தளர்ச்சி மற்றும் மனச்சோர்வு: வயதானவர்களுக்கு டிமென்ஷியா அபாயத்தை அதிகரிக்கும் ஆபத்தான கூட்டணி!
டிமென்ஷியா மற்றும் அறிவாற்றல் குறைபாட்டை தடுப்பதில் தளர்ச்சி மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் அவசியம் என்பதை ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
Published : January 1, 2026 at 4:14 PM IST
உடல் நலமும், மன நலமும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை. முதுமை பருவத்தில் இந்த இரண்டு அம்சங்களும் பலவீனமடையும்போது, அதன் விளைவுகள் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும். சமீபத்திய ஆய்வுகள், தளர்ச்சி (Frailty) மற்றும் மனச்சோர்வு (Depression) ஆகிய இரண்டும் ஒரு சேரும்போது, வயதானவர்களுக்கு டிமென்ஷியா (Dementia) ஏற்படும் ஆபத்து 17 மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எச்சரிக்கின்றன.
இது வெறும் எண்ணிக்கையல்ல, நமது சமூகத்தில் அதிகரித்து வரும் ஒரு முக்கிய சுகாதார சவாலை குறிக்கிறது. இந்த இரண்டு நிலைகளும் ஒருவரின் சிந்தனை திறனை எப்படி பாதிக்கின்றன, ஏன் இவற்றை தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ஆய்வு சொல்வது என்ன? டிமென்ஷியா மற்றும் அறிவாற்றல் குறைபாட்டை (Cognitive Impairment) தடுப்பதில் தளர்ச்சி மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் அவசியம் என்பதை ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது. பொது சுகாதார திட்டங்கள் இந்த இரண்டு நிலைகளையும் கண்டறிவதற்கும், மேலாண்மை செய்வதற்கும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் வயதானவர்களின் மூளை ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க முடியும்.
தளர்ச்சி (Frailty) என்றால் என்ன? தளர்ச்சி என்பது வயதானவர்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சனை. இது பொதுவாக உடல் பலவீனம், சோர்வு, குறைந்த உடல் செயல்பாடு, எதிர்பாராத எடை இழப்பு மற்றும் மெதுவான நடைபயிற்சி வேகம் போன்ற அறிகுறிகளால் வெளிப்படும். தளர்ச்சி உள்ளவர்கள் எளிதில் நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாகலாம், காயங்கள் ஏற்படலாம், மேலும் மருத்துவமனையில் சேர வேண்டிய நிலைமை ஏற்படலாம். இது மூளையின் செயல்பாட்டையும் பாதிக்கலாம்.
மனச்சோர்வு என்றால்? மனச்சோர்வு என்பது வெறும் சோகம் அல்ல. அது ஒரு தீவிரமான மனநல பிரச்சனை. தொடர்ச்சியான சோகம், உற்சாகமின்மை, தூக்கமின்மை அல்லது அதிக தூக்கம், பசியின்மை அல்லது அதிகப்படியான பசி, சோர்வு, குற்ற உணர்வு, கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம் மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்கள் போன்ற அறிகுறிகள் மனச்சோர்வின் அடையாளங்கள். வயதானவர்களுக்கு இது பொதுவாக கண்டறியப்படாமல் போகலாம் அல்லது வயதின் ஒரு சாதாரண பகுதியாக தவறாகக் கருதப்படலாம்.
இரண்டும் சேர்ந்தால் ஏன் ஆபத்து? ஆய்வின்படி, தளர்ச்சி மற்றும் மனச்சோர்வு இரண்டும் மூளையின் ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த இரண்டு நிலைகளும் இணைந்து செயல்படும்போது,
- இரண்டும் தனித்தனியாக மூளையின் செயல்பாடுகளை குறைக்கும். அவை இரண்டும் சேரும்போது, இந்த பாதிப்பு பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
- உடலில் நீண்டகால அழற்சியை ஏற்படுத்தும். இந்த அழற்சி மூளை செல்களைப் பாதிக்கலாம், இது டிமென்ஷியாவுக்கு வழிவகுக்கும்.
- மூளைக்குச் செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தைப் பாதிக்கலாம், இதனால் மூளைக்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போகலாம்.
- மனச்சோர்வு சமூகத் தனிமையை அதிகரிக்கும், இது மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். தளர்ச்சி உள்ளவர்கள் உடல் ரீதியாக நடமாட முடியாததால் சமூகத் தனிமை மேலும் அதிகரிக்கலாம்.
தடுப்பது எப்படி? இந்த ஆபத்தான கூட்டணியைத் தடுக்கவும், டிமென்ஷியா அபாயத்தைக் குறைக்கவும் சில நடவடிக்கைகள் உதவலாம்.
- வயதானவர்களின் வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனையின் போது தளர்ச்சி மற்றும் மனச்சோர்வுக்கான அறிகுறிகளை கண்டறிவது அவசியம்.
- மிதமான உடற்பயிற்சிகள், யோகா, நடைபயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொள்வது தளர்ச்சியைக் குறைக்கவும், மனநிலையை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
- சத்தான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.
- சமூக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது, நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருப்பது மனச்சோர்வைக் குறைத்து, மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
- மனச்சோர்வு அல்லது தளர்ச்சி அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுவது முக்கியம். உளவியல் ஆலோசனை, மனநல மருந்துகள் மற்றும் பிசியோதெரபி போன்ற சிகிச்சைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.