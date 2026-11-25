EXCLUSIVE: 'ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை தேவையில்லாமல் சாப்பிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்து' - டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் எச்சரிக்கை
ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் குறித்தும், அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் பக்க விளைவுகள் குறித்தும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
Published : November 25, 2026 at 6:45 PM IST
-BY எஸ். ரவிச்சந்திரன்
"மருத்துவர்கள் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரை எழுதி தந்தால் அது நமக்கு தேவையா? அதை எத்தனை நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும்? என்பதையும், மருந்துகள் குறித்தும் கேட்டு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அதே போல் மருத்துவர் குறிப்பிடும் நாட்கள் வரை மருந்துகளை தவறாமல் உட்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு சாப்பிடாமல் விட்டுவிடுவது தான் மிகவும் அபாயகரமானது” என்கிறார் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன்.
மருத்துவர்கள் பரிந்துரையின்றி மக்கள் தாங்களாகவே மருந்தகங்களுக்குச் சென்று மாத்திரை வாங்கி உண்ணும் பழக்கம் சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகிறது. இப்படி தேவையில்லாமல் மருந்து, மாத்திரைகள் உட்கொள்வதால், அந்த ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளுக்கு உடல் பழகி விடுகிறது. இதனால் நோய்த்தொற்று வரும் போது ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டாலும் அவற்றால் பாக்டீரியாக்களை அழிக்க முடிவதில்லை.
அது மட்டுமல்லாமல், மனிதர்கள் உட்கொள்கிற ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளின் கழிவுகள், தண்ணீர் மற்றும் நிலத்தில் கலக்கும் போது அவற்றின் தன்மையும் மாற்றம் அடைவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன் என்றால் என்ன?
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன் (Antimicrobial Resistance - AMR) என்பது பாக்டீரியாக்கள், வைரஸ்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகள் போன்ற நுண்ணுயிரிகள் தங்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப்படும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளின் செயல்பாட்டை முறியடிக்கும் திறனைப் பெறுவதாகும்.
உலகளவில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிற நாடுகளில் இந்தியாவும் உள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவில் சுமார் மூன்றில் ஒரு பாக்டீரியா தொற்றுகள் வழக்கமான ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளுக்குக் கட்டுப்படுவதில்லை என எச்சரித்துள்ளது. இதனால் நமது நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புகள் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏற்படுகின்றன என்று புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சாதாரண நோய்த்தொற்றுகள் முதல் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ICU) அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் வரை, முன்பு பயனுள்ளதாக இருந்த மூன்றாம் தலைமுறை செபலோஸ்போரின்ஸ் (Cephalosporins) போன்ற முக்கிய ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் கூட தற்போது பொதுவான பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராகப் பலனளிப்பதில்லை என இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
சௌமியா சுவாமிநாதன் சிறப்பு பேட்டி
சர்வதேச அளவில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 18 முதல் 24 தேதி வரை ‘ஆன்டிபயாடிக் விழிப்புணர்வு வாரம்’ கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் குறித்தும், அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும் பக்க விளைவுகள் குறித்தும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், “பாக்டீரியா கிருமிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மாத்திரை, மருந்துகள் தற்போது பலனளிக்காத சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை தேவையில்லாமல் எடுத்துக் கொள்வதே அதற்கு காரணம். சாதாரணமாக, மனிதர்களுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல், சளி, சாதாரண காய்ச்சல் வந்தால் 3 முதல் 4 நாட்களில் அதுவாகவே சரியாகி விடும். ஆனால் அதற்கு ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரை எடுக்கும் போது, அவை நோய்க்கிருமி வைரஸ்களை அழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் சேர்த்து அழித்து விடுகின்றன. ஆனால் இது குறித்து விழிப்புணர்வு மக்களிடம் இல்லை.
