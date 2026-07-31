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மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையில் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை! எந்தெந்த நோய்களுக்கு தீர்வு?

நவீன ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை மூலம் மருத்துவமனையில் தங்கும் காலம் குறைந்து விரைவில் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை தொழில்நுட்பத்துடன் நடிகர்கள் விஜய் ஆண்டனி , பிரசாந்த் மற்றும் மருத்துவர்கள்
ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை தொழில்நுட்பத்துடன் நடிகர்கள் விஜய் ஆண்டனி , பிரசாந்த் மற்றும் மருத்துவர்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 11:19 AM IST

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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் (MSSH) 'Toumai™ MT-1000 Pro' என்ற அடுத்த தலைமுறை ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழக மக்களுக்கு உலகத் தரத்திலான மருத்துவ சேவையை வழங்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்ட இந்த தொழிநுட்பத்தை நடிகரும் இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் பிரசாந்த் தியாகராஜன் ஆகியோர் இணைந்து வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தனர்.

கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சையில் அனுபவம் பெற்றுள்ள இம்மருத்துவமனை, சிகிச்சையின் துல்லியத்தையும் பாதுகாப்பையும் மேலும் உயர்த்தும் நோக்கில் இந்த நவீன தளத்தை நிறுவியுள்ளது.

தென் தமிழகத்தில் முதல் முறை

இவ்விழாவில் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவர் டாக்டர் எஸ். குருசங்கர் பேசுகையில், "பத்து ஆண்டுகளாக ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டு வரும் எங்களின் பயணத்தில் இது முக்கியமான மைல்கல்லாகும்.

நவீன தொழில்நுட்பத்தையும், எங்களது மருத்துவர்களின் அனுபவத்தையும் இணைத்து பாதுகாப்பான, துல்லியமான சிகிச்சையை வழங்குவதே எங்களின் நோக்கம். தென் தமிழக மக்களுக்கு உலகத் தரத்திலான சுகாதார சேவையை எளிதாகக் கிடைக்க செய்வதில் இது மற்றொரு முக்கிய முன்னேற்றமாகும்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய மருத்துவ இயக்குநர் டாக்டர் ரமேஷ் அர்த்தநாரி, உடலின் குறுகலான பகுதிகளில் அதிக துல்லியம் தேவைப்படும் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை பாதுகாப்பாக மேற்கொள்ள இந்த தொழில் நுட்பம் சிறப்பாக பயன்படும் என்றார்.

மருத்துவர்கள் தேவையில்லையா?

இந்த புதிய ரோபோடிக் அமைப்பின் நன்மைகள் குறித்து குடல் மற்றும் இரைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் மோகன் கூறுகையில், "இதன் மூலம் சிறிய தழும்புகள், குறைவான வலி, மிகக் குறைந்த ரத்த இழப்பு மற்றும் நோய்த்தொற்று அபாயம் குறைதல் போன்ற நன்மைகள் நோயாளிகளுக்குக் கிடைக்கின்றன.

இதனால் அவர்கள் மருத்துவமனையில் தங்கும் காலம் குறைந்து விரைவில் இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்ப முடியும். மேலும், இதன் உயர்-வரையறை 3D காட்சி அமைப்பும், மனித மணிக்கட்டு அசைவுகளைப் போன்ற நுட்பமான கருவிகளும் அறுவை சிகிச்சையை மிகுந்த துல்லியத்துடன் செய்ய உதவுகின்றன" எனக் குறிப்பிட்டார்.

இந்த ரோபோடிக் அமைப்பு தன்னிச்சையாக செயல்படாது என்றும், இது மருத்துவரின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் (Minimally Invasive) சிகிச்சை முறை என்றும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் விளக்கமளித்துள்ளது. அறுவை சிகிச்சை நிபுணரின் கை அசைவுகளை மிகத் துல்லியமாக பிரதிபலிப்பதால், மிக நுட்பமான அறுவை சிகிச்சைகளையும் பாதுகாப்பாக செய்ய முடியும்.

தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகள்:

  • குடல், இரைப்பை, கல்லீரல் மற்றும் கணைய அறுவை சிகிச்சைகள்
  • சிறுநீர்ப்பாதையியல் மற்றும் மகப்பேறு,மகளிர் மருத்துவம்
  • மார்பகம், தைராய்டு மற்றும் குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சைகள்
  • குடலிறக்கம், கொழுப்பு நீக்கம் மற்றும் பல்வேறு புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சைகள்

நோயாளிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்:

  • மிகவும் சிறிய தழும்புகள் மற்றும் குறைவான வலி
  • மிகக் குறைந்த ரத்த இழப்பு மற்றும் நோய்த்தொற்று அபாயம் குறைவு
  • மருத்துவமனையில் தங்கும் காலம் குறைந்து, விரைவாக இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்புதல்
  • 3D காட்சி அமைப்பு மற்றும் மனித மணிக்கட்டு போல் இயங்கும் நுட்பமான கருவிகளால் அதிக துல்லியம்

தற்போது உலகின் 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள 'Toumai™ MT-1000 Pro' தொழில்நுட்பம் மூலம், உலகளவில் இதுவரை 18,000-க்கும் மேற்பட்ட ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை
ரோபோடிக் சிகிச்சை
MEENAKSHI MISSION ROBOTIC SURGICAL

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