வைட்டமின் பி12 உறிஞ்சுதலை தடுக்கும் மது பழக்கம்..இதயநோய் முதல் பக்கவாதம் அபாயம்!

By ETV Bharat Health Team

Published : March 25, 2026 at 11:09 AM IST

மது அருந்துவதால் உடல்நலம் பாதிக்கப்படும் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்த ஒன்றுதான். உடல் எடை அதிகரிப்பது, கல்லீரல் பாதிப்பு, சர்க்கரை நோய் என மதுவினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும். இப்போது அந்த பட்டியலில் மற்றுமொரு முக்கியமான விஷயமும் சேர்ந்திருக்கிறது. நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் மிக முக்கியமான 'வைட்டமின் B12' சத்தை உடல் உறிஞ்சவிடாமல் இந்த மதுப் பழக்கம் தடுப்பதாக புதிய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மதுவினால் வைட்டமின் B12 குறைவது எப்படி?

நமது உடலில் நாம் உண்ணும் உணவிலுள்ள சத்துக்களை சரியாக உறிஞ்சுவதற்கு வயிறு மற்றும் குடல் பகுதி ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். நாம் மது அருந்தும்போது, அது முதலில் நம் வயிற்றின் உட்புற சுவர்களையும் குடல் பகுதியையும் எரிச்சலடைய செய்கிறது. வைட்டமின் B12 சத்தானது உணவில் இருந்து பிரிந்து ரத்தத்தில் கலப்பதற்கு 'இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்' (Intrinsic Factor) எனப்படும் ஒரு புரதம் மிக அவசியம்.

மது அருந்தும் பழக்கம் இந்த புரதத்தின் உற்பத்தியை தடுத்து விடுவதால், நீங்கள் எவ்வளவு சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டாலும் அந்த சத்துக்கள் உங்கள் உடலுக்கு கிடைக்காமல் வீணாகிவிடுகின்றன. ஒரு நாளைக்கு மிக குறைந்த அளவு மது அருந்துபவர்களுக்கு கூட, இந்த வைட்டமின் உறிஞ்சப்படும் திறன் சுமார் 5 முதல் 6 சதவீதம் வரை குறைவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

தொடர்ச்சியாக மது அருந்துவது வயிற்றில் 'கேஸ்ட்ரிடிஸ்' எனப்படும் அழற்சியை உருவாக்குகிறது. இது செரிமான அமிலங்களின் சமநிலையை சீர்குலைக்கிறது. உணவில் உள்ள புரதங்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள வைட்டமின் B12-ஐப் பிரித்தெடுக்க வலுவான வயிற்று அமிலம் தேவை. மதுவினால் இந்த அமிலம் குறையும்போது, வைட்டமின் பிரித்தெடுக்கப்படாமல் அப்படியே உடலில் இருந்து வெளியேறிவிடுகிறது.

மேலும், கணையத்தில் சுரக்கும் நொதிகளும் மதுவினால் பாதிக்கப்படுவதால், ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடும் தடைபடுகிறது. இதனால் உடல் மெல்ல மெல்ல ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிற்குத் தள்ளப்படுகிறது.

கல்லீரல் பாதிப்பும் சேமிப்பு குறைபாடும்

நமது உடலில் வைட்டமின் B12 பெரும்பாலும் கல்லீரலில் தான் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. அவசர காலங்களில் உடல் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளும். ஆனால் மது அருந்துவதால் கல்லீரலில் வீக்கம் அல்லது பாதிப்பு ஏற்படும்போது, அதன் சேமிப்பு திறன் வெகுவாக குறைகிறது. மதுவினால் கல்லீரல் பாதிக்கப்படும்போது, அங்கிருக்கும் வைட்டமின் B12 அப்படியே ரத்தத்தில் கசிந்துவிடக்கூடும்.

இதுபோன்ற சமயங்களில் ரத்தப் பரிசோதனை செய்தால் வைட்டமின் அளவு சரியாக இருப்பது போல தோன்றும், ஆனால் உண்மையில் செல்களுக்கு தேவையான சத்து இருக்காது. இதனை 'ஃபங்க்ஷனல் டெபிஷியன்சி' என்று அழைக்கிறார்கள். அதாவது ரிப்போர்ட்டில் நார்மலாக இருந்தாலும், உடல் ரீதியாக நீங்கள் பலவீனமாகவே இருப்பீர்கள்.

வைட்டமின் B12 குறைபாடு ஏற்படும்போது உடலில் 'ஹோமோசிஸ்டைன்' என்ற அமினோ அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. பொதுவாக இந்த அமிலத்தை நல்ல புரதமாக மாற்றுவதற்கு B12 தேவைப்படுகிறது. மது அந்த மாற்றத்தை தடுப்பதால், ரத்தத்தில் ஹோமோசிஸ்டைன் அளவு உயர்ந்து இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை உருவாக்குகிறது.

வெறும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பது தாண்டி, இது ஒரு பெரிய ஆரோக்கிய அச்சுறுத்தலாக மாறுகிறது. மேலும், குடலில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் சமநிலையை மது அழிப்பதால், குடல் ஆரோக்கியம் கெட்டு ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல் முற்றிலும் முடங்கி போகிறது.

குறைபாட்டின் அறிகுறிகளைக் கண்டறிவது எப்படி?

உங்கள் உடலில் வைட்டமின் B12 குறையும்போது உடல் சில எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை வழங்கும். எப்போதும் ஒருவிதமான சோர்வு மற்றும் பலவீனம் உங்களை வாட்டும். ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறைவதால் தோல் வெளுத்து காணப்படலாம் அல்லது லேசான மஞ்சள் காமாலை போன்ற நிற மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படுவதால் கை, கால்களில் ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு அல்லது மரத்துப்போதல் ஏற்படலாம்.

நடக்கும்போது தள்ளாடுவது அல்லது சமநிலை இழப்பது போன்ற உணர்வுகளும் வரக்கூடும். இவை அனைத்தையும் விட முக்கியமாக, அடிக்கடி மறதி ஏற்படுவது, ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போவது போன்ற மனநல மாற்றங்களும் உண்டாகும்.

சிலருக்கு மூச்சு திணறல், தலைச்சுற்றல் மற்றும் பார்வை மங்குதல் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ஆரம்பத்திலேயே இதை கவனிக்காவிட்டால், நரம்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்பு நிரந்தரமானதாக மாறக்கூடும். மது அருந்துபவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் சாதாரண சோர்வை வேலையினால் வந்தது என்று நினைக்காமல், அது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் இருக்குமோ என்று சிந்திப்பது அவசியம். சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை எடுத்து கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

வைட்டமின் அளவை இயற்கையாக உயர்த்துவது எப்படி?

அசைவ உணவுகளை உண்பவர்கள் இறைச்சி, மீன் மற்றும் முட்டைகளை உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம். சைவ உணவுகளை உண்பவர்கள் பால், தயிர் மற்றும் சீஸ் போன்ற பால் சார்ந்த பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பாதாம் போன்ற கொட்டை வகைகளும் ஓரளவுக்கு உதவும்.

குறிப்பாக மது அருந்துபவர்கள் தங்களின் கல்லீரல் மற்றும் செரிமான ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அனைத்திற்கும் மேலாக, மது அருந்துவதை குறைப்பது அல்லது முழுமையாகத் தவிர்ப்பது தான் நிரந்தரத் தீர்வாகும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

