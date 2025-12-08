கீரை முதல் மீன் வரை! இதய ஆரோக்கியத்தை காக்கும் சிம்பிள் உணவுகள் - ஆய்வில் தகவல்!
அவகேடோ பழத்தில் ஒலியிக் அமிலம் என்னும் இதயத்துக்கு உகந்த கொழுப்பு, கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன.
Published : December 8, 2025 at 3:54 PM IST
இன்றைய பிஸியான உலகில், இதய ஆரோக்கியத்தில் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உள்ளது. நமது உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கான பயணத்தில், சரியான உணவுத் தேர்வுகளை மேற்கொள்வது முக்கியம்.
இதய நோய்களைத் தவிர்ப்பதற்கும், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைப்பதற்கும், ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்கும் குறிப்பிட்ட சில உணவுகள் உள்ளன. இந்த எளிய உணவுகளை தினசரி உட்கொள்வதன் மூலம் இதய நாளங்களில் கொழுப்பு படிவதை தவிர்த்து ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க முடியும். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
சால்மன் மற்றும் ஒமேகா-3 நிறைந்த மீன்கள்: சால்மன் மற்றும் மத்தி போன்ற கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களில் EPA மற்றும் DHA எனப்படும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. இந்தச் சத்துக்கள் நேரடியாக இதய செல்களின் சவ்வுப் பகுதிகளில் இணைந்து, தீங்கு விளைவிக்கும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் (Triglycerides) எனப்படும் கொழுப்பின் அளவைக் கணிசமாகக் குறைக்கும் என Journal of the American Heart Association ஆய்வுத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இவை இதயத் துடிப்பின் சீரான மின் செயல்பாட்டை உறுதிப்படுத்தவும், ரத்த நாளங்களின் உள்வரிச் சுவரான எண்டோதீலியல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. ஒமேகா-3-களைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது இருதய நோய்கள் மற்றும் மாரடைப்பு அபாயங்களைக் குறைப்பதாக ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆலிவ் ஆயில்: ஆலிவ் ஆயிலில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த பாலிபினால்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. இந்தச் சத்துக்கள், ரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைச் சிறப்பாகச் சமாளிக்க உதவுகின்றன.
இது கெட்ட கொழுப்பான LDL அளவை ஆரோக்கியமாகக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. நிறைவுற்ற கொழுப்புகளான வெண்ணெய்க்குப் பதிலாக ஆலிவ் ஆயிலை தினசரி பயன்படுத்துவது, குறைந்த இதய நோய் அபாயத்துடன் தொடர்புடையது என்று Olive oil consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அவகேடோ: அவகேடோ பழத்தில் ஒலியிக் அமிலம் (Oleic acid) என்னும் இதயத்துக்கு உகந்த கொழுப்பு, கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம் மற்றும் பல்வேறு ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. இதில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
அவகேடோவில் உள்ள சத்துக்கள் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு அளவுகளை ஆதரித்து, அதிக நிறைவுற்ற கொழுப்புள்ள உணவுகளுக்குப் பதிலாக இதனை உட்கொள்ளும்போது, மொத்த மற்றும் கெட்ட கொழுப்பில் (LDL) சிறிய ஆனால் நிலையான குறைவுகள் ஏற்படுவதை NCBI ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
வால்நட்ஸ்: வால்நட்ஸில் தாவர அடிப்படையிலான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமான ALA மற்றும் அத்தியாவசிய ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இவற்றைத் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, ரத்த குழாய்களின் உட்புறச் சுவரை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
ஒரு சிறிய அளவு வால்நட்ஸை தினமும் சேர்த்துக்கொள்வது கொழுப்பின் அளவைக் குறைப்பதாகவும், அதனால் நீண்ட கால இதயப் பிரச்சனைகள் குறையும் அபாயம் இருப்பதாகவும் NCBI ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
பெர்ரீஸ்: ஸ்ட்ராபெர்ரி, ப்ளூபெர்ரி போன்ற பெர்ரி பழங்கள் ஆந்தோசயினின்கள் (Anthocyanins) எனப்படும் முக்கியமான ஆக்ஸிஜனேற்றிகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை ரத்த நாளங்களை தளர்த்தி, ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைப்பதன் மூலம், ரத்த அழுத்தத்தை லேசாகக் குறைக்க உதவுகின்றன.
பெர்ரி பழங்களை தினசரி உணவில் சேர்ப்பது வாஸ்குலர் செயல்பாட்டில் (Vascular function) முன்னேற்றத்தை அளிப்பதாக Berries: emerging impact on cardiovascular health என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் தெரியவந்துள்ளது. தொடர்ந்து பெர்ரி பழங்களை உட்கொள்வது மாரடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைப்பதாக மருத்துவப் பரிசோதனைகள் தெரிவிக்கின்றன.
கீரைகள்: கீரை, காலே போன்ற அடர் பச்சை இலைக் கீரைகள் உணவு நைட்ரேட்டுகளின் சிறந்த மூலமாகும். இந்த நைட்ரேட்டுகள் உடலில் நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாற்றப்படுகின்றன. நைட்ரிக் ஆக்சைடு ரத்த நாளங்களை தளர்த்தி, விரிவடையச் செய்து, சீரான இரத்த ஓட்டத்தை ஆதரிக்கும் ஒரு கலவை ஆகும். இது ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், ஒட்டுமொத்த இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.