இயற்கையோடு வாழ்ந்தால் ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கம் தானாக வருமா? ஆய்வில் சுவாரசிய தகவல்!
இயற்கையுடன் நேரத்தை செலவிடும்போது, மனிதர்கள் தங்கள் உடலை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளவும், தங்கள் உடல் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது.
Published : October 19, 2026 at 10:57 AM IST
இயற்கையான சூழலுடன் தொடர்பில் இருப்பது மனிதர்களின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை ஆரோக்கியமானதாக மாற்ற உதவுகிறது என்பதை புதிய ஆய்வு ஒன்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பிரிட்டனில் உள்ள ஆங்லியா ரஸ்கின் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வு, இயற்கையுடனான நம் தொடர்பு உணவுடன் நாம் கொண்டுள்ள உறவை நேர்மறையாக மாற்றியமைக்கக்கூடும் என்பதை முதன்முறையாக வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் கடுமையான உணவு முறைகளும், எடையை கட்டுப்படுத்தும் தவறான வழிகளும் பரவலாகி வரும் நிலையில், இந்த ஆய்வு இயற்கையின் முக்கியத்துவத்தை முற்றிலும் புதிய கோணத்தில் நமக்கு உணர்த்துகிறது.
ஆய்வின் பின்னணியும் முறைகளும்
இந்த ஆய்வில் பிரிட்டனை சேர்ந்த ஐந்நூறு பெரியவர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் இயற்கையை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு கவனிக்கிறார்கள், இயற்கையான சூழலில் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறார்கள் என்பது குறித்து விரிவான மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.
மேலும், பங்கேற்பாளர்களின் உடல் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள மதிப்பீடு, தம்மீதான கருணை, இயற்கையுடனான தொடர்பு மற்றும் உள்ளுணர்வுடன் கூடிய உணவு முறை (Intuitive Eating) ஆகியவையும் கணக்கெடுக்கப்பட்டன. உள்ளுணர்வு உணவு முறை என்பது எத்தகைய கடுமையான உணவு கட்டுப்பாடுகளையும் பின்பற்றாமல், உடலின் உள்வேண்டுகோள்களை கேட்டு அதற்கேற்ப உண்பதை குறிக்கும். அதாவது, உடல் கேட்பதை உணர்ந்து உண்ணும் முறையே இதுவாகும்.
இயற்கையும் உள்ளுணர்வு உணவு முறையும்
இயற்கையுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும், உள்ளுணர்வுடன் கூடிய உணவு முறைக்கும் இடையே நேரடியான நேர்மறையான தொடர்பு இருப்பதை இந்த ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. குறிப்பாக, இரண்டு முக்கிய வழிகள் மூலம் இந்த மாற்றம் நிகழ்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
உடல் மீதான நற்பண்பு மற்றும் மதிப்பு:
முதல் வழியானது உடல் மீதான மரியாதையுடன் தொடர்புடையது. இயற்கையுடன் நேரத்தை செலவிடும்போது, மனிதர்கள் தங்கள் உடலை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளவும், தங்கள் உடல் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது. இது உடலின் தேவைகளுக்கு செவிசாய்க்கும் தன்மையை அதிகரித்து, இயற்கையான உணவு முறையை நோக்கி அவர்களை அழைத்து செல்கிறது.
தன்மீதான கருணை மற்றும் உணர்ச்சி பாதுகாப்பு:
இரண்டாவது வழி தன்மீதான கருணை (Self-compassion) சார்ந்ததாகும். இயற்கையுடன் இணைந்திருப்பது மனிதர்களிடம் தம்மீதான அன்பையும் இரக்கத்தையும் அதிகரிக்கிறது. இது கடினமான எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் தாக்கத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்ள உதவுகிறது.
இதன் விளைவாக, உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண்டதை உண்பதை தவிர்த்து, உடலின் உண்மையான பசி மற்றும் தேவையை உணர்ந்து அதற்கேற்ற உணவைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது.
ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்துகள்
இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆய்வாளரான விரேன் சுவாமி கூறுகையில், இயற்கையுடன் தொடர்பில் இருப்பது உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை மாற்றியமைக்க உதவும் என்பதற்கான முதல் சான்றை இந்த ஆய்வு வழங்குகிறது என்றார்.
இயற்கையான சூழல் பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வை குறைப்பதுடன், வாழ்க்கை திருப்தியையும் மேம்படுத்துவதை நாம் ஏற்கனவே அறிவோம். ஆனால், உடல் மீதான நேர்மறையான பார்வையும் தன்மீதான கருணையும் மூலம் நமது உணவுபழக்கங்களை அது எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு முதன்முறையாகக் காட்டியுள்ளது.
பொது சுகாதாரத் துறையில் பணியாற்றுவோருக்கு இந்த முடிவுகள் பயனுள்ள வழிகாட்டலாக அமையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எனினும், பங்கேற்பாளர்கள் அளித்த சுயவிவரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளதால் சில வரையறைகள் இருப்பதாகவும், எதிர்காலத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் இது குறித்து மேலும் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். எவ்வாறாயினும், இயற்கையுடனான தொடர்பை அதிகரிப்பது ஆரோக்கியமான மற்றும் நிலையான உணவுப் பழக்கங்களை வளர்க்கப் பெரிதும் உதவும் என்பதே இந்த ஆரம்பக் கட்ட முடிவுகள் உணர்த்தும் முக்கியமான செய்தியாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144526001737