ETV Bharat / health

ஸ்ரீ சத்ய சாய் சஞ்சீவனி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு இலவச இதய அறுவை சிகிச்சை! இதுவரை 336 குழந்தைகளுக்கு மறுவாழ்வு!

இதுவரை இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த மொத்தம் 336 குழந்தைகள் இந்த மையத்தின் மூலம் மறுவாழ்வு பெற்றுள்ளனர் என்கிறார் ஸ்ரீ சத்ய சாய் சஞ்சீவனி மையத்தின் தலைவர் டாக்டர் சி. ஸ்ரீநிவாஸ்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 27, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சித்திபேட்டை மாவட்டம் கொண்டபாகாவில் அமைந்துள்ள 'ஸ்ரீ சத்ய சாய் சஞ்சீவனி குழந்தை இதயப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்', பிறவி இதயக் குறைபாடுகளுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக உயர்ரக சிகிச்சை அளித்து வருகிறது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 23-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த மருத்துவமனை, குறுகிய காலத்திலேயே பல குழந்தைகளின் உயிரைக் காத்து ஒரு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

336 குழந்தைகளின் உயிரைக் காத்து சாதனை: இந்த அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் சி. ஸ்ரீநிவாஸ், "இதுவரை இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த மொத்தம் 336 குழந்தைகள் இந்த மையத்தின் மூலம் மறுவாழ்வு பெற்றுள்ளனர்.

இதில் 233 குழந்தைகளுக்குச் சிக்கலான திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சைகளும் (Open-heart surgeries), 103 குழந்தைகளுக்கு மேம்பட்ட இதயத் தலையீட்டு சிகிச்சைகளும் (Cardiac interventions) வெற்றிகரமாகச் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தியா மட்டுமின்றி உலகின் 14 நாடுகளைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் இங்கு வந்து பயனடைந்துள்ளனர்" என்றார்.

நவீன மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் 'கேத் லேப்': 100 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை, அதிநவீன மருத்துவத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்களைக் கொண்டு இயங்குகிறது. இங்கு முழுமையான டிஜிட்டல் ஆய்வகம் மற்றும் 24 மணிநேர மருத்துவச் சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த மையத்தின் ஒரு சிறப்பம்சமாக அதிநவீன 'கேத் லேப்' (Catheterisation Laboratory) வசதி உள்ளது. வழக்கமான அறுவை சிகிச்சைகளில் உடலில் பெரிய அளவில் கீறல்கள் இடப்படும். ஆனால், இந்த நவீன வசதியின் மூலம் 'கேதீட்டர்' எனப்படும் ஒரு மெல்லிய குழாயை கை அல்லது கால் பகுதியில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் வழியாக இதயத்திற்கு செலுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இதனால் குழந்தைகளுக்கு வலி குறைவாக இருப்பதோடு, அவர்கள் மிக விரைவாகக் குணமடைந்து வீடு திரும்ப முடிகிறது.

பிறவி இதயக் குறைபாடுகளும் சவால்களும்: இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 3.5 லட்சம் குழந்தைகள் இதயக் குறைபாடுகளுடன் பிறக்கின்றனர். தகுந்த நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைக்காததாலும், மருத்துவச் செலவுகளை ஏற்க முடியாததாலும் சுமார் ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் உயிரிழக்க நேரிடுகிறது. இத்தகைய ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்குச் சஞ்சீவனி மையம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.

தற்போது இந்த மையத்தில், தாயின் கருப்பையிலேயே உருவாகும் 'பிறவி இதயக் குறைபாடுகளுக்கு' (Congenital Heart Diseases) மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இதயத்தில் ஓட்டை, வால்வு குறைபாடுகள், அசாதாரண இரத்த ஓட்டம் உள்ளிட்ட சுமார் 100 வகையான இதயப் பாதிப்புகளுக்கு இங்குத் தீர்வு காணப்படுகிறது.

அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசம்: இந்த மருத்துவமனையின் மிக முக்கியமான அம்சம் அதன் "பூஜ்ஜியக் கட்டண" (Zero-cost) முறையாகும். நோயறிதல் பரிசோதனைகள், அறுவை சிகிச்சை, மருந்துகள், தங்குமிடம் மற்றும் உணவு என அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

சிகிச்சை பெறும் குழந்தைக்கும், அவர்களுடன் வரும் பெற்றோருக்கும் சிகிச்சை காலம் முழுவதும் உணவு மற்றும் தங்குமிடம் இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. சத்ய சாய் ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையின் கீழ் இயங்கும் இந்த அமைப்பு, ஏற்கனவே ராய்ப்பூர், பல்வல் மற்றும் நவி மும்பை ஆகிய இடங்களிலும் இது போன்ற இலவச மருத்துவமனைகளை நடத்தி வருகிறது.

தொடர்புகொள்வது எப்படி? கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியின பகுதிகளில் உள்ள இதயக் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளைக் கண்டறியத் தன்னார்வலர்கள் மூலம் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன. சிகிச்சை தேவைப்படும் பெற்றோர்கள் மருத்துவமனையின் அதிகாரப்பூர்வ எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்யலாம்.

  • அழைக்க வேண்டிய எண்: 80101 19000
  • வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) எண்: 70751 37733

இதையும் படிங்க:

டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளிடையே பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் சர்க்கரை உட்கொள்ளல்! இரண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு?

வெப்பநிலை உயர்வால் குறையும் ஆண் குழந்தைகளின் பிறப்பு விகிதம்: ஆக்ஸ்போர்டு ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்!

TAGGED:

SRI SATHYA SAI SANJEEVANI HOSPITAL
இலவச இதய அறுவை சிகிச்சை
KONDAPAKA CHILD HEART CARE CENTRE
FREE OPEN HEART SURGERIES FOR CHILD
FREE CHILD HEART SURGERY TELANGANA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.