வெயில் காலத்தில் அதிகரிக்கும் அஜீரண கோளாறு - தவிர்க்க சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்!
Published : May 10, 2026 at 3:00 PM IST
கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே பலருக்கும் பசி குறையும் அல்லது சாப்பிட்ட உணவு செரிக்காமல் வயிறு மந்தமாகவே இருக்கும். வெயில் அதிகமாகும்போது நம் உடல் தன்னை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ள அதிக ஆற்றலை செலவிடுகிறது. இதனால் ஜீரண உறுப்புகளுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்து, செரிமான திறன் மந்தமடைகிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்து வியர்வை வழியாக வெளியேறுவதால் மலச்சிக்கல் மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படுகின்றன. இக்காலத்தில் நாம் உண்ணும் உணவில் சிறு மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகளை தவிர்த்து, உடலை உற்சாகமாக வைத்திருக்க முடியும்.
தாகத்திற்காக சர்க்கரை கலந்த குளிர் பானங்களைத் தேடி செல்வதை விட, இயற்கையாகக் கிடைக்கும் நீர்ச்சத்துள்ள உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது அவசியமாகும். முறையான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் சரியான நீரேற்றம் மட்டுமே கோடையின் தாக்கத்திலிருந்து நம் குடல் ஆரோக்கியத்தைக் காக்கும். அந்த வகையில், வெயில் காலத்தில் குடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கவும், எந்த உபாதைகளும் வராமல் இருக்கவும் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
ஜீரணம் ஏன் மெதுவாகிறது?
வெப்பநிலை உயரும்போது உடல் தனது வெப்பத்தை குறைக்க தோற்பகுதிகளுக்கு அதிக ரத்தத்தை அனுப்புகிறது. இதனால் இரைப்பை மற்றும் குடலுக்கு செல்லும் ரத்தத்தின் அளவு குறைகிறது. இது செரிமான என்சைம்களின் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், போதிய நீர்ச்சத்து இல்லாதபோது குடலில் கழிவுகள் நகர்வது கடினமாகி மலச்சிக்கல் உண்டாகிறது. வெப்பத்தில் உணவுப் பொருட்கள் விரைவில் கெட்டுப்போகும் வாய்ப்பு உள்ளதால், வெளியே விற்கப்படும் உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை.
உடலை குளிர்விக்கும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்
இயற்கையிலேயே நீர்ச்சத்து அதிகம் கொண்ட உணவுகள் கோடையில் நமக்கு சிறந்த மருந்தாக அமைகின்றன.
- தர்பூசணி மற்றும் முலாம் பழம்: இவை 90 சதவீதத்திற்கு மேல் நீரைக் கொண்டவை. இவை உடலை நீரேற்றமாக வைப்பதுடன், தேவையான வைட்டமின்களையும் வழங்குகின்றன.
- வெள்ளரிக்காய்: தாகத்தைத் தணிப்பதில் வெள்ளரிக்காய்க்கு நிகர் ஏதுமில்லை. இது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி செரிமானப் பாதையைச் சீராக வைக்கிறது.
- புடலங்காய் மற்றும் சுரைக்காய்: இத்தகைய நீர்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் மிக எளிதில் செரிக்கக்கூடியவை. இவை வயிற்றுப் பகுதிக்கு இதமான உணர்வைத் தரும்.
- கீரை வகைகள்: நார்ச்சத்து அதிகம் கொண்ட பசலைக்கீரை, லெட்யூஸ் போன்றவை குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி மலச்சிக்கலை தவிர்க்க உதவுகின்றன.
பாரம்பரிய உணவுகளின் அவசியம்
நமது முன்னோர் கோடை காலத்திற்கெனவே சில உணவுகளைப் பழக்கப்படுத்தியுள்ளனர். அவை அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட நன்மைகளை கொண்டவை.
- தயிர் மற்றும் மோர்: மோரில் உள்ள புரோபயாட்டிக் எனப்படும் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகின்றன. மதிய உணவில் மோரைச் சேர்த்து கொள்வது அசிடிட்டி மற்றும் வயிற்று எரிச்சலை குறைக்கும்.
- புதினா: உணவில் புதினாவைச் சேர்ப்பது ஜீரணத்தைத் தூண்டி, உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தருகிறது.
- சப்ஜா விதைகள்: தண்ணீரில் ஊறவைத்த சப்ஜா விதைகளைச் சாப்பிடும்போது அது உடல் வெப்பத்தை குறைத்து வயிற்றுப் புண்களை ஆற்றுகிறது.
- பாதாம் பிசின்: இது இயற்கையான குளிர்ச்சியூட்டி ஆகும். இதைச் சாப்பிடுவதன் மூலம் உடல் சூட்டினால் ஏற்படும் செரிமான கோளாறுகளை சரிசெய்யலாம்.
கோடைக்கேற்ற சிறந்த பானங்கள்
தாகத்திற்காக காபி, தேநீர் அல்லது சோடா போன்ற பானங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அதற்கு பதில் கீழ்க்கண்டவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்:
- இளநீர்: இதில் உள்ள எலக்ட்ரோலைட்டுகள் வியர்வையால் நாம் இழந்த தாதுக்களை ஈடுசெய்கின்றன. இது ஒரு சிறந்த இயற்கை குளுக்கோஸ் ஆகும்.
- எலுமிச்சை சாறு: வைட்டமின் சி நிறைந்த இது செரிமானத்தைச் சீராக்கி புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது.
- மண்பானை தண்ணீர்: ஐஸ் தண்ணீருக்கு பதில் மண்பானையில் வைத்த நீரைப் பருகுவது தொண்டை மற்றும் வயிற்றுக்கு மிகவும் நல்லது. மண்பானை இயற்கையாகவே நீரின் வெப்பத்தை குறைத்து அதன் தரத்தை உயர்த்துகிறது.
தவிர்க்க வேண்டிய பழக்கங்கள்
வெயில் காலத்தில் செரிமானம் வலுவிழந்து இருப்பதால், மசாலா அதிகம் சேர்த்த உணவுகள் மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளைக் குறைக்க வேண்டும். இவை உடலில் வெப்பத்தை அதிகரித்து அஜீரணத்தை உண்டாக்கும். எப்போதும் வெதுவெதுப்பான அல்லது அறையின் வெப்பநிலையில் உள்ள உணவுகளை உண்பதே சிறந்தது.
நீண்ட நேரம் வைத்திருந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்த்து, அவ்வப்போது சமைத்த ப்ரஷ்ஷான உணவுகளை சாப்பிடுவது நச்சுத் தொற்றுகளிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும். தாகம் எடுக்கும் வரை காத்திருக்காமல் அவ்வப்போது தண்ணீர் குடிப்பதை ஒரு வழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இந்த சிறிய மாற்றங்கள் கோடை வெப்பத்தையும் உங்கள் வயிற்றையும் எளிதாகக் கையாள உதவும்.
ஆய்வு:
- https://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/766
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6897310/
- https://link.springer.com/article/10.1007/s004840000083
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.