கர்ப்ப காலத்தில் வைட்டமின் D ஊட்டச்சத்து : குழந்தையின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்குமா?
அதிக வைட்டமின் D எடுத்த தாய்மார்களின் குழந்தைகளிடம் காணப்பட்ட மாற்றம் மிகவும் சிறியதே. இது அவர்களின் பொதுவான புத்தி கூர்மையையோ, படிக்கும் திறனையோ, கவனத்தன்மையையோ பெரிய அளவில் மாற்றியமைக்கவில்லை.
Published : August 9, 2026 at 2:19 PM IST
ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும் காலத்தில், பெண்ணின் உணவு முறையும் எடுத்துக்கொள்ளும் வைட்டமின் மாத்திரைகளும் பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். பொதுவாக, குழந்தை பிறக்கும்போது நல்ல எடையுடனும், ஆரோக்கியமான உடல் உறுப்புகளுடனும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே கர்ப்ப காலத்தில் சத்து மாத்திரைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
ஆனால், கர்ப்ப காலத்தில் தாய் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வைட்டமின் சத்து, பல ஆண்டுகள் கழித்து அந்த குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியிலும் ஞாபக சக்தியிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? இப்படி ஒரு கேள்வி பல பெற்றோர்களின் மனதில் எழக்கூடும்.
நமது குழந்தைகளின் எதிர்கால கல்வியும் அவர்களின் கூர்மையான அறிவாற்றலும் அவர்கள் வயிற்றில் இருக்கும்போதே தீர்மானிக்கப்படுகிறதா என்ற ஆர்வம் அனைவருக்கும் இருப்பது இயல்பே. சமீபத்தில் டென்மார்க் நாட்டில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, இந்த கேள்விக்கு சில சுவாரஸ்யமான பதில்களை தந்துள்ளது.
கர்ப்ப காலத்தின் பிற்பகுதியில் தாய்மார்கள் வழக்கம் போல எடுத்துக்கொள்ளும் அளவை விட கூடுதல் அளவாக 'வைட்டமின் D' சத்து எடுக்கும்போது, அது குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியில் சிறிய அளவிலான நேர்மறை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக அந்த ஆய்வு கூறுகிறது. இருப்பினும், இதை முழுமையாக உண்மை என்று நம்பி நாம் உடனே நமது பழக்கவழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா என்றால், அதற்கு பல அறிவியல் விளக்கங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இந்த ஆய்வின் பின்னணி என்ன, இதன் உண்மையான முடிவுகள் என்ன, மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம்.
டென்மார்க் ஆய்வு
டென்மார்க்கில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில் 600க்கும் மேற்பட்ட கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பங்கெடுத்தனர். கர்ப்பத்தின் 24வது வாரத்தில் இருந்து குழந்தை பிறந்து ஒரு வாரம் வரை இந்த ஆய்வு தொடர்ந்தது. இதில் தாய்மார்கள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டனர்.
- முதல் பிரிவு: தினமும் 400 IU (10 மைக்ரோகிராம்) அளவுள்ள சாதாரண வைட்டமின் D மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டனர்.
- இரண்டாவது பிரிவு: தினமும் 2,800 IU (70 மைக்ரோகிராம்) அளவுள்ள அதிக வீரியமிக்க வைட்டமின் D மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டனர்.
இந்த தாய்மார்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் 10 வயதை அடைந்தபோது, அவர்களின் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் ஞாபக சக்தி குறித்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இதில், அதிக அளவு வைட்டமின் D எடுத்துக்கொண்ட தாய்மார்களின் குழந்தைகள், சொற்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்வதிலும், காட்சி சார்ந்த வடிவங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்வதிலும் சற்று சிறப்பான திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
இந்த ஆய்வை நாம் ஏன் கவனமாக அணுக வேண்டும்?
இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் கேட்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும், மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் சில முக்கியமான விஷயங்களை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்,
- சிறிய அளவிலான வித்தியாசம்: அதிக வைட்டமின் D எடுத்த தாய்மார்களின் குழந்தைகளிடம் காணப்பட்ட மாற்றம் மிகவும் சிறியதே. இது அவர்களின் பொதுவான புத்தி கூர்மையையோ, படிக்கும் திறனையோ, கவனத்தன்மையையோ பெரிய அளவில் மாற்றியமைக்கவில்லை.
- ஆய்வின் முதன்மை நோக்கம் வேறு: இந்த ஆராய்ச்சி தொடக்கத்தில் குழந்தைகளின் ஆஸ்துமா மற்றும் மூச்சுத்திணறல் பிரச்சனைகளை கண்டறிவதற்காகவே தொடங்கப்பட்டது. மூளை வளர்ச்சி பற்றிய சோதனை பின்னாளிலேயே சேர்க்கப்பட்டது.
- வளர்ச்சி சூழல்: குழந்தை பிறந்த பிறகு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சூரிய ஒளி, சத்தான உணவு மற்றும் அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கை சூழலும் அவர்களின் ஞாபக சக்திக்கு மிக முக்கிய காரணம் என்பதால், இந்த மாற்றத்திற்கு தாய் எடுத்துக்கொண்ட வைட்டமின் D மட்டுமே முழுக்காரணம் என்று உறுதியாகக் கூற முடியாது.
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அதிக அளவு வைட்டமின் D எடுக்கலாமா?
ஆய்வில் 2,800 IU அளவு பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி கர்ப்பிணிகள் தாங்களாகவே வைட்டமின் D அளவை அதிகரிக்கக் கூடாது.
- சாதாரண நிலைகளில், கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு தினமும் 400 IU (10 மைக்ரோகிராம்) வைட்டமின் D போதுமானது என மருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் கூறுகின்றன.
- வைட்டமின் D சத்தை அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டால், உடலில் கால்சியம் சத்து அளவுக்கு அதிகமாகச் சேர்ந்து, அது சிறுநீரகம் மற்றும் இதயத்தைப் பாதிக்கக்கூடும்.
- போதுமான சூரிய ஒளி படாதவர்கள் அல்லது இரத்த பரிசோதனையில் வைட்டமின் D குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவர்கள் அதிக அளவை பரிந்துரைப்பார்கள்.
கர்ப்ப காலத்தில் தாய்மார்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் வைட்டமின் D சத்து, 10 வயது குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியில் சிறியளவில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதற்கு இந்த ஆய்வு ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாக இருக்கிறது. ஆனால், இதை முழுமையாக உறுதிப்படுத்த இன்னும் பல விரிவான ஆராய்ச்சிகள் தேவை.
எனவே, கர்ப்பிணி பெண்கள் தங்களின் குழந்தையின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தானாகவே கூடுதல் வைட்டமின் மாத்திரைகளை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். எப்போதும் போல, மருத்துவர் அளிக்கும் சரியான அளவு சத்து மாத்திரைகளையும், சரியான உணவுமுறையையும் பின்பற்றுவதே தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பானது.
ஆய்வு:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2849122