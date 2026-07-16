சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம்: 3 வாரங்களுக்கு உணவு உண்ணாமல் இருந்தால் என்னவாகும் தெரியுமா?
உண்ணாவிரதம் கிட்டத்தட்ட 20 நாட்களை நெருங்கும்போது உடலில் உள்ள கொழுப்பு சத்து முழுமையாக கரைந்து விடுகிறது. இதற்கு மேல் உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும்போது, அது தசை நார்களை உடைத்து ஆற்றலாக மாற்ற தொடங்கும்.
Published : July 16, 2026 at 3:17 PM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு வேளை உணவை தவிர்க்க நேர்ந்தால் கூட உடல் சோர்வடைந்து விடுகிறது. விரதம் இருக்கும் நாட்களில் கூட பழங்களையோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு வேளை உணவையோ எடுத்துக்கொண்டு உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை தக்கவைத்து கொள்கிறோம். ஆனால், 59 வயதாகும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் 19 நாட்களாக தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, யுஜிசி தேர்வு குளறுபடிகள் மற்றும் சிபிஎஸ்சி விடைத்தாள் திருத்த குளறுபடிகள் என மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் தொடர் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) கடந்த 26 நாட்களாக நடத்தி வரும் போராட்டத்தில் இந்த உண்ணாவிரதத்தை சோனம் வாங்சுக் முன்னெடுத்துள்ளார்.
இந்த 19 நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அவரது உடல் எடை 9 கிலோ வரை குறைந்துள்ளது. மேலும், அவர் வெறும் தண்ணீரும் உப்பும் மட்டுமே உள்கொண்டு தன் போராட்டத்தை தொடர்கிறார். அவரது உடல்நிலை மிகவும் நலிவடைந்துள்ளதால், இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு மேல் உணவில்லாமல் இருந்தால் அவரது உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும் என டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
அவருக்கு கட்டாயமாக உணவு குழாய் மூலம் மருத்துவ உதவியளிக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில், உணவு இல்லாமல் இத்தனை நாட்கள் இருப்பது உடலுக்குள் என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதையும், இதில் உள்ள மருத்துவ ஆபத்துகள் என்னென்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
உணவில்லாமல் 3 வாரங்கள்: உடலுக்குள் என்ன நடக்கும்?
நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் உள்ள சர்க்கரை சத்து (Carbohydrates) தான் உடலுக்கு தேவையான முக்கிய ஆற்றலை தருகிறது. சோனம் வாங்சுக் தற்போது எடுத்துக்கொள்ளும் தண்ணீர் மற்றும் உப்பு உடலின் நீர்ச்சத்தையும் தாது உப்புகளையும் ஓரளவிற்கு தக்கவைக்க உதவினாலும், உடலுக்கு தேவையான கலோரி ஆற்றலை வழங்குவதில்லை. இதனால் உடல் உயிர்வாழ்வதற்காகத் தனது செயல்பாடுகளை முழுமையாக மாற்றியமைத்துக் கொள்கிறது.
- முதல் சில நாட்கள்: உடலில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள சர்க்கரைச் சத்து முற்றிலும் தீர்ந்துவிடுகிறது.
- அடுத்த கட்டம்: உடல் தன் இயல்பான ஆற்றலுக்குப் பதிலாக, உடலில் உள்ள கொழுப்பை கரைத்து 'கீட்டோன்கள்' (Ketones) என்ற மாற்று ஆற்றலை உருவாக்கிப் பயன்படுத்த தொடங்குகிறது. 19 நாட்களில் 9 கிலோ எடை குறைந்ததற்கு இந்த தீவிர கொழுப்பு சிதைவே முக்கிய காரணமாகும்.
- மூன்றாம் வாரம்: கிட்டத்தட்ட 20 நாட்களை நெருங்கும்போது உடலில் உள்ள கொழுப்பு சத்தும் முழுமையாக கரைந்து விடுகிறது. இதற்கு மேல் உடலுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படும்போது, அது தசை நார்களை (Muscle tissue) உடைத்து ஆற்றலாக மாற்றத் தொடங்கும். கைகள், கால்களில் உள்ள தசைகள் மட்டுமன்றி, இதயம் போன்ற உள் உறுப்புகளின் தசைகளும் இதனால் பலவீனமடையத் தொடங்கும்.
உறுப்புகளுக்கு ஆபத்தா?
நீண்ட நாட்களாக உணவை தவிர்ப்பது ஒட்டுமொத்த உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டையும் முடக்கிவிடுகிறது என்கிறது NIH ஆய்வு.