மருத்துவர் பரிந்துரை இல்லாமல் ஆன்டிபயாடிக் கொடுக்கக்கூடாது
மருந்தகங்களில் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை கேட்டவுடன் கொடுத்து விடுகின்றனர். அது தவறானது. மருத்துவரின் பரிந்துரை இல்லாமல் எந்தவொரு ஆன்டிபயாடிக் மருந்தையும் காெடுக்கக் கூடாது. மனிதர்கள் அடிக்கடி ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை சாப்பிடும் போது, உடலில் நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைந்துவிடும். அடுத்தமுறை பாக்டீரியா நோய் தொற்று வரும் போது, வீரியம் அதிகமுள்ள ஆன்டிபயாடிக் தேவைப்படும்.
ஐ.சி.எம்.ஆர் ஆய்வில் மருத்துவமனைகளில் Antibiotic Resistance அதிகரித்துள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர். முன்பு சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்த முடிந்த நோய்கள் தற்பொழுது குணபடுத்த முடியாத நிலைக்கு சென்றுள்ளது. 1940 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை உலகில் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளே கிடையாது. அப்போது நோய்த்தொற்று வந்தால், அவர்களின் உடலிலுள்ள நோயெதிர்ப்பு சக்தியால் தானாகவே உடல் நலமாகிவிடும். அப்படி இல்லாவிட்டால் இறந்து விடுவார்கள்.
ஆன்டிபயாடிக்கால் என்ன பாதிப்பு?
ஆன்டிபயாடிக் வந்தப் பின்னர் இது பாேன்ற பிரச்சினை இல்லை. ஆன்டிபயாடிக் சாப்பிட்டால் சரியாகி விடுவார்கள். ஆனால் தற்பொழுது பாக்டீரியா கிருமி வலுவடைந்து, ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகள் வேலை செய்யாத நிலை வந்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதனால் மீண்டும் ஆன்டிபயாடிக் இல்லாமல் இருந்த காலத்திற்கு சென்றுவிடுவோமா? என்ற அச்சம் ஏற்படுகிறது. ஆன்டிபயாடிக் வேலை செய்யாத நிலை வந்தால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும்.
எனவே மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் விவசாயம், கால்நடை, வனத்துறை, சுற்றுச்சூழல் உள்ளிட்ட துறைகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். அப்போது தான் இதனை சரிசெய்ய முடியும். இந்த பிரச்சினையானது மிகவும் தீவிரமாக உள்ளதாகவும், ஆண்டிற்கு 50 லட்சம் பேர் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகள் பலனளிக்காமல் இறந்து விடுவதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறுகிறது.
3 வகை ஆன்டிபயாடிக்குகள்
இதனை ஆன்டிபயாடிக் Access (அக்சஸ்), Watch (வாட்ச்), Reserve (ரிசர்வ்) என 3 வகையாக உலக சுகாதார நிறுவனம் பிரித்துள்ளது. 'அக்சஸ்' (Access) குழு ஆன்டிபயாடிக்குகள் என்பது பொதுவான பாக்டீரியா தொற்றுகளுக்கு முதல்நிலை சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்துகளாகும். Reserve (ரிசர்வ்) பிரிவிலுள்ள ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை கடைசியில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஆன்டிபயாடிக்குகள் வழங்க கட்டுப்பாடுகள்
- ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை காெடுப்பதற்கு மருத்துவமனைகளும், மருத்துவர்களும் வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
- மருந்தகங்கள் மருத்துவரின் பரிந்துரை சீட்டு இல்லாமல் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை கொடுக்கக்கூடாது.
- பொதுமக்களும் தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை சாப்பிடக்கூடாது.
- மருத்துவர்கள் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரை எழுதி தந்தால் அது நமக்கு தேவையா? என்பதை கேட்க வேண்டும்.
- எத்தனை நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும் என்பதையும், மருந்துகள் குறித்தும் கேட்டு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
- மருத்துவர் குறிப்பிட்டுள்ள நாட்கள் வரை மருந்துகளைத் தவறாமல் உட்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு சாப்பிடாமல் விட்டுவிடுவது தான் மிகவும் அபாயகரமானது.
