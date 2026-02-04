ETV Bharat / health

'உடல் பருமன், உணவுப் பழக்கங்களும் புற்றுநோய்களுக்கான காரணிகளும்' - எச்சரிக்கும் புற்றுநோயியல் நிபுணர் ரமேஷ்

உலகளவில் நுரையீரல் மற்றும் இரைப்பைப் புற்றுநோயால் ஆண்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை வாய்ப்புற புற்றுநோயால் ஆண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை புற்றுநோய் சிகிச்சைத் துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரமேஷ்
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை புற்றுநோய் சிகிச்சைத் துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
- By எஸ். சிவக்குமார்

இளம் தலைமுறையினர் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினரின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாகவும், உடல் பருமன், போதைப் பழக்கங்கள் போன்றவற்றாலும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது என்று மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சைத் துறையின் தலைவர் டாக்டர் ரமேஷ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சில நோய்களின் பெயரைக் கேட்டாலே ஒருவித பயம் மனதில் எழும். அதில் புற்றுநோயும் ஒன்று. தற்போது அதிநவீன மருத்துவ சிகிச்சை முறைகளால் புற்றுநோயை குணப்படுத்திவிட முடியும் என்றாலும், குறிப்பிட்ட சில வகை புற்றுநோய்களை குணப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்பதை மறுக்க முடியாது. ஆரம்பத்திலேயே புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டால் அதனை குணப்படுத்துவது சற்று எளிது. அதுவே மூன்றாம், நான்காம் நிலை என்றால் உயிர் பிழைப்பது கடினம். எனவேதான் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், ஆரம்பகாலத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை எடுக்கவும் ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி உலக புற்றுநோய் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணங்கள் குறித்தும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை புற்றுநோய் சிகிச்சைத் துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரமேஷ், ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு சிறப்பு நேர்காணல் அளித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)

மில்லேனியம் சவால்

"Union for International Cancer Centre - (UICC - யூனியன் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் கேன்சர் சென்டர்) என்ற அமைப்பானது WHO உள்ளிட்ட பல்வேறு உலக சுகாதார அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் ஆய்வில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. 2000ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில், இந்த நூற்றாண்டில் புற்றுநோய் தொடர்பான சவால்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது, மக்களிடம் எவ்வாறு எடுத்துச் செல்வது என்பது குறித்த ஆலோசனையின்போதுதான் பிப்ரவரி 4ஆம் தேதியை உலக புற்றுநோய் தினமாக அனுசரிக்க முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நாள் உலகப் புற்றுநோய் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.

United by Unique (யுனைட்டெட் பை யூனிக்)

அதற்காக 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இதற்கான தீமும் (கருப்பொருள்) அறிவிக்கப்பட்டு, அதன்படியே புற்றுநோய்க்கான விழிப்புணர்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் கடந்த 2025-2027 வரை 'யுனைட்டெட் பை யூனிக்' என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நோயாளியின் பார்வையிலிருந்து புற்றுநோயின் விளைவுகளை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கருப்பொருளின் நோக்கம். அதற்கு எந்தவித பாகுபாடுமின்றி புற்றுநோய் சிகிச்சையானது அனைவருக்கும் சமமான முறையில் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இதன் சாரம்சம்.

முதலமைச்சர் காப்பீடு

இந்தியாவில் கேன்சர் தொடர்பான சிகிச்சை வழங்குவதில் ஒரு சில சிக்கல்கள் உள்ளன. நீண்டகால சிகிச்சை, அதிகப்படியான செலவு, நீண்ட தொலைவு செல்ல வேண்டிய நிலை போன்றவை முக்கியமானதாக பார்க்கபடுகிறது. உதாரணமாக, ரேடியோ தெரபி மேற்கொள்ள வேண்டுமெனில், தென் தமிழ்நாட்டில் மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலியில்தான் இந்த வசதிகள் உள்ளன. இதற்காக மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து கேன்சர் நோயாளிகள் நீண்ட தூரம் பயணிக்கவேண்டிய நிலை இருக்கிறது. இருப்பினும், முதலமைச்சர் காப்பீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள் அனைத்தையும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாகவே பெறமுடியும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)

