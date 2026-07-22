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பில்டர் காபி Vs இன்ஸ்டன்ட் காபி: உங்கள் இளமையை தீர்மானிப்பது எது? சுவாரஸ்ய ரிப்போர்ட்!

பில்டர் பேப்பர் அல்லது வடிகட்டி முறையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் காபியை குடிப்பவர்களுக்கு, செல்லுலார் அளவிலான உயிரியல் வயது மெதுவாகவே அதிகரிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 3:30 PM IST

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டீ, காபி பிரியர்கள் ஒருவிதம் என்றால், எதையுமே குடிக்க மாட்டேன் என்பவர்கள் கூட பில்டர் காபி என்றால் சற்று யோசிப்பார்கள். அதிலும், ஹோட்டலில் காலை அல்லது இரவு உணவை சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு பில்டர் காபி குடித்தால், மனதில் இருக்கும் அத்தனை கவலைகளும் பறந்துவிடும். நம்மில் பலருக்கு காலையில் ஒரு கப் காபி குடித்தால் தான் அன்றைய வேலையே ஓடும்.

ஆனால், நாம் தினமும் குடிக்கும் காபியை தயாரிக்கும் முறை, நம் உடலின் வயதாகும் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? அதுவும் இன்ஸ்டன்ட் காபி குடிப்பதற்கும், பில்டர் காபி குடிப்பதற்கும் இதில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறதாம்.

உயிரியல் வயது என்றால் என்ன?

பொதுவாக நமது பிறந்தநாளை வைத்து கணக்கிடப்படும் வயது 'காலவரிசை வயது' (Chronological Age) எனப்படும். ஆனால், நமது உடலின் உள்ளுறுப்புகளும் செல்லுகளும் எந்த அளவுக்கு சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இயங்குகின்றன என்பதை குறிப்பது தான் 'உயிரியல் வயது' (Biological Age).

இரண்டு பேருக்கு ஒரே வயதாக இருந்தாலும், ஒருவரின் உடல் 5 ஆண்டுகள் இளமையாகவும், மற்றொருவரின் உடல் 5 ஆண்டுகள் மூப்பாகவும் இயங்கக்கூடும். நமது உணவுமுறை, வாழ்க்கை முறை மற்றும் மனஅழுத்தம் ஆகியவையே இந்த உயிரியல் வயதை தீர்மானிக்கின்றன.

ஆய்வில் வெளிவந்த சுவாரசியமான தகவல்

இங்கிலாந்தில் உள்ள 'யூகே பயோபேங்க்' (UK Biobank) அமைப்பை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், சுமார் 50,000 பேரின் காபி குடிக்கும் பழக்கம் மற்றும் அவர்களின் ரத்தப் பரிசோதனை முடிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் கிடைத்த தகவல்கள் காபி பிரியர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளன,

  • பில்டர் காபி: பில்டர் பேப்பர் அல்லது வடிகட்டி முறையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் காபியை குடிப்பவர்களுக்கு, செல்லுலார் அளவிலான உயிரியல் வயது மெதுவாகவே அதிகரிக்கிறது. அதாவது, இது உடலை நீண்ட நாட்கள் இளமையோடு வைத்திருக்க உதவுகிறது.
  • இன்ஸ்டன்ட் காபி: உடனடியாக தயாரிக்கப்படும் இன்ஸ்டன்ட் காபியை தொடர்ந்து குடிப்பவர்களுக்கு, உயிரியல் வயது வேகமாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
  • பிற முறைகள்: எஸ்பிரெஸோ போன்ற பிற வழிகளில் தயாரிக்கப்படும் காபிகளில் இதுபோன்ற பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் வெளிப்படையாக தெரியவில்லை.

பில்டர் காபி ஏன் உடலுக்கு நல்லது?

காபித் தூளில் உடலுக்கு நன்மை சேர்க்கும் நூற்றுக்கணக்கான இயற்கை சத்துக்களும், வீக்கத்தை குறைக்கும் ‘ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்களும்’ (Antioxidants) நிறைந்துள்ளன. இவை இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, சர்க்கரை நோய்க்கான வாய்ப்பை குறைக்கின்றன.

இருப்பினும், காபி கொட்டையில் ‘கஃபெஸ்டால்’ (Cafestol) போன்ற சில இயற்கையான எண்ணெய்ப் பொருட்களும் உள்ளன. இவை ரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்பின் (LDL) அளவை உயர்த்தக்கூடியவை. நாம் பில்டர் காபி போடும்போது, அந்த வடிகட்டி பேப்பர் இந்த கெட்ட எண்ணெய்களை அப்படியே உறிஞ்சி தடுத்துவிடுகிறது. இதனால் உடலுக்குப் பயன் தரும் நல்ல சத்துக்கள் மட்டுமே நமக்குக் கிடைக்கின்றன.

இன்ஸ்டன்ட் காபி உண்மையிலேயே கெடுதலா?

இன்ஸ்டன்ட் காபி குடிப்பதால் மட்டுமே ஒருவர் சீக்கிரம் வயதாகிவிடுவார் என்று இந்த ஆய்வு சொல்லவில்லை. ஏனெனில், இது ஒரு கண்காணிப்பு சார்ந்த (Observational) ஆய்வு மட்டுமே.

மேலும், இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்ட உயிரியல் வயதின் வித்தியாசம் மிக மிகக் குறைவு (சுமார் 0.1 முதல் 0.2 ஆண்டுகள் மட்டுமே). பில்டர் காபி குடிப்பவர்களின் ஒட்டுமொத்த உணவு முறை, தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி பழக்கவழக்கங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காபி குடிப்பவர்களை விட சற்று ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?

ஒரு குறிப்பிட்ட வகை காபியைக் குடிப்பதால் மட்டுமே நமது ஆயுள் கூடிவிடாது. மிதமான அளவில் (நாளுக்கு 2 முதல் 3 கப்) காபி குடிப்பது உடலுக்குப் பல நன்மைகளை தரும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் பல மருத்துவ ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

எனவே, காபி குடிக்கும் முறையை மட்டும் மாற்றுவதை விட, தினமும் நல்ல சத்தான உணவு, சீரான உடற்பயிற்சி, போதுமான தூக்கம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்வதே நம் உடலை எப்போதும் இளமையாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்க சிறந்த வழியாகும்.

ஆய்வு:

https://www.nature.com/articles/s41538-026-00988-0

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TAGGED:

பில்டர் காபி
BIOLOGICAL AGING
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