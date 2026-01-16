'மெடிட்டரேனியன்' உணவுமுறை பார்கின்சன் நோய் அபாயத்தை குறைக்கும்! சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!
மெடிட்டரேனியன் உணவுமுறையை சரியாகப் பின்பற்றிய 71 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களுக்கு, மற்றவர்களை விட பார்கின்சன் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 24% முதல் 25% வரை குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
Published : January 16, 2026 at 10:37 AM IST
நமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நாம் உண்ணும் உணவிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு என்பதை பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, வயது முதிர்ந்த காலத்தில் மூளையில் ஏற்படும் தேய்மானம் மற்றும் நரம்பு மண்டல பாதிப்புகளை தடுப்பதில் உணவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
பார்கின்சன் (Parkinson’s) எனப்படும் நடுக்கவாதம், ஒருவரின் இயக்கத்தையும் அன்றாட வாழ்க்கையையும் வெகுவாக பாதிக்கக்கூடியது. இந்த நோய் அறிகுறிகள் வெளியே தெரிவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உடலில் மாற்றங்கள் தொடங்குகின்றன.
சமீபத்தில் ஐரோப்பிய பெண்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் , நடுத்தர வயதிலிருந்தே 'மெடிட்டரேனியன்' (Mediterranean) உணவுமுறையை பின்பற்றுவது, பிற்காலத்தில் அவர்கள் பார்கின்சன் நோய்க்கு ஆளாவதை தடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு EMJ என்ற ஆய்வு இதழில் வெளியாகியுள்ளது.
குறிப்பாக பருப்பு வகைகள், ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற ஆரோக்கியமான கொழுப்புள்ள உணவுகள் இந்த பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. பார்கின்சன் நோய் மெதுவாக வளரக்கூடியது. ஒருவருக்கு நோய் இருப்பது கண்டறியப்படுவதற்கு முன்பே, அவர்களுக்கு தூக்கமின்மை, மனச்சோர்வு அல்லது மலச்சிக்கல் போன்ற சிறு அறிகுறிகள் இருக்கலாம்.
இத்தகைய அறிகுறிகளால் ஒரு நபர் தனது உணவு பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்புண்டு. இதனால், "உணவுமுறையால் நோய் வந்ததா?" அல்லது "நோய் இருப்பதால்தான் உணவுமுறை மாறியதா?" என்கிற குழப்பம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு எப்போதும் உண்டு.
இதனை தவிர்க்க, பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த E3N cohort என்ற அமைப்பின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், சுமார் 71,542 பெண்களை 1993 முதல் 2018 வரை, அதாவது 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கண்காணித்தனர். இந்த ஆய்வில் தொடக்கத்திலிருந்தே எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாத பெண்களின் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன.
25 ஆண்டுகால ஆய்வு முடிவுகள்! இந்த நீண்டகால ஆய்வின் முடிவில் 845 பெண்களுக்கு பார்கின்சன் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தபோது சில முக்கிய உண்மைகள் தெரியவந்தன.
- ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா பெண்களுக்கும் இந்த உணவுமுறை பலன் தரவில்லை என்றாலும், 71 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களிடம் இது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
- மெடிட்டரேனியன் உணவுமுறையை சரியாக பின்பற்றிய 71 வயதிற்குட்பட்ட பெண்களுக்கு, மற்றவர்களை விட பார்கின்சன் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 24% முதல் 25% வரை குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
- இந்த உணவுமுறையில் உள்ள பருப்பு வகைகள் (Legumes) மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் போன்ற நிறைவுறாத கொழுப்பு (Unsaturated fat) உணவுகளே இந்த தற்காப்புக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தன.
மெடிட்டரேனியன் மற்றும் மைண்ட் (MIND) உணவுமுறையின் பங்கு!
ஆய்வில் இரண்டு வகையான உணவு பழக்கங்கள் கவனிக்கப்பட்டன. ஒன்று 'மெடிட்டரேனியன் டயட்', மற்றொன்று மூளை ஆரோக்கியத்திற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட 'மைண்ட் டயட்' (MIND diet).
பருப்பு வகைகள் மற்றும் பீன்ஸ்: தாவர அடிப்படையிலான புரதங்கள் நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதுகாக்கின்றன.
ஆலிவ் எண்ணெய்: இது மூளையில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் (Inflammation) குறைத்து, நரம்பு செல்களை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது.
இந்த ஆய்வில் 20 ஆண்டுகால இடைவெளிக்கு பிறகும் தரவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன. இதன் மூலம், நோய் வந்த பிறகு உணவு மாறியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் நீக்கப்பட்டு, ஆரோக்கியமான உணவுமுறைதான் நோயைத் தடுத்தது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
தடுப்பு முறைகளுக்கான பரிந்துரைகள்: மருத்துவர்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களுக்கு இந்த ஆய்வு ஒரு தெளிவான வழிகாட்டலை வழங்கியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாகப் பெண்கள் தங்கள் நடுத்தர வயதிலிருந்தே (Midlife) பின்வரும் மாற்றங்களைச் செய்வது அவசியம் என்பதையும் ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
- உணவில் அதிகப்படியான பருப்பு வகைகளைச் சேர்த்துக் கொள்ளுதல்.
- சமையலுக்கு ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது ஆரோக்கியமான கொழுப்புள்ள எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துதல்.
- பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைக் குறைத்து, காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.