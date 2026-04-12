சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்புசமா? உடனடி நிவாரணம் தரும் வீட்டு வைத்தியம்!
கற்றாழை, எலுமிச்சை, ஓமம், நெல்லிக்காய் மற்றும் கருப்பு உப்பு வைத்து செய்யும் பொடி வயிறு உப்புசம், செரிமான பிரச்சனையை நீக்க உதவுகிறது.
Published : April 12, 2026 at 4:17 PM IST
நல்ல சாப்பாடு என்றால் யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? விடுமுறை நாட்களிலோ அல்லது விசேஷ வீடுகளிலோ நண்பர்களுடனும் உறவினர்களுடனும் அமர்ந்து வயிறார சாப்பிடும்போது கிடைக்கும் சந்தோஷமே தனி. ஆனால், சாப்பிட்டு முடித்த சில நிமிடங்களிலேயே வயிறு ஒருவிதமாக உப்புசமாக மாறுவதும், ஒருவிதமான கனத்த உணர்வு ஏற்படுவதும் நம்மில் பலருக்கு நடக்கும் ஒன்றுதான்.
இந்த அசௌகரியம் வந்தாலே போதும், அடுத்து செய்யும் எந்த வேலையிலும் நம்மால் முழுமையாக கவனம் செலுத்த முடியாது. சட்டென்று எதையாவது குடித்தால் அல்லது சாப்பிட்டால் இந்த வயிறு உப்புசம் சரியாகாதா என்று நாம் தேடத் தொடங்குவோம்.
இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நம் வீட்டு சமையலறையில் இருக்கும் சாதாரண பொருட்களை கொண்டே இந்த செரிமான பிரச்சினையை சரிசெய்ய முடியும் என்கிறார் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் பாலக் நாக்பால். இவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் செரிமானம், உப்புசம் பிரச்சனையை நீக்க உதவும் பொடி என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நமது செரிமான மண்டலத்தில் காற்று அல்லது வாயு தேங்கும்போதுதான் இந்த வயிறு உப்புசம் ஏற்படுகிறது. இதற்காக கடைகளில் கிடைக்கும் ரசாயனப் பொருட்களைத் தேடிப் போவதை விட, காலம் காலமாக நமது வீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த ஒரு எளிய பொடியை பாலக் நாக்பால் பரிந்துரைக்கிறார். இது அவரது குடும்பத்தினர் தலைமுறை தலைமுறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒரு பாரம்பர்ய வைத்தியம் குறிப்பிடுகிறார்.
5 பொருட்கள்:
இந்த செரிமான பொடியை தயாரிப்பதற்கு நமக்கு ஐந்து முக்கியமான பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன. அவை கற்றாழை, எலுமிச்சை, ஓமம், நெல்லிக்காய் மற்றும் கருப்பு உப்பு. இவை அனைத்தும் நமது செரிமானத்தை ஊக்குவிப்பதில் மிகச் சிறந்த பங்கு வகிக்கின்றன.
இவற்றுடன் கூடுதல் பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தையும் சேர்த்து கொள்ளலாம். பெருங்காயம் பொதுவாகவே வாயு தொல்லையை நீக்குவதற்கு சிறந்த மருந்து. இந்த பொடியை தயாரிப்பது மிகவும் எளிதான காரியம்.
எப்படி செய்வது?
முதலில் குறிப்பிட்ட அனைத்து பொருட்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து நன்றாக கலந்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர் ஒரு தட்டில் பரப்பி வைத்து, சூரிய ஒளியிலோ அல்லது சமையலறையிலோ வைத்து நன்றாக உலர்த்த வேண்டும். ஈரப்பதம் சற்றும் இல்லாத அளவுக்கு நன்றாகக் காய்ந்த பிறகு, அதனை மிக்சியில் போட்டு நைசாகப் பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இந்த பொடியை ஒரு காற்று புகாத கண்ணாடி ஜாரில் போட்டு பத்திரப்படுத்தி கொண்டால், தேவைப்படும்போது எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஈரப்பதம் பட்டால் பொடி கெட்டுப்போக வாய்ப்புள்ளதால் அதனை தகுந்த ஜாரில் வைப்பது மிக முக்கியம்.
என்ன பலன்?
இதனை பயன்படுத்தும் முறையும் மிகவும் எளிதுதான். அரை ஸ்பூன் முதல் ஒரு ஸ்பூன் வரையிலான பொடியை ஒரு கப் வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து மெதுவாகப் பருக வேண்டும். குடித்த சில நிமிடங்களிலேயே உங்கள் செரிமான மண்டலம் நிதானமடைவதையும், வயிறு உப்புசம் குறைவதையும் உங்களால் உணர முடியும் என்கிறார் பாலக் நாக்பால்.
குறிப்பாக அதிகப்படியான உணவைச் சாப்பிட்ட பிறகு இந்தப் பொடியை சாப்பிடுவது உடனடி நிவாரணம் தரும். இருந்தாலும், சில விஷயங்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த பொடி என்பது ஒரு உடனடித் தீர்வே தவிர, இது ஒரு நிரந்தர சிகிச்சை அல்ல.
உங்களுக்கு அடிக்கடி வயிறு உப்புசம் ஏற்பட்டாலோ அல்லது வயிற்று வலியுடன் குமட்டல், செரிமானத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தாலோ, வீட்டு வைத்தியங்களை மட்டும் நம்பியிருக்காமல் தகுந்த மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் தற்காலிக அசௌகரியங்களை சரிசெய்ய உதவுமே தவிர, தீவிரமான உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு ஏற்றது இல்லை.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.