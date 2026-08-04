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அதிகரிக்கும் ஸ்கிரீன் டைம்: சருமப் பிரச்சனையால் தன்னம்பிக்கையை இழக்கும் டீனேஜர்கள் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!

சருமப் பிரச்சனையால் அவதிப்படும் டீனேஜர்கள், தங்கள் தோற்றத்தை குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 4, 2026 at 10:55 AM IST

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இன்றைய சூழலில் பெரும்பாலான வளரிளம் பருவத்தினர் (Teens) தங்களின் நேரத்தை செல்போன் மற்றும் கணினி திரைகளுக்கு முன்னாலேயே செலவிடுகிறார்கள். பொதுவாகவே, இந்த வயதில் உடலிலும் தோற்றத்திலும் பல மாற்றங்கள் நடப்பது இயல்பு. இக்காலகட்டத்தில் முகப்பரு, எக்ஸிமா, வெண்புள்ளி அல்லது தடிப்பு தோல் அழற்சி போன்ற ஏதேனும் சருமப் பிரச்சனைகள் இருந்தால், அது அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை இயல்பாகவே பாதிக்கும்.

இது தொடர்பாக அண்மையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வில், தோலழற்சி பிரச்சனை உள்ள டீனேஜர்கள் அதிக நேரம் திரைகளை பயன்படுத்தும்போது, தங்களின் தோற்றம் மற்றும் உடலமைப்பை பற்றிய கவலை அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகரிப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டும் முக்கிய கருத்துகளை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

'சில்ட்ரன்' (Children) என்ற மருத்துவ ஆய்விதழில் இந்த ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. நீண்டகாலமாக தோலழற்சியால் பாதிக்கப்பட்ட டீனேஜர்களை வைத்து இந்த ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டது. தினமும் அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் போன் அல்லது கம்ப்யூட்டர் திரையை பார்க்கிறார்கள், அது அவர்களின் மனநிலை, சுயமரியாதை மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையை எப்படிப் பாதிக்கிறது என்பதை ஆய்வாளர்கள் கணக்கிட்டனர்.

அதிகரிக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை

  • சருமப் பிரச்சினையால் அவதிப்படும் டீனேஜர்கள், தங்கள் தோற்றத்தை குறித்து தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
  • சமூகத்தில் மற்றவர்கள் தங்களை எப்படி பார்ப்பார்களோ என்ற கவலையும் மன அழுத்தமும் அவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கிறது.
  • யார் ஒருவர் தினமும் அதிக நேரம் திரையைப் பார்க்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு இந்த மன உளைச்சல் இன்னும் அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
  • அதாவது, சோஷியல் மீடியா மற்றும் திரைப் பயன்பாடு அதிகம் இருக்கும்போது, ஏற்கனவே சருமப் பிரச்சனையால் கஷ்டப்படும் பிள்ளைகளின் மனபாரம் மேலும் கூடுகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது.

டீனேஜர்களுக்கு இது ஏன் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது?

சருமப் பிரச்சனை என்பது வெறும் அரிப்போ அல்லது தழும்புகளோ மட்டும் அல்ல. அது ஒருவரின் தன்னம்பிக்கை, நண்பர்களுடன் பழகும் விதம், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் இயல்பாக இருப்பது எனப் பல விஷயங்களை பாதிக்கிறது.

டீனேஜ் வயதில் இயல்பாகவே எல்லாரும் தங்கள் தோற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். இந்த நேரத்தில் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களை திறந்தால், அங்கு எல்லாமே ஃபில்டர் செய்யப்பட்டு, மிகவும் அழகாக காட்டப்பட்ட படங்களே அதிகம் இருக்கின்றன.

சருமப் பிரச்சனை இருக்கும் பிள்ளைகள் அந்த படங்களை பார்த்துவிட்டு, தங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க தொடங்குகிறார்கள். "மற்றவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார்கள், நாம் மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறோம்?" என்ற எண்ணம் அவர்களுக்குள் வந்துவிடுகிறது. இதுவே அவர்களின் கவலைக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைகிறது.

(குறிப்பு: அதிக நேரம் போன் பார்ப்பதுதான் நேரடி காரணம் என்று இந்த ஆய்வு அடித்து சொல்லவில்லை என்றாலும், சோஷியல் மீடியா பழக்கம் அவர்களின் மனநிலையை இன்னும் மோசமாக்குகிறது என்பதை ஆய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது).

சோஷியல் மீடியாவும் 'காஸ்மெட்டிகோரெக்சியா' பிரச்சனையும்

இப்போது இணையத்தில் பார்த்தால் 'கிளாஸ் ஸ்கின்' (Glass Skin) மற்றும் பளபளப்பான சருமம் பெற என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற வீடியோக்கள் தான் அதிகம் வருகின்றன. சருமத்தை பராமரிப்பது நல்ல விஷயம் தான் என்றாலும், அது இப்போது டீனேஜர்களிடம் ஒரு தேவையில்லாத ஆர்வத்தை உருவாக்கியிருக்கிறது.

இதன் விளைவாக 'காஸ்மெட்டிகோரெக்சியா' (Cosmeticorexia) என்ற ஒரு புதிய பழக்கம் பிள்ளைகளிடம் அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள்.

காஸ்மெட்டிகோரெக்சியா என்றால் என்ன?

  • தங்கள் சருமம் எப்போதும் பளபளப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, சின்ன வயதிலேயே தேவையில்லாத பல கெமிக்கல் க்ரீம்கள் மற்றும் 'ஆன்டி-ஏஜிங்' (Anti-aging) பொருட்களை பயன்படுத்த தொடங்குகிறார்கள்.
  • தோல் மருத்துவரிடம் கேட்காமல், சோஷியல் மீடியாவை பார்த்து இவர்களாகவே கண்ட க்ரீம்களையும் போடுவதால், சருமம் குணமாகுவதற்கு பதிலாக அலர்ஜி மற்றும் தோல் எரிச்சல் தான் அதிகமாகிறது.
  • முகத்தைச் சரி செய்ய நினைத்து, கடைசியில் சருமத்தை இன்னும் மோசமாக்கிக் கொள்ளும் நிலைக்கு இது தள்ளுகிறது.

பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

இன்றைய காலத்தில் பிள்ளைகளை செல்போனே பயன்படுத்த கூடாது என்று முழுமையாக தடுக்க முடியாது. ஆனால், அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை புரிய வைக்கலாம்:

  • நேரத்தை குறைப்பது: பொழுதுபோக்கிற்காக போன் பார்ப்பதை குறைத்துவிட்டு, வெளியில் சென்று விளையாடுவது மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரில் பேசுவதை ஊக்குவிக்கலாம்.
  • யதார்த்தத்தை புரியவைப்பது: சோஷியல் மீடியாவில் வரும் படங்கள் எல்லாமே எடிட் செய்யப்பட்டது தான், நிஜ வாழ்க்கையில் யாருடைய தோலும் 100% தெளிவாக இருக்காது என்பதைப் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்.
  • சரியான மருத்துவம்: இணையத்தைப் பார்த்து தானாகவே க்ரீம்களை வாங்கிப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு, ஏதேனும் பிரச்சினை என்றால் தகுதியான தோல் மருத்துவரைச் சந்தித்து ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

அழகு என்பது வெளித்தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியமான மனநிலையிலும் தான் இருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12556392/

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