20-களில் கழுத்து மற்றும் முதுகு வலி: வில்லனாகும் ஸ்மார்ட்போன் - ஆய்வில் தகவல்!

தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துவிட்ட இன்றைய காலகட்டத்தில், மனித உடல் அமைப்பில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, 'ஸ்மார்ட்போன்' என்பது உடலின் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிட்டது. முன்பெல்லாம் 50 அல்லது 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வந்து கொண்டிருந்த கழுத்து மற்றும் முதுகு வலி, இன்று 20 வயதில் இருக்கும் இளைஞர்களை பெருமளவில் பாதித்து வருகிறது.
இதற்கு முதுமை காரணமல்ல, நாம் ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தும் முறையே காரணம் என்று The relationship between smartphone addiction and musculoskeletal pain prevalence among young population: a cross-sectional study என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை கூறுகிறது.
டெக்ஸ்ட் நெக்: நாம் ஸ்மார்ட்போனை பயன்படுத்தும்போது, நம்மை அறியாமலேயே தலையைக் குனிந்து கொள்கிறோம். இந்த நிலையை மருத்துவர்கள் 'டெக்ஸ்ட் நெக்' (Text Neck) என்று அழைக்கிறார்கள். மனிதத் தலையின் எடை சராசரியாக 4.5 முதல் 5 கிலோ இருக்கும்.
ஆனால், நாம் 60 டிகிரி கோணத்தில் தலையைக் குனிந்து போனைப் பார்க்கும்போது, கழுத்து எலும்புகள் மற்றும் தசைகள் மீது சுமார் 27 கிலோ எடைக்குச் சமமான அழுத்தம் விழுகிறது என Text neck: An adverse postural phenomenon என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பல மணிநேரம் இவ்வளவு எடையைத் தாங்கும் கழுத்து தசைகள் பலவீனமடைந்து, காலப்போக்கில் கடுமையான வலியையும், தண்டுவடப் பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குகின்றன.
முதுகு வலிக்கு காரணம் என்ன? ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தும்போது கழுத்து மட்டும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அது முதுகு தண்டின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பையும் பாதிக்கிறது. சோபாவில் சாய்ந்து கொண்டோ அல்லது படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டோ போன் பார்க்கும்போது, முதுகெலும்பின் இயல்பான வளைவு பாதிக்கப்படுகிறது.
ஒரே நிலையில் நீண்ட நேரம் அமர்ந்து போனை பயன்படுத்துவதால், முதுகுத் தசைகள் மரத்துப்போகின்றன. இது நாளடைவில் 'Chronic Back Pain' எனப்படும் நீண்ட கால முதுகு வலியாக மாறுகிறது. ஸ்க்ரீன் பார்ப்பதில் செலவிடும் நேரம் அதிகரிப்பதால், உடற்பயிற்சி மற்றும் நடைப்பயிற்சி குறைந்து, எலும்புகள் பலவீனமடைகின்றன.
அறிகுறிகள் மற்றும் எப்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்? உங்களுக்குக் கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் இருந்தால், உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைக் குறைக்க வேண்டிய நேரம் இது என்கிறது ஆய்வு.
- கழுத்து பகுதியில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பிடிப்பு அல்லது சுளுக்கு போன்ற உணர்வு.
- தோள்பட்டை மற்றும் மேல் முதுகில் தொடர்ந்து இருக்கும் வலி.
- நீண்ட நேரம் குனிந்திருந்தால் ஏற்படும் தலைவலி.
- கைகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் மரத்துப்போகும் தன்மை (Numbness).
பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க செய்ய வேண்டியவை: இளைஞர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை தக்கவைக்கப் பின்பற்ற வேண்டிய சில எளிய வழிமுறைகள்.
கண் மட்டத்திற்குப் போனை உயர்த்துதல் (Eye Level): போனைப் பயன்படுத்தும்போது தலையைக் குனிவதற்குப் பதிலாக, போனை உங்கள் கண்களுக்கு நேராக உயர்த்திப் பிடியுங்கள். இது கழுத்து வலியைக் கணிசமாகக் குறைக்கும்.
20-20-20 விதி: ஒவ்வொரு 20 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை, போனைப் பார்ப்பதைத் தவிர்த்து, 20 அடி தூரத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை 20 வினாடிகள் பார்க்க வேண்டும். அதேபோல், சிறிது நேரம் எழுந்து நடப்பதும் கழுத்துத் தசைகளுக்கு ஓய்வு தரும் என ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தசைகளை வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்: கழுத்து மற்றும் முதுகெலும்பைத் தாங்கும் தசைகளை வலுப்படுத்த யோகா அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளைத் தினமும் 15 நிமிடங்கள் செய்யலாம்.
ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்: தேவையில்லாத நேரங்களில் சமூக வலைதளங்களில் நேரத்தை செலவிடுவதை குறைத்து, நேரடி உரையாடல்களில் ஈடுபடலாம்.
20-களில் இருக்கும் இளைஞர்கள் தங்களின் எதிர்கால ஆரோக்கியத்திற்கு இப்போதே முதலீடு செய்ய வேண்டும். தொழில்நுட்பம் நம் வாழ்வை எளிதாக்க வேண்டுமே தவிர, அதுவே நம் உடல்நலத்தைக் கெடுக்கும் காரணியாக மாறக்கூடாது. உங்கள் கழுத்து மற்றும் முதுகு வலிக்கு உங்கள் கையில் இருக்கும் ஸ்மார்ட்போனே காரணம் என்பதை உணர்ந்து, சரியான அமர்வு நிலையைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.
