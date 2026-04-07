ETV Bharat / health

குறைமாத குழந்தையாக பிறந்தவர்கள் கவனத்திற்கு! பிற்காலத்தில் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் - ஆய்வில் தகவல்!

குறைவான எடையில் பிறந்த பெண்களுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 18 சதவீதமாகவும், ஆண்களுக்கு 23 சதவீதமாகவும் உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

நமது உடல்நலம் என்று வரும்போது, நாம் பெரும்பாலும் இன்று என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் அல்லது நமது தற்போதைய எடை எவ்வளவு என்பதை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுகிறோம். ஒருவருக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்படும்போது, அவரின் தற்போதைய வாழ்க்கை முறையே அதற்கு முதன்மை காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆனால், ஒரு மனிதனின் ஆரோக்கியம் அவன் பிறக்கும் முன்பே, தாயின் கருவிலேயே தீர்மானிக்கப்பட தொடங்குகிறது என்றால் நம்பமுடிகிறதா? சமீபத்தில் ஸ்வீடன் நாட்டின் கோதன்பர்க் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வு, நாம் பிறந்தபோது இருந்த எடைக்கும், பிற்காலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய பக்கவாதம் (Stroke) பாதிப்பிற்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

வழக்கமாக ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவை மட்டுமே பக்கவாதத்திற்கான காரணங்களாக பார்த்து வந்த நமக்கு, இந்த ஆய்வு ஒரு புதிய கோணத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. நாம் பிறந்தபோது இருந்த எடை, நம் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான ஆரோக்கியத்தின் அடித்தளமாக அமைகிறது என்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

பிறப்பு எடை மற்றும் பக்கவாதம்: புதிய ஆய்வின் முடிவுகள்

ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது சராசரியாக 2.5 கிலோ முதல் 4.5 கிலோ இடையே இருக்க வேண்டும் என்கின்றனர். இந்த சராசரி எடைக்கு குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு, அவர்கள் வளர்ந்து பெரியவர்களான பிறகு பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 21 சதவீதம் அதிகமாக இருப்பதாக இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. சுமார் 8 லட்சம் பேரை பல தசாப்தங்களாக தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஆய்வின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், ஒரு நபர் வளர்ந்த பிறகு தனது உடல் எடையை சரியாகப் பராமரித்தாலும், அவர் பிறந்தபோது எடை குறைவாக இருந்திருந்தால், அவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் குறையவில்லை. அதாவது, நீங்கள் தற்போது ஒல்லியாகவோ அல்லது சரியான உடல் எடையுடனோ இருந்தாலும், உங்கள் பிறப்பு எடை குறைவாக இருந்தால் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

இந்த ஆய்வில் ஆண், பெண் இருவருக்குமே பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. குறிப்பாக, குறைவான எடையில் பிறந்த பெண்களுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 18 சதவீதமாகவும், ஆண்களுக்கு 23 சதவீதமாகவும் உள்ளது. இதில் ரத்த குழாய் அடைப்பினால் ஏற்படும் பக்கவாதம் (Ischaemic Stroke) மற்றும் மூளையில் ரத்தக் கசிவு ஏற்படுவதால் வரும் பக்கவாதம் (Haemorrhagic Stroke) ஆகிய இரண்டுமே அடங்கும்.

ஏன் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது?

தாயின் கருப்பையில் இருக்கும்போது குழந்தையின் வளர்ச்சி ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், அது குழந்தையின் இதயம், ரத்தக் குழாய்கள் மற்றும் மூளையின் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது. இந்த பாதிப்புகள் மிகவும் நுணுக்கமானவை.

குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனான பிறகும், அவனது ரத்தக் குழாய்களின் அமைப்பிலும், ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் முறையிலும் சில மாற்றங்கள் நீடிக்கின்றன. இதன் காரணமாகவே, உடல் பருமன் அல்லது அதிகக் கொழுப்பு போன்ற வழக்கமான காரணங்கள் இல்லாமலேயே, அவர்களின் மூளைப் பகுதி பக்கவாத பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிறது.

மருத்துவ உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

பொதுவாக ஒருவருக்கு பக்கவாதம் வரும் அபாயம் இருக்கிறதா என்பதை சோதிக்க மருத்துவர்கள் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவு, கொழுப்பு மற்றும் புகைபிடிக்கும் பழக்கம் ஆகியவற்றை மட்டுமே கணக்கில் கொள்வார்கள். ஆனால், இனிவரும் காலங்களில் ஒரு நோயாளியின் பிறப்பு எடையையும் ஒரு முக்கிய காரணியாக கருத வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட டாக்டர் லினா மற்றும் டாக்டர் மரியா பரிந்துரைக்கின்றனர்.

உடல்நலப் பரிசோதனையின் போது, மருத்துவர்கள் நோயாளியின் பிறப்பு வரலாற்றைக் கேட்டறிவதன் மூலம், யாருக்கு அதிகக் கண்காணிப்பு தேவை என்பதைத் துல்லியமாகத் தீர்மானிக்க முடியும். குறைவான எடையில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்கத் தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்க இது உதவும்.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

பிறப்பு எடை குறைவாக இருந்தது என்பதற்காக அனைவரும் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அதே சமயம், இது நாம் அலட்சியமாக இருக்கக் கூடிய விஷயமும் அல்ல. பக்கவாதம் என்பது திடீரென ஒரு நாளில் வருவது கிடையாது. அது பிறப்பதற்கு முன்பே தொடங்கி, வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் எடுக்கும் முடிவுகளால் கட்டமைக்கப்படுகிறது.

உடல் உழைப்பு, சத்தான உணவு, புகையிலையைத் தவிர்த்தல் மற்றும் மன அழுத்தமில்லாத வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த அபாயத்தை குறைக்க முடியும். நமது பிறப்பு எடையை நம்மால் இப்போது மாற்ற முடியாது, ஆனால் அந்த தகவலை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொண்டு, நமது அன்றாட பழக்கவழக்கங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தலாம்.

இந்த ஆய்வறிக்கை வரும் மே மாதம் துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடைபெறவுள்ள உடல் பருமன் குறித்த ஐரோப்பிய மாநாட்டில் (ECO 2026) விரிவாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. அதன் பிறகு இது குறித்த கூடுதல் விழிப்புணர்வு உலக அளவில் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

LOW BIRTH WEIGHT HEALTH ISSUES
எடை குறைவாக பிறந்த குழந்தை
LOW BIRTHWEIGHT LINKS HEALTH RISK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.