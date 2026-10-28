தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் இல்லையா? நீங்கள் தவறவிடும் நன்மைகள் இதோ!
தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடும் போது நமது முதுகு தண்டுவடம் இயல்பாகவே நிமிர்ந்து இருக்கும், தோள்களும் பின்னோக்கி இருக்கும். இந்த நிலை நமது உடல் தோற்றத்தை மேம்படுத்துவதோடு, மூட்டுகள் மற்றும் தசைகளை வலுவாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
Published : October 28, 2026 at 3:58 PM IST
காலம் மாற மாற நமது வாழ்க்கை முறையும் வேகமாகவும் வசதியாகவும் மாறிவிட்டது. முந்தைய காலங்களில் நம் வீடுகளில் எங்கு பார்த்தாலும் தரையில் அமர்ந்து உணவு உண்ணும் வழக்கம் மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், காலப்போக்கில் நமது வீடுகளுக்குள் டைனிங் டேபிள்கள் நுழைந்தன, அதன் பிறகு சோஃபாக்களும் படுக்கைகளும் அந்த இடத்தை முழுமையாக பிடித்துக்கொண்டன.
இப்போது சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு, நேராக தொலைக்காட்சியை பார்த்தபடியே சாப்பிடுவதுதான் பலரது வழக்கமாகிவிட்டது. தரையில் உட்கார்ந்தால் மீண்டும் எழ முடியாது என்ற சின்ன சோம்பேறித்தனமோ அல்லது உடல் சோர்வோ நம்மை அந்த பழைய நல்ல பழக்கத்திலிருந்து முழுமையாக தூரமாக்கிவிட்டது.
வசதிக்காக நாம் மாற்றி கொண்ட இந்த நாகரிகம், நம்மை அறியாமலேயே நமது ஆரோக்கியத்தை பல வகைகளில் பாதிக்கிறது. ஆனால், அன்று நம் முன்னோர்கள் கடைப்பிடித்த அந்த எளிய பழக்கமான தரையில் சம்மணம் இட்டு அமர்ந்து சாப்பிடுவதில் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் அடங்கியுள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
வலி நீங்கி உடல் பலம் பெறுகிறது
எப்போதுமே உயரமான இடங்களில் அமர்வதை விட, தரையில் சம்மணம் கட்டி அமர்ந்து சாப்பிடுவது உடல் அமைப்புக்கு சௌகரியமானது. நாம் தரையில் உட்காரும் போது வயிற்றைசுற்றியுள்ள தசைகள் இயங்குகின்றன. இதனால் தசைப்பிடிப்பு அல்லது வலி போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தால் எளிதில் குணமாகும்.
தினமும் இப்படி அமர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் தசைகளை நெகிழ்வுத்ன்மையுடனும், உறுதியுடனும் வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது. மேலும், உடலின் பல பகுதிகளில் ஏற்படும் பிடிப்புகள் மற்றும் அசௌகரியங்களிலிருந்து இது நல்ல நிவாரணம் அளிக்கிறது.
சீரான செரிமானம்
தரையில் ஒரு தட்டை வைத்து, குனிந்து நிமிர்ந்து சாப்பிடும் போது நமது வயிற்றுதசைகள் இயல்பாகவே வேலை செய்கின்றன. இதனால் ஜீரண உறுப்புகள் தூண்டப்பட்டு நாம் சாப்பிடும் உணவு எளிதில் செரிக்கிறது. செரிமான கோளாறுகள் மற்றும் அஜீரணப் பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்க இந்த எளிய முறை பெரிதும் உதவுகிறது.
உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கலாம்
நாம் சாப்பிடும் போது வயிறு நிறைந்துவிட்டதா என்பதை மூளைக்கு தெரிவிக்கும் வேகஸ் நரம்பு (Vagus nerve) தரை மீது அமர்ந்து சாப்பிடும் போது திறம்பட செயல்படுகிறது. இதன் மூலம் நம் உடலுக்கு தேவையான அளவை விட அதிகமாக சாப்பிடுவதை தவிர்க்க முடியும். இயற்கையாகவே தேவைக்கேற்ப உணவை உட்கொள்வதால் உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவியாக இருக்கும்.
இதய ஆரோக்கியம் மேம்படும்
நாற்காலிகள் அல்லது சோஃபாக்களில் கால்களை தொங்கவிட்டு உட்காரும் போது ரத்த ஓட்டம் கீழ் நோக்கி பாயும். ஆனால், தரையில் சம்மணம் இட்டு அமர்ந்து சாப்பிடும் போது, கால்களுக்கான ரத்த ஓட்டம் சீராகி, இதர முக்கிய உறுப்புகளுக்கு ரத்தம் தாராளமாக செல்லும். இதனால் இதயத்தின் மீதான அழுத்தம் குறைந்து, இதயம் ஆரோக்கியமாக இயங்க வழிவகுக்கிறது.
சரியான உடல் தோற்றம்
தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடும் போது நமது முதுகு தண்டுவடம் இயல்பாகவே நிமிர்ந்து இருக்கும், தோள்களும் பின்னோக்கி இருக்கும். இந்த நிலை நமது உடல் தோற்றத்தை மேம்படுத்துவதோடு, மூட்டுகள் மற்றும் தசைகளை வலுவாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
மூட்டு வலிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
நாம் தினமும் மூன்று வேளையும் தரையில் உட்கார்ந்து எழுவதன் மூலம் முழங்கால்கள், இடுப்பு மற்றும் கணுக்கால் மூட்டுகள் தொடர்ந்து இயங்குகின்றன. இது மூட்டுகளுக்கு தேவையான இயற்கை உயவு தன்மையை அதிகரித்து, வயது முதிர்ந்தாலும் மூட்டு வலிகள் வராமல் காக்க உதவுகிறது.
குடும்ப உறவுகளை பலப்படுத்தும்
தனித்தனியாக சாப்பிடுவதை விட, குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக தரையில் அமர்ந்து சாப்பிடும் போது மனம் அமைதியடைகிறது. இது ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவும், குடும்ப உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
இவ்வளவு நன்மைகள் இருப்பினும், ஏற்கனவே தீவிரமான முதுகுவலி அல்லது வேறு ஏதேனும் உடல் உபாதைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி தங்களின் வசதிக்கேற்ப அமர்ந்து சாப்பிடலாம். மற்றவர்கள் இந்த எளிய பழக்கத்தை நம் தினசரி வாழ்க்கையில் பின்பற்றி ஆரோக்கியமாக வாழலாம்.
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