இந்தியாவில் 100 மருத்துவமனைகளிலுள்ள நோயாளிகளின் விவரங்களில் இருந்து ஆன்டிபயாடிக் குறித்து ஐ.சி.எம்.ஆர் ஆய்வு செய்து வருகிறது. இந்த ஆய்வில் நோயெதிர்ப்பு சக்தி கூடிக் கொண்டே செல்கிறது.
ஆன்டிபயாடிக் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்?
கைகளைச் சுத்தமாகக் கழுவுதல் மற்றும் தடுப்பூசிகள் போடுவதன் மூலம் நோய் தொற்றுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும்.
தொற்று நோய்களின் சுமை அதிகமாகவும், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் பயன்பாடு பெருமளவில் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாமலும் உள்ள இந்தியாவில், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன் (AMR) ஒரு முக்கிய பொது சுகாதாரப் பிரச்சினையாகும்.
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறனின் தாக்கங்களை கையாள்வதற்கு அதன் சுமை குறித்த நம்பகமான மதிப்பீடுகள் அடிப்படையானவை. மேலும், பல்வேறு நோய்ப்பரவல் சூழல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவப்பூர்வமான மற்றும் நோய்க்கிருமி சார்ந்த சிகிச்சைகளை வகுப்பதற்கு, உள்ளூர் எதிர்ப்புப் பாங்குகள் குறித்த தகவல்கள் மிகவும் முக்கியமானவை.
பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தும் மருந்துகள்
விவசாயிகள் பயிர்களுக்கு மருந்து போடும் போது, ஆன்டிபயாடிக் இருந்தால் போடக்கூடாது. எனவே மருந்துகளை வாங்கும்போது கடைகளில் அது குறித்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பயிரில் பாதிக்கப்பட்ட நோய்க்கு தேவையான மருந்து மட்டும் போதுமானது. ஆனால் தற்பொழுது எல்லா மருந்துகளையும் வாங்கி கலந்துக் காெட்டி விடுகின்றனர்.
மத்திய அரசு தேசிய அளவில் ஏ.எம்.ஆர் திட்டம் கொண்டு வந்துள்ளனர். அதனை எல்லா மாநிலங்களும் செயல்படுத்த வேண்டும்.
புதிய ஆன்டிபயாடிக்குகள் பலனளிக்கிறதா?
எல்லா நோய்களுக்கும் ஆன்டிபயாடிக் இருக்கிறது எனவும், விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டே வருவார்கள் என மக்கள் நம்புகின்றனர். ஆனால் ஆன்டிபயாடிக் ஆராய்ச்சி குறைந்து வருகிறது. புதிதாக ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. 4 அல்லது 5 ஆண்டுகளில் ஆன்டிபயாடிக் கண்டுபிடித்தாலும், அதிலும் சில சரியாக பலனளிப்பதில்லை. எனவே இருக்கும் ஆன்டிபயாடிக் மாத்திரைகளை பாதுகாத்துக் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பொதுமக்கள் தேவையில்லாமல் ஆன்டிபயாடிக் சாப்பிட வேண்டாம். சாப்பிடும் ஆன்டிபயாடிக் குறித்து நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மருத்துவர்கள் எழுதிக் கொடுத்தாலும் அது குறித்து கேள்வி எழுப்பி தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆன்டிபயாடிக் சாப்பிடும் போது, அதற்கான டோஸ் மற்றும் காலத்தையும் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும். காலாவதியான ஆன்டிபயாடிக்குகளை அழிப்பதற்கான வழிகளை அரசு சரியாக கையாள வேண்டும்.
உடல்நலனை பராமரிக்கும் வழிகள்
மரபணுவில் மாற்றம் ஏற்பட்டு வருவதே ஆன்டிபயாடிக் பலனளிக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிது. எனவே நமது உடல் நலனை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு,
- நல்ல சத்தான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.
- கடைகளில் வாங்கிய உணவுகளை தாெடர்ந்து சாப்பிடக்கூடாது.
- உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
- மன அழுத்ததுடன் இருக்கக்கூடாது.
இவற்றை கடைபிடித்தால் ஆராேக்கியமாக இருக்கலாம்" என சௌமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார்.