மார்பக புற்றுநோய்

தமிழக அரசின் முயற்சியால் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முதல் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துமனை, மண்டல புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை மையமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. புற்றுநோயின் தாக்கம் உலகளவில் எப்படியிருக்கிறதோ, அதே நிலைமைதான் இந்தியாவிலும் இருக்கிறது. தற்போது இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 140 கோடி. அதிக கேன்சர் நோயாளிகளைக் கொண்ட நாடாகவும் இந்தியாதான் உள்ளது. உலகளவில் மார்பக புற்றுநோயால் பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்தியாவிலும் இது அதிகம். அதேபோன்று உலகளவில் நுரையீரல் மற்றும் இரைப்பைப் புற்றுநோயால் ஆண்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை வாய்ப்புறப் புற்றுநோயால் ஆண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கு நுரையீரல் புற்று 2ஆம் இடத்தில் உள்ளது.

வைரஸ் தொற்றும் காரணம்

வெற்றிலை, புகையிலை, பான்பராக் போன்றவற்றின் பயன்பாடு காரணமாக இந்தியாவில் வாய்ப்புறப் புற்றுநோயால் நிறையப்பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். புகையிலை தொடர்பான பொருட்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிற நாடும் இந்தியா தான். ஆல்கஹால் பயன்பாடு புற்றுநோய் உருவாக மற்றொரு முக்கிய காரணம். அதேபோன்று ஹெபாடைடிஸ் பி, ஹெச்ஐவி போன்ற சில வைரஸ் தொற்றுகளும் புற்றுநோய்களுக்கு காரணமாக உள்ளன.

துரித உணவுகள் ஆபத்து

இதைத் தவிர உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடல் பருமன் ஆகியவையும் புற்றுநோய் உருவாக்கத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. துரித உணவுகள், உணவில் சேர்க்கப்படும் நிறமிகள், மசாலாக்கள் போன்றவை உடல் பருமனுக்கு காரணமாகின்றன. எனவே உணவு விஷயத்தில் இளம் மற்றும் வளர் இளம் தலைமுறையினர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். புற்றுநோய்க்கு எதிராக கடந்த 50 ஆண்டுகளாக பலவகைகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதன் விளைவாக தற்போது குறைந்து வந்தாலும்கூட, உடல் பருமன், துரித உணவுகள், முறையற்ற உணவுகள், போதுமான உடற் பயிற்சியின்மை போன்றவை வருங்காலத்தில் புற்றுநோய்களுக்கான காரணமாக அமையும் எனக் கருதப்படுகிறது. எனவே பெற்றோர்களும், இளந்தலைமுறையினரும் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.

அதிகரிக்கும் நோயாளிகள்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையைப் பொறுத்தவரை, வாய்ப்புறப் புற்றுநோய், மார்பகப் புற்றுநோய், சினைப்பை புற்றுநோய், கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் போன்றவற்றிற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் நோயாளிகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளனர். ஆனாலும் இவற்றுக்கான சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் அனைத்து வசதிகளும் இங்கே உள்ளன. மார்பகத்தை முழுமையாக அகற்றாமல் அதிலுள்ள கட்டியை மட்டும் நீக்குகிற நவீன சிகிச்சை வசதிகூட உள்ளது. அதேபோன்று சிறந்த கதிர்வீச்சு சிகிச்சையும் இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. ஹீமோதெரபிக்குத் தேவையான அனைத்து மருந்துகளும் உள்ளன. புற்றுநோய்களுக்கான பட்ட மேற்படிப்புகளும் உள்ளன. ஆகையால் மருத்துவர்கள் தேவையான அளவில் உள்ளனர். புற்றுநோய் தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான வசதிகளும் இந்த மருத்துவமனையில் உள்ளன” என்று விளக்கினார் புற்றுநோய் சிகிச்சைத் துறைத் தலைவர் டாக்டர் ரமேஷ்

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் புற்றுநோய்களுக்கு தேசிய அளவிலான கருத்தரங்குகள் மற்றும் பட்டறைகள் நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் அங்குள்ள மருத்துவர்கள் சர்வதேச அளவில் ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் சமர்பித்து வருகின்றனர்.

