சட்னி முதல் சைனீஸ் உணவு வரை:பூண்டு சேர்த்தால் சுவை மட்டுமல்ல ஆரோக்கியமும் கூடும்! என்னனு தெரிஞ்சுக்கோங்க!
Published : January 14, 2026 at 5:23 PM IST
நமது இந்திய சமையலறையில் பூண்டிற்கு எப்போதும் ஒரு தனி இடம் உண்டு. தக்காளி சட்னியில் வதக்கி சேர்க்கப்படும் பூண்டின் வாசனையாக இருக்கட்டும் அல்லது சைனீஸ் உணவுகளில் தூவப்படும் பொடி பொடியான பூண்டு துண்டுகளாக இருக்கட்டும், அதன் சுவை அலாதியானது.
"மருந்தே உணவு, உணவே மருந்து" என்ற பழமொழிக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக பூண்டு திகழ்கிறது. வெறும் வாசனைக்காகவும் சுவைக்காகவும் மட்டும் நாம் பூண்டை பயன்படுத்துவதில்லை. பல நூற்றாண்டுகளாக நமது முன்னோர்கள் இதனை ஒரு சிறந்த கிருமிநாசினியாகவும் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.
இன்றைய நவீன உலகில், துரித உணவுகளும் மன அழுத்தமும் நம் ஆரோக்கியத்தை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், மீண்டும் நமது பாரம்பரிய உணவு பழக்கங்களுக்கு திரும்புவது அவசியமாகிறது. சமையலில் அன்றாடம் இரண்டு அல்லது மூன்று பூண்டு பற்களை சேர்த்துக்கொள்வது, உடலுக்கு வழங்கும் கவசமாக பார்க்கப்பட வேண்டும். அந்த வகையில், தினசரி சமையலில் பூண்டு சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட அல்லிசின்: பூண்டில் உள்ள 'அல்லிசின்' (Allicin) எனும் கந்தக சத்துதான் அதன் அனைத்து மருத்துவ பலன்களுக்கும் அடிப்படை. ஒரு பூண்டு பல்லை நசுக்கும்போதோ அல்லது நறுக்கும்போதோ தான் இந்த வேதிப்பொருள் உருவாகிறது. இது உடலினுள் சென்று செரிமான மண்டலம் வழியாக ரத்தத்தில் கலந்து, உடல் முழுவதும் உள்ள நச்சுக்களை நீக்க உதவுகிறது. இது பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களுக்கு எதிராக போராடும் ஒரு இயற்கை மருந்தாகும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல்: பூண்டை அன்றாடம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ஜலதோஷம் மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பொதுவான நோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது. ஆய்வுகளின்படி, பூண்டை உணவில் சேர்ப்பவர்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கும் வாய்ப்பு 63 சதவீதம் குறைகிறது. ஒருவேளை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், பூண்டு சாப்பிடுபவர்கள் மிக விரைவாகக் குணமடைகிறார்கள். இது வெள்ளை ரத்த அணுக்களின் செயல்பாட்டை தூண்டி நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது.
உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவது: இதய நோய்களுக்கு முக்கியக் காரணமான உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க பூண்டு பெரிதும் உதவுகிறது. இதில் உள்ள சத்துக்கள் ரத்த நாளங்களை விரிவடைய செய்து, ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்குகின்றன. சில ஆய்வுகளில், குறிப்பிட்ட அளவு பூண்டு சாறு எடுத்துக்கொள்வது, நவீன ரத்த அழுத்த மருந்துகளுக்கு இணையான பலனை தருவதாக தெரியவந்துள்ளது. இது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை வெகுவாகக் குறைக்கிறது.
கொழுப்பை குறைத்து இதயத்தை காத்தல்: ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பான LDL கொழுப்பை குறைப்பதில் பூண்டு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. உயர் கொலஸ்ட்ரால் உள்ளவர்கள் தினசரி பூண்டு சாப்பிடுவதன் மூலம் 10 முதல் 15 சதவீதம் வரை கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க முடியும். இது தமனிகளில் கொழுப்பு படிவதைத் தடுத்து, இதயம் சீராக இயங்க வழிவகுக்கிறது. இருப்பினும், இது நல்ல கொழுப்பான HDL அல்லது ட்ரைகிளிசரைடுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை.
ஞாபக மறதியை தடுப்பது: பூண்டில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பாதிப்புகளை (Oxidative damage) தடுக்கின்றன. இது முதுமையில் ஏற்படும் அல்சைமர் மற்றும் டிமென்ஷியா போன்ற ஞாபக மறதி நோய்களிலிருந்து மூளையை பாதுகாக்கிறது. செல்களின் சிதைவை தடுத்து, மூளையின் செயல்பாட்டை துடிப்புடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இதன் மூலம் நீண்ட காலம் ஆரோக்கியமான மனநிலையுடன் வாழ பூண்டு வழிவகை செய்கிறது.
நச்சுக்களை வெளியேற்றும்: நமது உடலில் தங்கியுள்ள ஈயம் (Lead) போன்ற கன உலோக நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதில் பூண்டு வியக்கத்தக்க வகையில் செயல்படுகிறது. தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் மாசு நிறைந்த இடங்களில் வசிப்பவர்கள் பூண்டை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம், ரத்தத்தில் உள்ள ஈயத்தின் அளவைக் குறைக்கலாம். இது தலைவலி மற்றும் ரத்த அழுத்தம் போன்ற நச்சுத்தன்மையால் ஏற்படும் அறிகுறிகளையும் குணப்படுத்துகிறது.
எலும்புகளின் ஆரோக்கியம்: பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு ஏற்படும் எலும்பு தேய்மானத்தை தடுக்க பூண்டு உதவுகிறது. இது உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் சுரப்பை தூண்டுவதன் மூலம் எலும்புகளின் வலிமையை அதிகரிக்கிறது. பூண்டு மற்றும் வெங்காயம் போன்ற காய்கறிகளை அதிகம் உண்பவர்களுக்கு ஆஸ்டியோஆர்த்ரைடிஸ் (Osteoarthritis) போன்ற மூட்டுப் பிரச்சனைகள் வரும் வாய்ப்பு மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.