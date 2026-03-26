எப்போதும் கோதுமையில் சப்பாத்தியா? இனி, இந்த தானியங்களில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க - கோடை காலத்திற்கு ஏற்றது!
ஒரே வகை மாவை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக கோதுமை, சோளம், கேழ்வரகு மற்றும் கடலை மாவு ஆகியவற்றை சரியான விகிதத்தில் கலந்து மல்டிகிரைன் சப்பாத்தியாக செய்யலாம்.
Published : March 26, 2026 at 1:43 PM IST
வெயில் காலம் வந்துவிட்டாலே நம் வீட்டு சமையலறையில் ஒரு பெரிய மாற்றமே நிகழ்ந்துவிடும். காரசாரமான குழம்புகளுக்கு பதிலாக தயிர் சாதமும், நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகளும் மெல்ல இடம்பிடிக்கத் தொடங்கும். வியர்க்க விறுவிறுக்க வேலை முடித்துவிட்டு வரும்போது, வயிறு முட்ட சாப்பிடுவதை விட, சாப்பிட்ட பிறகு உடல் லேசாகவும் இதமாகவும் இருப்பதைத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் விரும்புவோம்.
குறிப்பாக இரவு நேரத்திலோ அல்லது மதிய உணவிற்கோ சப்பாத்தி சாப்பிடும் வழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு, கோடை வெயிலில் கோதுமை சப்பாத்தி சில நேரங்களில் சற்று சூடாகவோ அல்லது செரிமானத்திற்கு சிரமமாகவோ தோன்றும். அந்த சலிப்பை மாற்றவும், உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளவும் நம் பாரம்பரிய தானியங்கள் கைகொடுக்கின்றன. வழக்கமான கோதுமை மாவை தள்ளிவைத்துவிட்டு, இந்த சீசனுக்கு ஏற்றவாறு எந்தெந்த மாவில் சப்பாத்தி செய்யலாம் என்பதை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
சோளச் சப்பாத்தி: கோடை காலத்திற்கு மிகச்சிறந்த தேர்வாக 'சோளம்' (Jowar) கருதப்படுகிறது. கிராமங்களில் இன்றும் உடல் சூட்டை தணிக்க சோளத்தை உணவில் சேர்த்து கொள்வார்கள். இந்த சோள மாவில் செய்யப்படும் சப்பாத்தி இயற்கையிலேயே குளிர்ச்சி தன்மை கொண்டது. இதில் குளூட்டன் கிடையாது என்பதால், சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்பசமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படாது என The nutrition and therapeutic potential of millets என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக சப்பாத்தி சாப்பிட்ட பிறகு செரிமானம் ஆக 2 முதல் 3 மணி நேரம் எடுக்கும், சோள சப்பாத்தியும் அதே நேரத்தில் எளிதாகச் செரிமானமாகிவிடும். இதனை மதிய உணவாக எடுத்துக் கொள்ளும்போது இதனுடன் ஒரு கிண்ணம் தயிர் அல்லது நீர்ச்சத்துள்ள சுரைக்காய் போன்ற காய்கறி கூட்டினை சேர்த்துச் சாப்பிட்டால், வெயிலுக்கு இதமாக இருக்கும்.
கம்பு சப்பாத்தி: கம்பு என்றாலே அது குளிர் காலத்திற்கு மட்டுமானது என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. ஆனால், வெயில் காலத்திலும் கம்பை சாப்பிடலாம். கம்பில் இரும்பு சத்து மற்றும் தாதுக்கள் அதிகம் இருப்பதால், இதனை தினமும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் வாரத்தில் இரண்டு முறை அல்லது அவ்வப்போது சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
இது செரிமானமாக 3 முதல் 4 மணி நேரம் வரை எடுத்துக் கொள்ளும் என்பதால், இதனுடன் குளிர்ச்சி தரும் மோர், புதினா சட்னி அல்லது தயிரை கட்டாயம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்படி சமன்படுத்தி சாப்பிடும்போது, வெயில் காலத்திலும் கம்பு நமக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்கும்.
கேழ்வரகு சப்பாத்தி: சிறுதானியங்களில் பலருக்கும் பரிச்சயமான ஒன்று கேழ்வரகு. இது எலும்புகளுக்கு வலு சேர்க்கும் கால்சியம் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்தது. உடல் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்க ராகி உதவும் என்பதால், கோடை கால இரவு உணவிற்கு இது மிகவும் ஏற்றது.
கேழ்வரகு சப்பாத்தி 2 முதல் 3 மணி நேரத்திற்குள் எளிதில் செரிமானமாகிவிடும். இதனை தேங்காய் பால் சேர்த்த காய்கறி குருமா அல்லது மிதமான காரம் கொண்ட காய்கறிகளுடன் சேர்த்து சாப்பிடும்போது சுவை கூடும். உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கும், ரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்க நினைப்பவர்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல மாற்றாகும்.
மல்டிகிரைன் சப்பாத்தி: ஒரே வகை மாவை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக கோதுமை, சோளம், கேழ்வரகு மற்றும் கடலை மாவு ஆகியவற்றை சரியான விகிதத்தில் கலந்து மல்டிகிரைன் சப்பாத்தியாக செய்யலாம். இதில் நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் அதிகம் இருப்பதால், நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் தடுக்கும்.
இந்த மாவை பிசையும்போது துருவிய சுரைக்காய் அல்லது வெள்ளரிக்காயை சேர்த்து கொண்டால் சப்பாத்தி இன்னும் மென்மையாகவும், நீர்ச்சத்தோடும் இருக்கும். இது செரிமானமாக 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆகும் என்பதால், இதனுடன் பருப்பு கடையல் (Dal) மற்றும் தயிர் சேர்த்து உண்பது முழுமையான சத்துக்களைக் கொடுக்கும்.
கோதுமை சப்பாத்தி: அனைவரது வீட்டிலும் அன்றாடம் இடம்பெறும் கோதுமை சப்பாத்தியை கோடை காலத்தில் செய்யும்போது சில மாற்றங்களை செய்யலாம். எண்ணெய்க்கு பதிலாக ஒரு சொட்டு நெய் தடவி 'புல்கா' போல சுட்டு எடுப்பது செரிமானத்திற்கு உதவும்.
கோதுமைச் சப்பாத்தி 2 முதல் 3 மணி நேரத்தில் ஜீரணமாகிவிடும். வெயில் காலத்தில் இதனுடன் பீர்க்கங்காய், புடலங்காய் அல்லது நீர் பூசணி போன்ற காய்கறிகளை வைத்து சாப்பிடுவது உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தை வழங்கும்.
இதையும் படிங்க:
காலை Vs இரவு: வாழைப்பழம் சாப்பிட சிறந்த நேரம் எது?
