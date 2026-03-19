புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் சர்க்கரை உட்கொள்ளல்! சிகிச்சையில் புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஆய்வு!
புற்றுநோய் கட்டிகள் வளரும்போது, நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அவற்றை எதிர்த்துப் போராட வேண்டும். ஆனால், மூளையில் ஏற்படும் 'கிளியோபிளாஸ்டோமா' வகைக் கட்டிகளில் இது தலைகீழாக நடக்கிறது.
Published : March 19, 2026 at 9:59 AM IST
சர்க்கரை... இன்றைய காலத்தில் அனைவரும் பயப்படும் ஒரு வில்லனாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சர்க்கரையைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்தாலும், அதன் சுவை நம்மைச் சும்மா இருக்க விடுவதில்லை. இதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் உண்டு, நமது உடல் இயங்குவதற்கு தேவையான அடிப்படை ஆற்றலைச் சர்க்கரைதான் (Glucose) வழங்குகிறது.
ஆனால், நாம் விரும்பி உண்ணும் இதே சர்க்கரை, மூளையில் ஏற்படும் மிகக் கொடிய 'கிளியோபிளாஸ்டோமா' (Glioblastoma) வகை புற்றுநோய் கட்டிகள் வேகமாக வளர்வதற்கு காரணமாக உள்ளதாக சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
புதிராக இருந்த மூளை கட்டிகள்:
மூளையில் ஏற்படும் புற்றுநோய் கட்டிகள் மற்ற இடங்களை விட ஏன் இவ்வளவு வேகமாக பரவுகின்றன என்பது நீண்ட காலமாக மருத்துவ உலகில் ஒரு புதிராகவே இருந்தது. தற்போது அமெரிக்காவின் நார்த்வெஸ்டர்ன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், 'புரோசீடிங்ஸ் ஆஃப் தி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ்' (PNAS) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு, இந்த ரகசியத்தை உடைத்திருக்கிறது. மூளையின் காவலர்களாக இருக்க வேண்டிய செல்களே, புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு உணவளித்து ஆதரிக்கின்றன என்பதை இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது.
நண்பனாக இருந்து எதிரியாக மாறும் செல்கள்:
நமது மூளையில் 'மைக்ரோகிளியா' (Microglia) என்ற சிறப்பு நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் உள்ளன. இவை மூளையின் 'காவலர்கள்' போன்றவை. நரம்பு செல்களை பாதுகாப்பதும், தேவையற்ற கழிவுகளை அகற்றுவதுமே இவற்றின் வேலை.
ஆனால், மூளையில் புற்றுநோய் கட்டி உருவாகத் தொடங்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில், இந்த மைக்ரோகிளியா செல்கள் ஒரு விசித்திரமான மாற்றத்தை அடைகின்றன. பொதுவாக செல்கள் ஆற்றலுக்காக குளுக்கோஸைப் பயன்படுத்தும். ஆனால், இந்த மைக்ரோகிளியா செல்கள் மட்டும் 'ஃபிரக்டோஸ்' (Fructose) எனப்படும் பழ சர்க்கரையை உட்கொள்ளத் தொடங்குகின்றன.
GLUT5 எனும் நுழைவாயில்:
இந்த மாற்றம் எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை ஆராய்ந்தபோது, மைக்ரோகிளியா செல்களில் 'GLUT5' என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட புரதம் (Transporter) இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதுதான் ரத்தத்தில் உள்ள ஃபிரக்டோஸ் சர்க்கரையை இழுத்து செல்லுக்குள் கொண்டு செல்லும் வேலையைச் செய்கிறது. மூளையிலுள்ள மற்ற செல்களை விட, இந்த மைக்ரோகிளியா செல்கள் மட்டுமே ஃபிரக்டோஸை உடைக்கும் திறன் கொண்டவை என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
சர்க்கரையால் நேரும் விபரீதம்:
ஃபிரக்டோஸ் சர்க்கரையை உட்கொண்டவுடன், மைக்ரோகிளியா செல்கள் தங்கள் வீரியத்தை இழக்கின்றன. புற்றுநோய் கட்டியை எதிர்த்து போராடுவதற்கு பதிலாக, அந்த கட்டி எந்தத் தடையுமின்றி வளர்வதற்கு தேவையான ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை (Immune suppression) இவை உருவாக்கித் தருகின்றன. அதாவது, எதிரியை அழிக்க வேண்டிய காவலர்களே, அவனுக்குப் பாதுகாப்பு வளையம் அமைத்து கொடுப்பதை போல இது நடக்கிறது.
ஆராய்ச்சியின் முடிவு:
ஆராய்ச்சியாளர்கள் எலிகளிடம் நடத்திய சோதனையில், மரபணு மாற்றத்தின் மூலம் மைக்ரோகிளியா செல்களில் உள்ள 'GLUT5' புரதத்தை நீக்கி பார்த்தனர். அதாவது, அந்தச் செல்கள் சர்க்கரையை உட்கொள்ள முடியாதபடி செய்தனர். அப்போது ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது. எந்தச் செல்களால் சர்க்கரையை எடுக்க முடியவில்லையோ, அந்தச் சூழலில் புற்றுநோய் கட்டிகள் வளரவே இல்லை. சர்க்கரை தடுக்கப்பட்டவுடன் மைக்ரோகிளியா செல்கள் மீண்டும் சுறுசுறுப்பாகி, புற்றுநோய் கட்டிகளுக்கு எதிராகத் தாக்குதல் நடத்தத் தொடங்கின.
வருங்காலச் சிகிச்சையில் புதிய விடியல்:
தற்போது மூளை கட்டிகளுக்கு அளிக்கப்படும் 'இம்யூனோதெரபி' போன்ற சிகிச்சைகள் தோல்வியடைவதற்கு காரணம், இந்த கட்டிகளைச் சுற்றியுள்ள சூழல் மருந்தை வேலை செய்ய விடாமல் தடுப்பதுதான். இப்போது கண்டறியப்பட்டுள்ள இந்த சர்க்கரை வளர்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகளை உருவாக்கினால், மூளைக் கட்டியால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கவும், அவர்களை முழுமையாகக் குணப்படுத்தவும் முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர்.