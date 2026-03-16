கரும்பு சாறு vs தர்பூசணி சாறு: கோடை வெப்பத்தை தணிக்க எது சிறந்தது?
வெயிலில் கடினமாக உழைப்பவர்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை கரும்புச் சாறு உடனடியாக வழங்குகிறது. அதே சமயம், தர்பூசணி சாறு உடலின் நீர்ச்சத்தை சீராக வைப்பதில் முதலிடம் வகிக்கிறது.
Published : March 16, 2026 at 4:59 PM IST
தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே சாலை ஓரங்களில் கரும்புச் சாறு கடைகளும், தர்பூசணி விற்பனையும் களைகட்ட தொடங்கிவிடும். சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் இந்த நாட்களில், உடல் சூட்டை தணிக்கவும் தாகத்தை தீர்க்கவும் எதை குடிக்கலாம் என்ற குழப்பம் நம்மிடையே இருப்பது இயல்பு.
எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வெயிலின் தாக்கம் தற்போது அதிகரித்து வருவதால், வெறும் தண்ணீர் மட்டும் போதாது, உடலுக்கு தேவையான நீர்ச்சத்தையும் ஆற்றலையும் (Electrolytes) வழங்கும் பானங்களை தேர்ந்தெடுப்பது அவசியமாகிறது.
எது சிறந்தது?
கரும்பு சாறு மற்றும் தர்பூசணி ஆகிய இரண்டுமே நம் ஊர் தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற இயற்கை வரப்பிரசாதங்கள். இவை இரண்டுமே உடலை குளிர்விப்பதில் தனித்துவமான நன்மைகளை கொண்டுள்ளன. ஒரு சாறு உடனடி ஆற்றலை தருகிறது என்றால், மற்றொன்று உடலின் நீர்ச்சத்தை நீண்ட நேரம் பராமரிக்க உதவுகிறது. உங்கள் உடல்நிலை மற்றும் அன்றாட வேலைகளுக்கு ஏற்ப இதில் எதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதை புரிந்துகொள்வது கோடை காலத்தை ஆரோக்கியமாக கடக்க உதவும்.
நன்மைகள் எதில் அதிகம்?
கரும்புச் சாறு மற்றும் தர்பூசணிச் சாறு ஆகிய இரண்டின் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகளை பொறுத்தவரை, இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் (NIN) பல முக்கிய தகவல்களை வழங்கியுள்ளன.
கரும்புச் சாறு என்பது இயற்கையான சர்க்கரை மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த ஒரு பானமாகும். இது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், செரிமான மண்டலத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் பெரிதும் உதவுகிறது.
மறுபுறம், தர்பூசணிச் சாறு என்பது 90 சதவீதத்திற்கும் மேல் நீர்ச்சத்தைக் கொண்டது. இதில் உள்ள வைட்டமின் ஏ, சி மற்றும் லைக்கோபீன் ஆகிய சத்துக்கள் சருமப் பொலிவிற்கும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் வலு சேர்க்கின்றன. இந்த இரண்டு பானங்களுமே வெயிலால் ஏற்படும் சோர்வை நீக்க வல்லவை என்றாலும், அவை உடலில் செயல்படும் விதம் மாறுபடுகிறது.
யார் எதை குடிக்கலாம்?
உடல் குளிர்ச்சி மற்றும் நீர்ச்சத்தை பராமரிப்பதில் இந்த இரண்டுக்கும் இடையேயான வித்தியாசத்தை பல்வேறு அறிவியல் ஆய்வுகள் விளக்குகின்றன. 'என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்' இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, கரும்புச் சாற்றை மிதமான குளிர்ச்சியில் பருகும்போது அதன் சத்துக்கள் குறையாமல் உடலுக்கு உடனடி புத்துணர்ச்சியைத் தருகிறது.
குறிப்பாக வெயிலில் கடினமாக உழைப்பவர்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை இது உடனடியாக வழங்குகிறது. அதே சமயம், தர்பூசணி சாறு என்பது உடலின் நீர்ச்சத்தை சீராக வைப்பதில் முதலிடம் வகிக்கிறது. கொரிய உணவுப் பாதுகாப்பு இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, தர்பூசணியில் உள்ள அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து கோடைக்கால நீர் வறட்சியைத் தடுத்து உடலை நீண்ட நேரம் குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்.
உடலின் தேவையைப் பொறுத்து எதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பதில் தெளிவு அவசியம். நீங்கள் வெயிலில் நீண்ட நேரம் அலைந்துவிட்டு வரும்போது அல்லது வேலை முடிந்து அதிக சோர்வாக இருக்கும்போது கரும்புச் சாறு ஒரு சிறந்த ஆற்றல் ஊக்கியாக அமையும்.
இது வியர்வையினால் இழந்த தாதுக்களை உடனே ஈடுகட்டும். ஆனால், வெறும் தாகத்தை தணிக்கவும், உடல் வெப்பத்தைக் குறைக்கவும் விரும்பினால் தர்பூசணிச் சாறு மிகச் சிறந்த தேர்வாகும். இது உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களைக் குறைப்பதோடு, சருமம் வறண்டு போகாமல் பாதுகாக்கிறது. எதுவாக இருந்தாலும் சுத்தமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சாற்றைப் பருகுவது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?
இறுதியாக, இந்த இரண்டு பானங்களையும் அவரவர் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப அளவாக எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது. குறிப்பாக நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் மருத்துவச் சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள், கரும்புச் சாறு போன்ற அதிகச் சர்க்கரை கொண்ட பானங்களை அருந்துவதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பாதுகாப்பானது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.