சுடச்சுட டீ, காபி குடிப்பவரா நீங்கள்? இந்த செய்தி உங்களுக்குத்தான்!
வெதுவெதுப்பான நிலையில் பானங்களை குடிப்பவர்களோடு ஒப்பிடும்போது, ஓரளவுக்கு சூடாக குடிப்பவர்களுக்கு உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் அபாயம் 1.7 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 7:01 AM IST
காலையில் எழுந்தவுடன் ஆவி பறக்கும் சுடச்சுட ஒரு கப் டீ அல்லது காபியோ குடித்தால் தான் பலருக்கு அன்றைய நாளே புத்துணர்ச்சியுடன் தொடங்கும். அதுவும் மழைக்காலத்திலோ, குளிர்காலத்திலோ தொண்டைக்கு இதமாக நல்ல சுடச்சுட குடிப்பது ஒரு தனி இன்பம் தான்.
சற்று ஆறிப்போனால் மீண்டும் சூடாக்கி தர சொல்வோம். ஆனால், நாக்குக்கும் தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கும் இந்த அளவுக்கு அதிகமான சூடு, நமது உடலின் முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சூடான பானங்களும் உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் அபாயமும்
மிகவும் சூடான நிலையில் பானங்களை குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு 'ஈசோபேஜியல் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா' (Oesophageal Squamous Cell Carcinoma - SCC) எனப்படும் உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு மூன்று மடங்கு வரை அதிகம் இருப்பதாக இங்கிலாந்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்ட ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர். 'யூகே பயோபேங்க்' மற்றும் 'மில்லியன் வுமென் ஸ்டடி' ஆகியவற்றில் இருந்து சுமார் 9,80,000 பெரியவர்களின் உடல்நலத் தரவுகளைப் பெற்று, பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த முடிவுகளை கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த ஆய்வு 'சர்வதேச புற்றுநோய் இதழில்' வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
- வெதுவெதுப்பான நிலையில் பானங்களை குடிப்பவர்களோடு ஒப்பிடும்போது, ஓரளவுக்கு சூடாக குடிப்பவர்களுக்கு இந்த உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் அபாயம் 1.7 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. அதேநேரம், "நல்ல சுடச்சுட" அதாவது மிகவும் சூடான நிலையில் குடிப்பவர்களுக்கு இந்த ஆபத்து மூன்று மடங்கு வரை அதிகரிக்கிறது.
- ஒரு நாளைக்கு ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முறை சூடான பானங்களைக் குடிப்பவர்களுக்கு, குறைவாகக் குடிப்பவர்களை விட 71 சதவீதம் கூடுதல் அபாயம் உள்ளது.
- எத்தனை முறை குடிக்கிறோம் என்பதை விட, எந்த வெப்பநிலையில் குடிக்கிறோம் என்பது தான் புற்றுநோய் அபாயத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
- இந்த அளவுக்கு அதிகமான சூடு 'ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா' (SCC) வகை உணவுப்பாய் புற்றுநோயை மட்டுமே தூண்டுகிறது என்பதும், 'அடினோகார்சினோமா' (Adenocarcinoma) எனப்படும் மற்றொரு வகை உணவுக்குழாய் புற்றுநோயுடன் இதற்கு தொடர்பு இல்லை என்பதும் இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
உணவுக்குழாயில் சூடு என்ன செய்கிறது?
நாம் சாப்பிடும் உணவையும் நீரையும் வாயிலிருந்து வயிற்றுக்கு எடுத்துச் செல்லும் தசைக்குழாய் தான் ஈசோபேகஸ் (Oesophagus) எனப்படும் உணவுக்குழாய். இதன் உட்புறம் மிகவும் மென்மையான திசுக்களாலும் செல்களாலும் சூழப்பட்டுள்ளது.
நாம் தொடர்ச்சியாக மிக அதிக வெப்பநிலையில் பானங்களை குடிக்கும்போது, அந்த சூடு உணவுக்குழாயின் உட்புற சுவரில் சிறிய அளவிலான காயங்களையும் திசு அழற்சியையும் (Inflammation) ஏற்படுத்துகிறது. தினமும் இப்படி தொடர்ந்து காயம் ஏற்படும்போது, அங்குள்ள செல்கள் தங்களை உருமாற்றிக்கொள்ள தொடங்குகின்றன. காலப்போக்கில் இந்த தொடர் காயங்கள் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதற்கான சூழலை எளிதாக அமைத்து கொடுக்கின்றன.
ஏற்கனவே 'புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச முகமை' (IARC), 65 டிகிரி செல்சியஸிற்கு (65°C) மேல் அதிக சூடாக குடிக்கும் பானங்களை "மனிதர்களுக்குப் புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு உள்ளவை" (Probably carcinogenic to humans) என்ற பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
டீ, காபி கெட்டதா? ஆபத்து எதில் இருக்கிறது?
இந்த ஆய்வின் முடிவுகளைப் பார்த்தவுடன் தேநீர் அல்லது காபி குடிப்பதையே நிறுத்திவிட வேண்டுமோ என்ற பயம் தேவையில்லை. ஏனெனில், பிரச்சனை டீ அல்லது காபியில் இல்லை. நாம் அதை குடிக்கும் வெப்பநிலையில் தான் இருக்கிறது.
உண்மையில், சரியான வெப்பநிலையில் குடிக்கப்படும் போது தேநீரும் காபியும் உடலுக்குப் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை தரும் பானங்களாகவே திகழ்கின்றன. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான், ஆவி பறக்கும் நிலையில் இருக்கும் பானங்களை அப்படியே உடனடியாக குடிக்காமல், சில நிமிடங்கள் ஆறவிட்டு, தொண்டைக்கு பாதுகாப்பான மிதமான சூட்டிற்கு வந்த பிறகு குடிப்பதே ஆகும்.
சிறிய பழக்கவழக்க மாற்றத்தின் மூலம் உணவுக்குழாய்க்கு ஏற்படும் தேவையற்ற காயங்களை தடுத்து, புற்றுநோய் போன்ற பெரிய ஆபத்துகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.
ஆய்வு:
https://news.cancerresearchuk.org/2026/09/09/link-between-hot-drinks-and-type-of-oesophageal-cancer-in-the-uk/