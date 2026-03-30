கணையப் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு உதவும் வேப்பிலை! என்ன பலன் கிடைக்கும்?

புற்றுநோய் செல்கள் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு பரவுவதை தடுப்பதிலும், புற்றுநோய் செல்களை சிதைப்பதிலும் வேம்பு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்கிறது ஆய்வு.

By ETV Bharat Health Team

Published : March 30, 2026 at 1:32 PM IST

நமது வீட்டு வாசலில் அல்லது தெருவோரத்தில் சாதாரணமாக காணப்படும் வேப்பமரம், ஒரு மருத்துவ பெட்டகமாகவே கருதப்படுகிறது. அம்மை நோய் வந்தால் வேப்பிலை கட்டுவது, கசப்பானாலும் உடலுக்கு நல்லது என வேப்பம்பூ ரசம் வைப்பது எனப் பல வழிகளில் வேப்ப மரம் நம் வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்துள்ளது.

இப்போது நவீன மருத்துவ உலகம் வேப்பமரத்தின் மீது தன் பார்வையைத் திருப்பியுள்ளது. குறிப்பாக, மிகவும் ஆபத்தான நோயான கணையப் புற்றுநோயை (Pancreatic Cancer) குணப்படுத்தும் ஆற்றல் வேப்ப மரத்தில் உள்ள 'கெடுனின்' (Gedunin) என்ற வேதிப்பொருளுக்கு இருப்பதாக ஒரு புதிய ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த ஆய்வு, Gedunin inhibits pancreatic cancer by altering sonic hedgehog signaling pathway என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஆய்வின் மூலம், பாரம்பரியமாக நாம் பயன்படுத்தி வரும் வேப்பிலை, இனி புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான மருந்தாகவும் மாற வாய்ப்புள்ளது என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

புற்றுநோயை வேம்பு எப்படி எதிர்க்கிறது?

கணையப் புற்றுநோய் என்பது மற்ற புற்றுநோய்களை விட மிக வேகமாக பரவக்கூடியது. இதற்கு சிகிச்சை அளிப்பது மருத்துவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், வேப்ப மரத்தில் உள்ள கெடுனின் என்ற கூட்டுப்பொருள், புற்றுநோய் செல்கள் வளர்வதற்குத் தேவையான பாதையை தடுத்து நிறுத்துகிறது என Neem components as potential agents for cancer prevention and treatment என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

பொதுவாக புற்றுநோய் செல்கள் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு பரவுவதை தடுப்பதிலும், புற்றுநோய் செல்களை சிதைப்பதிலும் இது முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மற்ற ரசாயன மருந்துகளை விட, இது இயற்கையானது என்பதால் பக்கவிளைவுகள் குறைவாகவே இருக்கும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர். இந்த ஆய்வு, வருங்காலத்தில் ஒரு சிறந்த புற்றுநோய் மருந்தாக வேம்பு உருவெடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளது.

பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு

வேப்ப மரம் என்றாலே கிருமிநாசினி என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. வேப்பங்குச்சியால் பல் துலக்கும் பழக்கம் இன்றும் பல கிராமங்களில் உள்ளது. இதற்கு பின்னால் உள்ள அறிவியல் என்னவென்றால், வேம்பில் உள்ள ஆன்டி-பாக்டீரியல் குணங்கள் வாயில் உள்ள கிருமிகளை அழித்து பற்களை பாதுகாக்கிறது.

இது பல் சொத்தை, ஈறு வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு சிறந்த தீர்வாக அமைகிறது. அத்துடன் தொண்டை தொற்று மற்றும் வயிற்று போக்கை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களையும் அழிக்கும் வல்லமை வேப்பிலைக்கு உண்டு. இதனால் தான் நமது முன்னோர்கள் வேப்பிலை கலந்த நீரை அவ்வப்போது குளிப்பதற்கும் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தினார்கள்.

சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல்: தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு வேம்பு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து. முகப்பரு, சொறி, சிரங்கு மற்றும் தேமல் போன்ற தோல் நோய்களை குணப்படுத்த வேப்பிலை அரைத்து பூசப்படுகிறது. இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு குணங்கள் தோலில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் சிவந்து போதலை குறைக்கிறது.

குறிப்பாக, பருக்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கும் பாக்டீரியாக்களை வேப்பிலை வேரோடு அழிக்கிறது. ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் குணம் இதற்கு இருப்பதால், உள்ளுக்கும் வேப்பிலை சாற்றை மிதமான அளவில் எடுத்து கொள்வது சருமத்தை பளபளப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துதல்: சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு வேம்பு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றே சொல்லலாம். வேப்பிலை சாறு அருந்துவது இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்க உதவுகிறது என்று பல ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை இயற்கையாகவே குறைக்கும் தன்மை கொண்டது.

தினசரி வெறும் வயிற்றில் சில வேப்பிலைகளை மென்று சாப்பிடுவது அல்லது அதன் சாற்றை அருந்துவது சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும். இருப்பினும், இது மாத்திரைகளுக்கு மாற்றாக அமைந்தாலும், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி மருந்துகளை நிறுத்தக்கூடாது என்பது முக்கியம்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தல்: நமது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவாக இருந்தால் மட்டுமே சாதாரண காய்ச்சல் முதல் புற்றுநோய் வரை அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள முடியும். வேம்பில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் உடலின் செல்களைப் பாதுகாத்து, கிருமிகளுக்கு எதிராகப் போராடும் சக்தியை வழங்குகிறது. இது உடலுக்குள் நுழையும் வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சைத் தொற்றுகளைத் தடுக்கிறது.

குறிப்பாக, காய்ச்சல் காலங்களில் வேப்பிலை மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் போன்றவை வழங்கப்படுவதற்கு இதுவே முக்கிய காரணம். உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றி, ரத்த ஓட்டத்தை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வேம்பு மேம்படுத்துகிறது.

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்: வேம்பு பல நன்மைகளைத் தந்தாலும், அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வேப்பிலை சாற்றையோ அல்லது அது சார்ந்த மருந்துகளையோ அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால், அது கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரகத்தைப் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறிப்பாக சிறு குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் வேப்பிலை சாற்றை தவிர்ப்பது நல்லது. இயற்கையானது என்பதற்காக அளவுக்கதிகமாகப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தாக முடியலாம், எனவே மிதமான பயன்பாடே எப்போதும் சிறந்தது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

