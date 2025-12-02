ETV Bharat / health

இளம் பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் எச்.ஐ.வி - ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்! காரணம் என்ன தெரியுமா?

சமூகத்தில் நிலவும் சமத்துவமின்மை காரணமாக, பாலியல் கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகளை அணுகுவதில் பெண்களுக்கு தடைகள் உள்ளன.

உலகெங்கிலும் எச்.ஐ.வி (HIV) நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் பெண்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருவது கவலை அளிக்கிறது. குறிப்பாக, இளம் பெண்களும் (17 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் உட்பட) இந்த நோய்த்தொற்றுக்கு அதிக ஆபத்தில் இருப்பதாக Women at greater risk of HIV infection என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.

2023ம் ஆண்டில், 15–24 வயதுடைய 1.9 மில்லியன் இளம் பருவப் பெண்கள் HIV உடன் வாழ்ந்து வருவதாக HIV and adolescent girls and young women என்ற ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளில் இது ஒட்டுமொத்தமாக, 44% என்கிறது ஆய்வு. 2025ம் ஆண்டில் இதன் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளது என்றாலும், இளம் பெண்கள் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாவதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

பெண்களின் உயிரியல் ரீதியான பாதிப்புகள், சமூக சமத்துவமின்மை, வறுமை போன்ற பல காரணிகள் அவர்களை இந்த ஆபத்தான நிலைக்குத் தள்ளுகின்றன. இந்த சிக்கலான பிரச்சனையின் காரணங்களை தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதும், அதைத் தடுப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிவதும் அவசியமாகும்.

பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள்! பெண்கள் எச்.ஐ.வி-யால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதற்கு பல காரணிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன என Women and HIV என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவை உயிரியல், சமூக-பொருளாதார மற்றும் கலாச்சாரப் பிரிவுகளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

உயிரியல் ரீதியான காரணிகள்: உடலுறவின்போது, ஆண்களை விட பெண்களின் பிறப்புறுப்புப் பாதையில் உள்ள சளி சவ்வு (Mucosa) எச்.ஐ.வி வைரஸை உள்வாங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. யோனிப் பாதையின் உட்பரப்பு ஆணுறுப்பின் பரப்பளவை விடப் பெரியதாக இருப்பதால், வைரஸ் தொற்றின் அபாயமும் அதிகமாகிறது.

இளம் பெண்களின் பிறப்புறுப்புச் சளி சவ்வு மென்மையானது. இதனால், உடலுறவின் போது ஏற்படும் சிறு காயங்கள் அல்லது கீறல்கள் வழியாக வைரஸ் எளிதில் உடலுக்குள் நுழைய முடியும். ஏற்கனவே வேறு ஏதேனும் பால்வினை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் (STIs), அது எச்.ஐ.வி தொற்றுக்கான அபாயத்தை பல மடங்கு அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், இந்த நோய்கள் பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் அழற்சியை (Inflammation) ஏற்படுத்துகின்றன, இது வைரஸ் நுழைவதை எளிதாக்குகிறது.

சமூக-பொருளாதார மற்றும் கலாச்சாரக் காரணிகள்: பல சமூகங்களில், பெண்கள் பாலியல் உறவுமுறைகள், ஆணுறையின் பயன்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பான உறவு பற்றி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் இன்றி இருக்கிறார்கள். துணைவர் ஆணுறை பயன்படுத்த மறுத்தால், அதை மறுக்கும் துணிச்சல் பெண்களுக்கு இல்லாமல் போகலாம்.

அறியாமை: எச்.ஐ.வி பரவும் வழிகள், தடுப்பு முறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பான பாலியல் பழக்கவழக்கங்கள் குறித்து போதிய கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு இல்லாதது அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, இளம் பெண்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

  • வறுமையில் வாழும் பெண்கள், நிதி ஆதாயத்திற்காக பாலியல் உறவுகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகலாம். இது பாதுகாப்பற்ற உடலுறவிற்கும், அதன் விளைவாக எச்.ஐ.வி தொற்றுக்கும் வழிவகுக்கிறது.
  • பாலியல் வன்முறையால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று ஏற்படும் அபாயம் மிக அதிகம், ஏனெனில் இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் அவர்களால் பாதுகாப்பைக் கோர முடிவதில்லை.

17 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் அதிக ஆபத்தில் இருப்பது ஏன்?

இளம் பெண்களுக்கான ஆபத்து இன்னும் அதிகமாக உள்ளது. சமூகத்தில் நிலவும் சமத்துவமின்மை காரணமாக, பாலியல் கல்வி மற்றும் சுகாதார வசதிகளை அணுகுவதில் அவர்களுக்குத் தடைகள் உள்ளன. மேலும், இவர்களின் உடற்கூறியல் (Anatomy) காரணங்களால் தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் இளம் பருவத்தினரிடையே எச்.ஐ.வி மற்றும் கர்ப்பத்தைக் குறைப்பதில் பள்ளிப்படிப்பு மற்றும் விரிவான பாலியல் கல்வியின் பங்கு முக்கியமாக இருப்பதாக NCBI ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது.

அத்துடன், பாலியல் வன்முறை, கட்டாயத் திருமணம் ஆகியவற்றிற்கு இளம் பெண்கள் எளிதில் ஆளாக நேரிடுவதால், இவர்களுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று ஏற்படுவதற்கான அபாயம் இன்னும் கூடுகிறது. பெண்களும், குறிப்பாக இளம் பெண்களும் எச்.ஐ.வி-யால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதற்கு உயிரியல் காரணிகளை விட, சமூக மற்றும் பொருளாதாரச் சூழல்களே முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த அபாயத்தைக் குறைக்க, சுகாதாரக் கல்வி, சமத்துவம் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்வது அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

