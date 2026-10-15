புகைபிடிக்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை - எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
புகைபிடித்தல் உடலுக்கு தீங்கு என்று பொதுவாக தெரிந்தாலும், அது கருத்தரிக்கும் திறனையும் சேர்த்துப் பறிக்கிறது என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை.
Published : October 15, 2026 at 11:04 AM IST
குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை பல தம்பதிகளின் கனவாகவே இருக்கிறது. தற்காலத்தில் பலரும் கருத்தரிப்பதில் தாமதம் அல்லது குழந்தைப் பேறின்மை போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
உலக சுகாதார அமைப்பின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, உலக அளவில் ஒவ்வொரு ஆறு பேரில் ஒருவர் இந்த மலட்டுத்தன்மை சிக்கலால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு உடல்நல கோளாறுகள், உணவு முறை மற்றும் பல்வேறு தீய பழக்கவழக்கங்கள் முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன.
இந்த வரிசையில், புகைபிடிக்கும் பழக்கம் மனிதர்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை எந்த அளவுக்குப் பாதிக்கிறது என்பதை பற்றி நாட்டிங்ஹாம் மற்றும் ஷெஃபீல்ட் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதிய ஆய்வை வெளியிட்டுள்ளனர்.
சிகரெட் புகை ஆண்களின் விந்தணுக்களையும் பெண்களின் சினைப்பையையும் மூலக்கூறு அளவில் எவ்வாறு சேதப்படுத்துகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு விரிவாக விளக்குகிறது.
இனப்பெருக்க உறுப்புகளில் புகை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள்
பிரிட்டனை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த ஆய்வில், சிகரெட் புகையின் தாக்கம் ஆண்களின் மற்றும் பெண்களின் இனப்பெருக்க திசுக்களில் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது எலிகளைக் கொண்டு பரிசோதிக்கப்பட்டது. சிகரெட் புகையில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள் உடலின் உட்பகுதியை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பது இதில் தெளிவாகியுள்ளது.
பெண்களின் சினைப்பையில் ஏற்படும் மரபணு மாற்றம்
பெண்களின் உடலில் முட்டைகள் வளர்ச்சி பெறும் சினைப்பைகளில் (Ovaries) புகையின் தாக்கம் எவ்வாறு உள்ளது என்று ஆராயப்பட்டது. அதிக அளவில் சிகரெட் புகைக்கு ஆளானபோதும், சினைப்பையின் அமைப்பில் பெரிய அளவில் வெளிப்படையான மாற்றங்கள் உடனடியாக தெரியவில்லை.
ஆனால், ஆழமான பரிசோதனைகளில் மரபணுக்களின் செயல்பாடுகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, முட்டை உற்பத்தியை முறைப்படுத்தும் பல மரபணுக்களின் செயல்பாடு குறைந்து காணப்பட்டது. இது பெண்களின் கருத்தரிக்கும் திறனை படிப்படியாக குறைக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆண்களின் விந்தணு உற்பத்தியில் ஏற்படும் சிக்கல்கள்
ஆண்களின் விந்தகங்களில் (Testes) மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளின் முடிவுகள் மிகவும் கவலை அளிப்பதாக இருந்தன. சிகரெட் புகைக்கு ஆளானவர்களின் விந்தகங்களில் விந்தணுக்கள் உருவாகும் திசுக்களின் அமைப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருந்தன.
விந்தணு உற்பத்திக்கு தேவையான மரபணுக்களின் இயல்பு சீர்குலைந்து போனது. இதனால் ஆரோக்கியமான விந்தணுக்கள் உருவாகுவது தடைபடுவதோடு, விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையும் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
புகைபிடித்தல் உடலுக்கு தீங்கு என்று பொதுவாக தெரிந்தாலும், அது கருத்தரிக்கும் திறனையும் சேர்த்துப் பறிக்கிறது என்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை. சிகரெட்டில் உள்ள நச்சுக்கள் உடலின் நரம்புகள் மற்றும் திசுக்களை தாண்டி இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் அடிப்படையையே சேதப்படுத்துகின்றன.
ஆய்வு:
https://www.frontiersin.org/journals/toxicology/articles/10.3389/ftox.2026.1943043/full