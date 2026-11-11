தீபாவளி பட்டாசு விபத்து: தமிழகம் முழுவதும் 1,464 பேருக்கு கண் பாதிப்பு; 8 பேர் நிரந்தர பார்வை இழப்பு - அதிர்ச்சி புள்ளிவிவரம்
பட்டாசு வெடிப்பவர்களை மட்டுமின்றி, அருகில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பவர்களையும் பட்டாசு விபத்துகள் பாதிக்கின்றன என்பதை இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
Published : November 11, 2026 at 12:56 PM IST
மதுரை: தீபாவளி பட்டாசுகளால் 1,464 பேருக்கு கண் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் 57 சதவீதம் பேர் குழந்தைகள், 76.8 சதவீதம் பேர் ஆண்கள் என அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை அதிர்ச்சி புள்ளிவிவரத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசு வெடித்ததால் ஆறு நாட்களில் 1,464 பேருக்கு கண் காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த மருத்ததுவர்களான மருத்துவர்கள் கிம் மற்றும் உஷா கிம் ஆகியோர் புள்ளிவிவரம் குறித்து விளக்கியுள்ளனர்.
அதன்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 57 சதவீதம் பேர் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் என்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையின் பல்வேறு கிளைகளில் நவம்பர் 4 முதல் 9ஆம் தேதி வரையிலான ஆறு நாட்களில் பதிவான பட்டாசு தொடர்பான கண் காயங்கள் குறித்த ஆய்வறிக்கையில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
குழந்தைகளே அதிகம் பாதிப்பு
மொத்தம் பாதிக்கப்பட்ட 1,464 பேரில் 834 பேர் குழந்தைகள் என புள்ளிவிவரம் தெரிவிக்கிறது. இது மொத்த பாதிப்பில் 57 சதவீதமாகும்.
வயது அடிப்படையில் 0 முதல் 5 வயதுக்குட்பட்ட 151 குழந்தைகளும், 6 முதல் 12 வயதுக்குட்பட்ட 495 பேரும், 13 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட 188 பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, 6 முதல் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளே அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆண்கள் அதிகம் பாதிப்பு
பட்டாசு விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 1,125 பேர் ஆண்கள். இது 76.8 சதவீதமாகும். பெண்கள் 339 பேர், அதாவது 23.2 சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 637 பேர் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பட்டாசு வெடிக்காதவர்களுக்கும் பாதிப்பு
பட்டாசு வெடித்தவர்களை விட, பட்டாசு வெடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களும் அந்த வழியாகச் சென்றவர்களும் கண் காயங்களுக்கு உள்ளாகியிருப்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. மொத்த பாதிப்பில் 675 பேர் பட்டாசு வெடித்தபோது காயமடைந்துள்ளனர். 489 பேர் பட்டாசு வெடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்தபோதும், 135 பேர் அந்தப் பகுதியில் நடந்து சென்றபோதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், வெடிக்காத பட்டாசுகளைக் கையாண்டபோது 125 பேருக்கும், இதர காரணங்களால் 40 பேருக்கும் கண் காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன்படி, பட்டாசு வெடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்தவர்கள் மற்றும் அந்த வழியாகச் சென்றவர்கள் என மொத்தம் 624 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது 42.6 சதவீதமாகும்.
சர வெடிகளால் அதிக பாதிப்பு
பட்டாசு வகைகளில் சர வெடிகள் காரணமாக அதிகபட்சமாக 710 பேர் கண் காயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அடுத்ததாக பிஜிலி பட்டாசுகளால் 174 பேரும், ஸ்பார்க்ளர்களால் 168 பேரும், பூந்தொட்டிகளால் 153 பேரும், ராக்கெட்டுகளால் 92 பேரும், சக்கர பட்டாசுகளால் 58 பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கண்ணில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்னென்ன?
பட்டாசு விபத்துகளால் ஏற்பட்ட கண் காயங்களில் கருவிழியின் மேற்பரப்புப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயங்கள் அதிகமாகப் பதிவாகியுள்ளன. இதன்படி, 345 பேருக்கு கார்னியல் எபிதீலியல் குறைபாடு (Corneal Epithelial Defect), 133 பேருக்கு கண்ணுக்குள் ரத்தக்கசிவு (Traumatic Hyphema), 115 பேருக்கு கண் கருவிழிப்பகுதி அழற்சி (Traumatic Iritis), 102 பேருக்கு கண் விழிக்கோளத்தில் மூடிய வகை காயம் (Closed-globe Injury) ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், 65 பேருக்கு ரசாயனப் பாதிப்பு, 61 பேருக்கு கருவிழி சிராய்ப்பு, 59 பேருக்கு கருவிழியில் வெளிப்பொருள் சிக்குதல், 40 பேருக்கு கண் இமைப் பகுதியில் தீக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, கண் விழிக்கோளம் திறந்த நிலையில் ஏற்படும் காயங்கள் (Open-globe Injuries), கண் விழிக்கோளம் துளையிடப்படுதல் (Globe Perforation), விழித்திரையில் அதிர்ச்சியால் ஏற்படும் பாதிப்பு (Commotio Retinae), கண்ணின் உட்பகுதியில் ரத்தக்கசிவு (Vitreous Hemorrhage), அதிர்ச்சியால் ஏற்படும் கண்புரை (Traumatic Cataract) உள்ளிட்ட தீவிர பாதிப்புகளும் பதிவாகியுள்ளன.
பட்டாசு வெடிப்பதில் கவனம் தேவை
பட்டாசு வெடிப்பவர்களை மட்டுமின்றி, அருகில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பவர்களையும் பட்டாசு விபத்துகள் பாதிக்கின்றன என்பதை இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன.
குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் குழந்தைகள் என்பதால், பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த ஆய்வு உணர்த்துகிறது.