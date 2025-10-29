அதிக நேரம் வெயிலில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு - ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்!
திறந்த வெளியில், அதிக வெப்பச்சூழலில் தினமும் பல மணி நேரம் வேலை செய்யும் நபர்களுக்கு விரைவாக நீர்ச்சத்து குறைந்து விடுவதால், சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுகிறது என கோபாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
Published : October 29, 2025 at 9:23 PM IST
- BY எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: அதிக நேரம் வெயிலில் பணியாற்றும் விவசாயிகளுக்கு வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்படுவதாக ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 5.13 சதவீதம் விவசாயிகளுக்கு சிறுநீரக செயல்திறன் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக லான்செட் இதழில் வெளியாகியுள்ள (https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(25)00154-4/fulltext) ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் சிறுநீரகவியல் துறையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவின்படி, விவசாயிகளில் 50 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இணை நோய்கள் எதுவும் இல்லாத நிலையிலும், நேரடி வெயிலில் பணியாற்றுவதால் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் சிறுநீரகத் துறை தலைவராக இருந்தவரும், மாநில உறுப்பு மாற்று ஆணையச் செயலருமான கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினர் விவசாயிகளுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதை அறிந்து இதுகுறித்து ஆய்வை மேற்கொண்டனர். அந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சர்வதேச இதழான The Lancet Regional Health - Southeast Asia-வில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநில உறுப்பு மாற்று ஆணையச் செயலருமான கோபாலகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்துக்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் காலகட்டத்தில் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் சிறுநீரகவியல் துறை சார்பில், விவசாயிகளிடையே கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் தேசிய நல்வாழ்வு குழுமத்தின் நிதியுதவியுடன் இணைந்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெப்பத்தின் தாக்கப்படி, தமிழ்நாட்டை 5 மண்டலங்களாகப் பிரித்து 125 கிராமங்களை சேர்ந்த 3,350 விவசாயிகளின் சிறுநீரக செயல்திறன் குறித்து ஆய்வு செய்தோம். அதில், 17.3 பேருக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு இருந்தது தெரியவந்தது.
அதனை அப்படியே உறுதி செய்ய முடியாது என்பதால், மீண்டும் 3 மாதங்களுக்கு பிறகு மறுபரிசோதனை நடத்தினோம். அப்போது அந்த அளவு 5.31 சதவீதமாகக் குறைந்தது. ஆனால், ஆய்வு செய்யப்பட்ட 50% பேருக்கு சர்க்கரை நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய பாதிப்பு, மரபணு பாதிப்பு என எந்தவிதமான இணை நோய்களும் இல்லை என்பது அதிர்ச்சியளித்தது.
அதனால், விவசாயிகளிடம் எடுக்கப்பட்ட ரத்தம், சிறுநீரகப் பரிசோதனையை சென்னையில் உள்ள மைய பரிசோதனை நிலையத்தில் நடத்தினோம். அதனடிப்படையில் அவர்களுக்கு ‘நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு’ இருப்பதை உறுதி செய்தோம். தொடர்ந்து வானிலை ஆய்வு மையத்திலிருந்து வெப்பத்தின் பாதிப்புகளை பெற்று அதனையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தோம். அதில் வெயிலின் தாக்கத்தின் காரணமாகவே, விவசாயிகளுக்கு சிறுநீரக செயலிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டறிய முடிந்தது" என்றார்.
அதிக நேரம் வெயிலில் இருப்பதால் நீர்ச்சத்து குறைவு
மேலும் பேசிய அவர், "திறந்தவெளியில் அதிக வெப்பச்சூழலில் தினமும் பல மணி நேரம் வேலை செய்யும் விவசாயிகள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், விற்பனை பிரதிநிதிகள், செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள், பூச்சி மருந்துகள் தெளிப்பவர்கள், இரும்பு பட்டறை தொழிலாளர்கள், உப்பளங்களில் பணியாற்றுவோர் உள்ளிட்டோருக்கு உடலில் விரைவாக நீர்ச்சத்து குறைந்து விடுகிறது. இதனால் சிறுநீரகம் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகிறது. இது சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு வழி வகுக்கிறது.
தற்காக்க என்னவெல்லாம் செய்யலாம்!
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறுநீர் வெளிப்படும் அளவு குறையாது. ஆரம்பக் கட்டங்களில் எவ்வித அறிகுறிகளையும் உணர முடியாது. இதுகுறித்த விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் மிகக் குறைவாக உள்ளது. எனவே, நாள்தோறும் வெயிலில் அதிகமாக வேலை செய்யும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள், கட்டுமானப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் தங்கள் உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வெயிலில் தொடர்ந்து வேலை செய்வோர் தங்களது உடலில் சிறிய அளவிலான அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் கூட ரத்த அணுக்கள் பரிசோதனை, யூரியா, கிரியேட்டினின், ஜிஎஃப்ஆர் உள்ளிட்ட சிறுநீர் மற்றும் பொதுவான ரத்தப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், எங்களின் ஆய்வில் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லாமல் புகையிலையை மெல்லும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. திறந்தவெளியில் பணியாற்றுபவர்களில் மாசு அதிகம் உள்ள இடங்களில் பணியாற்றுபவர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
மேலும், விவசாயிகள் மற்றும் திறந்தவெளியில் வேலை செய்பவர்கள் தொடர்ந்து 2 மணி நேரம் பணிபுரிந்தால் அவர்கள் 20 நிமிடம் நிழலில் அமர்ந்து ஒய்வெடுக்க வேண்டும். உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரைப் பருக வேண்டும். அப்போது குளிர்பானம் போன்ற பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட திரவங்களை கட்டாயம் பருகக்கூடாது. இளநீர், மோர் போன்ற பானங்களை தாராளமாகக் குடிக்கலாம்.
ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே தடுக்கலாம்?
தமிழ்நாட்டில் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு டாயலிசிஸ் செய்வதற்கான வசதிகள் அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ளன. மேலும், 'மக்களைத் தேடி' மருத்துவம் திட்டத்தில் டாயலிசிஸ் வீட்டிலேயே செய்வதற்கான உபகரணங்களும் அளிக்கப்படுகிறது. விவசாயம் உள்ளிட்ட வெயிலில் பணியாற்றுபவர்கள் தங்களின் சிறுநீரகத்தை ஆண்டிற்கு ஒருமுறை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். இது மிகவும் எளிதான முறையில் செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது ஆரம்ப நிலையிலே சிறுநீரகப் பிரச்சனையை கண்டறிந்தால், பாதிப்பிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்” எனவும் கோபாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.