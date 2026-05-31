கோடை வெயிலை சமாளிக்க லிச்சி பழம்: இத்தனை நன்மைகளா?

By ETV Bharat Health Team

Published : May 31, 2026 at 3:42 PM IST

வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே பழக்கடைகளை எப்படி மாம்பழங்கள் ஆக்கிரமிக்கிறதோ, அதே போல் தற்போது சந்தைகளில் லிச்சி பழங்களின் வரத்தும் அதிகரித்துள்ளது. பலரும் இதனை ரம்புட்டான் பழம் என்று அழைப்பதுண்டு. பார்ப்பதற்கு முரட்டுத்தனமான இளஞ்சிவப்பு நிறத் தோலை கொண்டிருந்தாலும், அதன் உள்ளே இருக்கும் வெள்ளை நிற சதைப்பகுதி நல்ல இனிப்பாக இருக்கும்.

சீனாவை தாயகமாக கொண்ட இப்பழம், இந்தியாவின் கடுமையான கோடைகால வெப்பத்தை தணிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, கோடையில் ஏற்படும் உடல் வறட்சி, சருமப் பாதிப்புகள் மற்றும் செரிமான சிக்கல்களுக்கு லிச்சி பழம் ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களும் மருத்துவர்களும் கூட, கோடைகாலத்தில் உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் புத்துணர்ச்சியையும் தரக்கூடிய சிறந்த பழமாக இந்த லிச்சியை பரிந்துரைக்கிறார்கள். நம் அன்றாட உணவோடு இந்த சிறிய பழத்தை எப்படி சேர்த்து கொள்ளலாம், இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்

லிச்சி பழத்தில் பொட்டாசியம் சத்து அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளது. இது உடலில் உள்ள ரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, இதயம் தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைப்பதாக மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். எனினும், ஆரோக்கியமான உணவுகளை தவிர்த்துவிட்டு வெறும் பழங்களை மட்டும் சாப்பிடுவதால் மட்டுமே முழு பலனும் கிடைத்துவிடாது என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்

இப்பழத்தில் வைட்டமின் சி சத்து அதிகமாக உள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்த மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். கோடைகாலத்தில் பொதுவாக ஏற்படும் பருவகால சளி, காய்ச்சல் மற்றும் வெப்ப அலையினால் ஏற்படும் உடல்நல குறைபாடுகளில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்கும் அரணாக இந்த லிச்சி பழம் செயல்படுகிறது.

உடல் எடையை குறைக்க உதவும்

உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு கோடைகாலத்தில் சாப்பிட ஏற்ற ஒரு சிறந்த பழமாக லிச்சி இருக்கும். இதில் கலோரிகள் மிகக் குறைவு என்பதால் எடையை கட்டுக்குள் வைக்க நினைப்பவர்கள் பயமின்றி சாப்பிடலாம். மேலும், இதில் நீர்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால், தேவையற்ற பசியைக் கட்டுப்படுத்தி உடலுக்கு உடனடியாக தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.

சருமத்திற்கு பொலிவை தரும்

லிச்சியில் ‘ஒலிகோனால்’ (Oligonol) என்ற வேதிப்பொருள் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது சருமத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் மற்றும் தழும்புகளை குறைக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக, கோடைகால வெயிலின் தாக்கத்தால் சேதமடையும் சருமத்தைப் பாதுகாத்து, இயற்கையான பளபளப்பைத் தரக்கூடிய ஆற்றல் இதற்கு உண்டு.

செரிமானமும் எலும்பு வலிமையும்

இதில் உள்ள மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், மாங்கனீசு மற்றும் தாமிரம் போன்ற தாதுக்கள் எலும்புகளின் அடர்த்தியையும் வலிமையையும் அதிகரிக்க செய்கின்றன. அதேபோல், லிச்சியில் நார்ச்சத்தும் நிறைந்து காணப்படுவதால், இது செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. கோடையில் பலரையும் பாதிக்கும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்க இது பயன்படுகிறது.

கவனிக்க வேண்டியவை

லிச்சி பழத்தில் நன்மைகள் பல இருந்தாலும், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இதன் அளவை மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி கட்டுப்படுத்தி கொள்வது அவசியம். அதேபோல், குழந்தைகள் வெறும் வயிற்றில் அதிக அளவில் லிச்சி பழங்களை சாப்பிடக் கூடாது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது சில நேரங்களில் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை திடீரெனக் குறைக்க வாய்ப்புள்ளது. கோடைகாலத்தின் வெப்பத்தை தாங்கி, உடலை ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவாகவும் வைத்திருக்க இந்த சிறிய லிச்சி பழம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

ஆய்வு:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

