இதய நோய் அபாயத்தை 67% அதிகரிக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் - சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!

கோப்புப்படம்

By ETV Bharat Health Team

Published : March 20, 2026 at 2:41 PM IST

நமது வீட்டின் சமையலறை அலமாரிகளிலும், ஃப்ரிட்ஜிலும் இன்று விதவிதமான பாக்கெட்டுகள் நிறைந்திருக்கின்றன. சட்டென்று பிரித்து சாப்பிடும் சிப்ஸ் வகைகள், சூடான தண்ணீரை ஊற்றினால் தயாராகும் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ், கண்ணை பறிக்கும் வண்ணங்களில் இருக்கும் குளிர்பானங்கள் என நமது உணவு பழக்கம் முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது.

வேலைப்பளு மிகுந்த இன்றைய சூழலில், 'நேரம் மிச்சமாகிறது' என்ற பெயரில் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த உணவுகள் உண்மையில் எத்தகைய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது குறித்து 'ஜே.ஏ.சி.சி: அட்வான்சஸ்' (JACC: Advances) இதழில் ஒரு புதிய ஆய்வு வெளியாகியுள்ளது.

இந்த ஆய்வின்படி, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை (Ultra-processed foods) அதிகம் உட்கொள்பவர்களுக்கு மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் 67 சதவீதம் அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. நாம் ஒருவேளை ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் கூட, இடைவேளைகளில் இது போன்ற பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்ளும்போது அந்த அபாயம் குறையாது என்பதை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. அதாவது, "நான் சத்தான உணவும் சாப்பிடுகிறேன், கூடவே இந்த பாக்கெட் உணவுகளையும் சாப்பிடுகிறேன்" என்று சொல்வது தீர்வாகாது என்பதை தெளிவுப்படுத்துகிறது ஆய்வு.

6,814 பேரின் உணவு முறை

இந்த ஆய்வானது 45 முதல் 84 வயதுக்குட்பட்ட, முன்னதாக இதய நோய் பாதிப்பு இல்லாத 6,814 நபர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களை பல குழுக்களாக பிரித்து அவர்களின் தினசரி உணவு பழக்கவழக்கங்கள் பல ஆண்டுகளாக கண்காணிக்கப்பட்டன.

இதில், மிக அதிக அளவில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுபவர்கள் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 9.3 முறை அத்தகைய உணவுகளை உட்கொள்வது தெரியவந்தது. இதற்கு நேர்மாறாக, மிகக் குறைந்த அளவில் உண்பவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 1.1 முறை மட்டுமே அத்தகைய உணவுகளைச் சாப்பிட்டனர்.

இந்த ஆய்வின் ஆராய்ச்சியாளரும், டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் இதய நோய் நிபுணருமான அமீர் ஹைதர் இது குறித்து கூறும்போது, "நீங்கள் ஒரு நாளில் எவ்வளவு கலோரி உணவுகளை சாப்பிடுகிறீர்கள் அல்லது உங்கள் உணவின் ஒட்டுமொத்த தரம் எப்படி இருக்கிறது என்பது முக்கியமல்ல, நீங்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும்போது, உங்கள் இதயத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்பு மாறாமல் அப்படியேதான் இருக்கிறது" என்கிறார்.

அதாவது சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், உடல் பருமன் போன்ற காரணிகளை கணக்கில் கொண்ட பிறகும், இந்த உணவுகளால் ஏற்படும் தனிப்பட்ட பாதிப்பு மிக அதிகமாகவே உள்ளது.

ஏன் இந்த உணவுகள் இதயத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன?

  • இயற்கை சத்துக்கள் இல்லாமை: இந்த உணவுகளில் நார்ச்சத்து (Fiber) மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும்.
  • அதிகப்படியான சோடியம்: சுவைக்காகவும், நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்கவும் சேர்க்கப்படும் அதிகப்படியான உப்பு, இரத்த அழுத்தத்தை உடனடியாக உயர்த்துகிறது.
  • வேதிப்பொருட்கள்: உணவின் நிறம் மற்றும் தன்மையை மாற்றச் சேர்க்கப்படும் 'எமுல்சிஃபையர்கள்' (Emulsifiers) நமது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தைச் சீர்குலைக்கின்றன.
  • சர்க்கரை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு: இவை உடலில் இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறனை உருவாக்கி, இதய நோய்க்கான அஸ்திவாரத்தைப் போடுகின்றன.

ஒவ்வொரு முறையும் நாம் கூடுதலாக ஒரு முறை இதுபோன்ற உணவுகளை சாப்பிடும்போது, இதய நோய் ஏற்படும் அபாயம் 5 சதவீதம் கூடிக்கொண்டே செல்வதாக இந்த ஆய்வுத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

நடைமுறை சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்

இந்த வகை உணவுகளை நம் வாழ்விலிருந்து முற்றிலுமாக நீக்குவது என்பது நடைமுறையில் கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால், அதன் அளவை குறைப்பதன் மூலம் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகிறார்கள். இதற்காக அவர்கள் சில எளிய ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார்கள்,

  • பாக்கெட் சிப்ஸ் அல்லது நொறுக்கு தீனிகளுக்கு பதிலாக பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
  • ஒரு உணவு பொருளின் பாக்கெட்டில் உள்ள மூலப்பொருள் பட்டியலில் (Ingredient list) உங்களுக்கு புரியாத பெயர்களில் அதிகப்படியான வேதிப்பொருட்கள் இருந்தால், அதை தவிர்ப்பது நல்லது.
  • கடைகளில் கிடைக்கும் 'ரெடி-டூ-ஈட்' (Ready-to-eat) உணவுகளை விட, வீட்டில் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளே இதயத்திற்கு பாதுகாப்பு.
  • நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள முழு தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகளுக்கு உணவில் முதலிடம் கொடுங்கள்.

சமீபத்தில் வெளியான மற்றுமொரு ஆய்வில், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளால் மாரடைப்பு அபாயம் 47 சதவீதம் உயர்வதாக கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய ஆய்வு அந்த அபாயம் 67 சதவீதம் வரை செல்வதாக கூறி நமது உணவுத் தேர்வுகளில் அதிக கவனம் தேவை என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க:

முதுகு வலிக்கு காரணமாகும் வைட்டமின் டி குறைபாடு - தடுப்பது எப்படி?

60 நாட்கள் 'ஜங்க் ஃபுட்' சாப்பிடாமல் இருந்தால் இத்தனை நன்மைகளா? ஒருமுறை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

