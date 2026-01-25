ETV Bharat / health

கார்ப்பரேட் ஊழியர்களின் கல்லீரலை பதம் பார்க்கும் பண்டிகை காலங்கள் - ஆய்வில் தகவல்!

ஆய்வின்படி, பண்டிகைக்கு பிறகு ஊழியர்களின் கல்லீரல் செயல்பாட்டில் 8.9% அளவுக்கு முறையற்ற மாற்றங்கள் அல்லது கோளாறுகள் அதிகரித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

பண்டிகைகள் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது இனிப்புகளும், விதவிதமான உணவுகளும், உறவினர்களுடனான கொண்டாட்டங்களும்தான். ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சியான தருணங்களுக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் ஒரு கசப்பான உண்மையை சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.

பொதுவாக, பண்டிகை முடிந்து அலுவலகம் திரும்பும் ஊழியர்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பதாக நாம் நினைப்போம். ஆனால், உண்மையில் அவர்களின் உடல் உறுப்புகள், குறிப்பாக கல்லீரல் மற்றும் ரத்த சர்க்கரை அளவு பெரும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றன.

"இந்தியா இன்க் வெல்னஸ் பல்ஸ் 2025" (India Inc. Wellness Pulse 2025) நடத்திய ஆய்வில், சுமார் 45,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களின் தரவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, முறையற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மை காரணமாக அவர்களின் ஆரோக்கியம் கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இது ஒரு தற்காலிக மாற்றமாக இருந்தாலும், இதை கவனிக்கத் தவறினால் நீண்டகாலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. இந்தச் சூழலில், கார்ப்பரேட் ஊழியர்கள் தங்கள் உடல்நலனில் காட்டும் அக்கறை மற்றும் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

பண்டிகைக் காலத்தின் தாக்கம்! பண்டிகைக் காலங்களில் இனிப்புகள், அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகள் மற்றும் குளிர்பானங்களை அதிகமாக உட்கொள்வது இந்தியர்களிடையே இயல்பான ஒன்றாக உள்ளது. இது ஊழியர்களின் உடலில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஆய்வின்படி, பண்டிகைக்குப் பிறகு ஊழியர்களின் கல்லீரல் செயல்பாட்டில் (Liver Function) 8.9% அளவுக்கு முறையற்ற மாற்றங்கள் அல்லது கோளாறுகள் அதிகரித்துள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது மற்ற எல்லா உடல்நலக் குறிகாட்டிகளையும் விட மிக அதிகமான பாதிப்பாகும்.

இனிப்பு உணவுகளின் அதிகரிப்பால், ஊழியர்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவு 5% உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு அதிகமாக (7%) இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டிகை விடுமுறை நாட்களில் நடைப்பயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது சராசரியாக 18% குறைந்துள்ளது. இது உடலில் தேவையற்ற கொழுப்புகள் சேர வழிவகுக்கிறது.

மனநலம் மற்றும் வயது ரீதியான பாதிப்புகள்: உடல்நலம் மட்டுமின்றி, மனநலனிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பண்டிகை முடிந்து மீண்டும் பழைய வேலைச் சுமைக்குத் திரும்பும் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தால் (Back-to-work stress), மனநல ஆலோசனைகளைப் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 21% அதிகரித்துள்ளது.

வயது வாரியாகப் பார்த்தால், 31 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட ஊழியர்களே உணவுப் பழக்கவழக்க மாற்றங்களால் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள். மாநில அடிப்படையில் ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, கேரளா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் வசிக்கும் ஊழியர்களிடம் இந்த ஆரோக்கியக் குறைபாடுகள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.

பண்டிகை முடிந்து சில வாரங்களிலேயே 'பிரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்-அப்' (Preventive Health Checks) எனப்படும் தடுப்புப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை 16% உயர்ந்துள்ளது என்பதை ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. குறிப்பாக கொழுப்பு அளவு , கல்லீரல் செயல்பாட்டுத் தேர்வு, HbA1c (சர்க்கரை அளவு) மற்றும் தைராய்டு தொடர்பான சோதனைகளைச் செய்ய ஊழியர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

நிறுவனங்களின் புதிய அணுகுமுறை: முன்பெல்லாம் ஊழியர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனால் மட்டுமே நிறுவனங்கள் காப்பீடு அல்லது விடுப்பு வழங்கி வந்தன. ஆனால், இப்போது "முன்கூட்டியே தடுத்தல்" என்பது கார்ப்பரேட் கலாச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டது.

