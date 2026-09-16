காற்று மாசுபாட்டால் மனநல பாதிப்பு: தற்கொலை எண்ணங்களை தூண்டுவதாக ஆய்வு எச்சரிக்கை!
வாகனப் போக்குவரத்து, தொழிற்சாலை ஒலி மாசுபாடு மற்றும் செயற்கை ஒளி ஆகியவை மனிதனின் இயற்கை உறக்க சுழற்சியை பாதித்து மன அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரிக்கின்றன.
Published : September 16, 2026 at 11:03 AM IST
நாம் சுவாசிக்கும் காற்றின் தரம் நமது உடல்நலனை பாதிக்கும் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. ஆனால், அது நமது மனநலனையும், குறிப்பாக தற்கொலை முடிவுகள் எடுக்கும் எண்ணங்களையும் தூண்டக்கூடும் என்பது புதிய எச்சரிக்கையாக உருவெடுத்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட பல ஆய்வுகளை தொகுத்து ஆராய்ந்த சர்வதேச நிபுணர்கள், காற்று மாசுபாட்டிற்கும் மனநலப் பாதிப்புகளுக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளனர். மனிதனின் மூளை செயல்பாடு, மன அழுத்தம் மற்றும் உணர்ச்சி கட்டுப்பாடுகளை நாம் வாழும் சூழல் எவ்வாறு மாற்றியமைக்கிறது என்பதை பற்றிய புதிய பார்வையையும் இந்த ஆய்வு நமக்கு தருகிறது.
மனநிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மாசு:
பிரிட்டனின் 'குயின்ஸ் பல்கலைக்கழக பெல்ஃபாஸ்ட்' (Queen's University Belfast) சேர்ந்த சர்வதேச ஆராய்ச்சியாளர்கள், காற்று மாசுபாடு குறித்து இதற்கு முன் வெளியான 29 உலகளாவிய ஆய்வுகளின் முடிவுகளை தொகுத்து தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர்.
'ஜர்னல் ஆஃப் எபிடமியாலஜி அண்ட் கம்யூனிட்டி ஹெல்த்' (Journal of Epidemiology and Community Health) இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வின்படி, வளிமண்டலத்தில் கலந்துள்ள நுண்துகள்கள் மற்றும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO2) வாயு ஆகியவை மனிதர்களின் மனநிலையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
குறிப்பான ஆபத்து காரணியாக PM2.5 மற்றும் PM10 எனப்படும் மிக சிறிய காற்று மாசுபடுத்திகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்த மாசுபாட்டின் வெளிப்பாடு, தற்கொலை எண்ணங்களை அதிகரிப்பதுடன், தற்கொலை முயற்சிகளுக்கும், அதன்மூலம் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கும் காரணமாக அமைகிறது.
உடலியல் சார்ந்த காரணங்கள்
காற்று மாசுபாடு மனித உடலிலும் மூளையிலும் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை பற்றியும் இந்த ஆய்வில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நரம்பு மண்டலப் பாதிப்பு: வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் நுண்துகள்கள் மற்றும் ஆர்சனிக், ஈயம் போன்ற நச்சுப் பொருட்கள் உடலுக்குள் சென்று மூளையில் வீக்கம் (inflammation) மற்றும் நரம்பு சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
- மன அழுத்த எதிர்ப்பு திறன் குறைதல்: இத்தகைய நரம்பியல் பாதிப்புகள், மூளையின் இயல்பான செயல்பாட்டையும், மன அழுத்தத்தை தாங்கும் திறனையும் கணிசமாக குறைக்கின்றன.
- ஒலி மற்றும் ஒளி மாசுபாடு: வாகன போக்குவரத்து, தொழிற்சாலை ஒலி மாசுபாடு மற்றும் செயற்கை ஒளி ஆகியவை மனிதனின் இயற்கை உறக்க சுழற்சியைப் பாதித்து மன அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரிக்கின்றன.
சமூக சுகாதார கொள்கையில் தேவைப்படும் மாற்றங்கள்
பொதுவாக தற்கொலை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தனிநபர் சார்ந்த மருத்துவ முறைகள், ஆளுமை பண்புகள் மற்றும் உளவியல் ஆலோசனைகளை மையமாகக்கொண்டே வடிவமைக்கப்படுகின்றன. ஆனால், காற்று மாசுபாடு போன்ற வெளிப்புற சூழல் காரணிகளையும் மாற்றியமைக்கக்கூடிய ஆபத்து காரணிகளாக கருத வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
சுற்றுச்சூழல் தரத்தை மேம்படுத்துவது, மக்களின் மனநலனை பாதுகாப்பதற்கான பொது சுகாதார உத்தியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இதன் கருத்தாகும்.
நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?
ஆஸ்திரேலியாவின் கர்ட்டின் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் பென் முல்லின்ஸ் இந்த ஆய்வை ஆய்வு செய்து சில முக்கிய கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
காற்று மாசுபாடு மற்றும் உலோக நச்சுகள் மனச்சோர்வு, பதற்றம் போன்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் என்பது ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம்தான். எனவே, இதற்கும் தற்கொலைகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதில் ஆச்சரியமில்லை. அதேசமயம், இந்த ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தாக்கத்தின் அளவு ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உள்ளது.
காலநிலை மாற்றம், தீவிர வெப்ப அலைகள் மற்றும் வறுமை போன்ற சமூக-பொருளாதாரக் காரணிகளும் தற்கொலை விகிதங்களில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும்போதே காற்று மாசுபாடும் அதிகரிக்கிறது.
எனவே, சூழல் காரணிகள், சமூக-பொருளாதார காரணிகள் மற்றும் காற்று மாசுபாடு ஆகியவற்றின் தனித்தனி தாக்கங்களை மேலும் விரிவாக ஆராய்வதன் மூலமே இதற்கான முழுமையான தீர்வை எட்ட முடியும் என்று கருதுகின்றனர்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6108843/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935126006778
இதையும் படிங்க:
உடல் பருமனை குறைக்க எது சிறந்தது? குழப்பத்திற்கு விடையளிக்கும் ICMR ஆய்வு!
சிவப்பு VS வெள்ளை டிராகன் பழம்: எந்த பழத்தில் நன்மைகள் அதிகம்?
'தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல'
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.