- சிறுநீரகப் பாதிப்பு: தொடர்ந்து உணவில்லாமல் கொழுப்பும் தசைகளும் கரையும் போது வடித்தல் சுமை அதிகரிப்பதாலும், போதிய நீர்ச்சத்து ரத்த ஓட்டத்தில் சீராக இல்லாததாலும் சிறுநீரகம் செயலிழக்க தொடங்கும்.
- ரத்த அழுத்த வீழ்ச்சி: ஆற்றல் பற்றாக்குறையால் இதயம் ரத்தத்தை உந்தும் திறன் குறைந்து, ரத்த அழுத்தம் மிகக் கடுமையாக வீழ்ச்சியடையும். இதனால் நோயாளிக்கு மயக்கம் அல்லது சுயநினைவை இழக்கும் நிலை ஏற்படும்.
- தாது உப்புகள் சமநிலையின்மை : அவர் உப்பு எடுத்துக்கொண்டாலும், இதயம் சீராக துடிப்பதற்கும் தசைகள் வேலை செய்வதற்கும் தேவையான பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், பாஸ்பேட் போன்ற பிற முக்கிய தாது உப்புகள் உடலில் குறைய தொடங்கும். இத்தனை நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது இந்த உப்புகளின் அளவு ரத்தத்தில் ஆபத்தான அளவிற்கு குறைந்து, திடீர் இதய துடிப்பு முடக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
- நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைதல்: உடலில் புதிய செல்களை உருவாக்க தேவையான புரதமும் ஊட்டச்சத்தும் இல்லாததால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முற்றிலும் அழிந்து, சாதாரண தொற்றுகள் கூட தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
கட்டாயப்படுத்தி உணவளிப்பது (Force-feeding) தீர்வாகுமா?
சோனம் வாங்சுக்கிற்கு கட்டாயமாக உணவு குழாய் மூலம் உணவளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தாலும், ஒரு மனிதன் சுயநினைவோடு இருக்கும் வரை உணவை மறுப்பதற்கு அவருக்கு சட்டப்பூர்வமான உரிமை உண்டு. ஒருவேளை அவர் மயக்க நிலைக்கு சென்றால் மட்டுமே மருத்துவர்கள் இதில் தலையிட முடியும்.
மேலும், மூக்கு வழியாகக் குழாய் செலுத்தி வயிற்றுக்குள் உணவை அனுப்பும் போது, அந்த உணவு தவறுதலாகத் தொண்டைக்குள் மாறி நுரையீரலுக்கு சென்றுவிட்டால் (Aspiration), அது கடுமையான நிமோனியா காய்ச்சலை ஏற்படுத்தி உயிருக்கே ஆபத்தாய் முடியும். குழாய் போடும்போது ஏற்படும் உள் காயங்கள் மற்றும் வாந்தி போன்ற பாதிப்புகளும் இதில் அடங்கும்.
மீண்டும் சாப்பிடும்போது ஏற்படும் 'ரிஃபீடிங் சிண்ட்ரோம்' பேராபத்து!
இத்தனை நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த ஒருவருக்குத் திடீரெனப் பெரிய அளவில் உணவைக் கொடுத்துவிட முடியாது. மருத்துவ உலகில் இதனை 'ரிஃபீடிங் சிண்ட்ரோம்' (Refeeding Syndrome) என்று அழைப்பார்கள்.
நெடுநாட்களாக சுருங்கி போன உடலுக்குள் திடீரென பெரிய அளவில் சாப்பாடு நுழையும் போது, உடலில் இன்சுலின் ஹார்மோன் மிக வேகமாக சுரக்கும். இந்த திடீர் மாற்றத்தால், ரத்தத்தில் எஞ்சியிருக்கும் கொஞ்சம் நஞ்சம் பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பேட் போன்ற தாது உக்களும் ரத்தத்தை விட்டு விலகி, உடனே செல்களுக்குள் பாய்ந்துவிடும்.
இதன் விளைவாக ரத்தத்தில் இந்த உப்புகளின் அளவு பூஜ்ஜியம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு, இதயம் திடீரென செயலிழப்பது, மூச்சு திணறல் மற்றும் கடுமையான பக்கவாதம் போன்றவை ஏற்படலாம். எனவேதான், உண்ணாவிரதத்தை முடிக்கும்போது மருத்துவர்கள் மிக குறைந்த அளவில், எளிதில் ஜீரணமாகும் திரவ உணவுகளை மட்டுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பார்கள்.
தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக தொடரும் சோனம் வாங்சுக்கின் இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், அவரது உடல்நிலை தற்போதும் தீவிர மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9503095/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11494232/