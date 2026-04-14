இரண்டு தலையணை வைத்து தூங்குபவரா நீங்கள்? கண் பார்வையை இழக்கலாம் என எச்சரிக்கிறது ஆய்வு!
Published : April 14, 2026 at 10:43 AM IST
நாள் முழுவதும் உழைத்துவிட்டு, இரவு எப்போது வரும், எப்போது படுக்கையில் சாய்வோம் என்றுதான் நம்மில் பலரும் காத்திருப்போம். அப்படி படுக்கைக்குச் சென்றாலும் கூட, சிலருக்குத் தலைக்கு அடியில் இரண்டு தலையணைகளை அடுக்கிக் கொண்டு, கழுத்தை உயர்த்தி வைத்துப் படுத்தால் தான் நிம்மதியான தூக்கமே வரும். இன்னும் சிலரோ, தலையணையை மடித்து தனக்குத் தகுந்த உயரத்தில் சரியாகச் செட் செய்த பிறகுதான் கண்ணையே மூடுவார்கள்.
நமது சௌகரியத்திற்காக நாம் பழகிக்கொண்ட இந்தச் சின்ன விஷயம், அமைதியான தூக்கத்தைத் தந்தாலும் நமது கண்பார்வைக்கு ஒரு பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் ஆப்தால்மாலஜி (British Journal of Ophthalmology) சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஒரு ஆய்வு, நாம் பயன்படுத்தும் தலையணையின் உயரத்திற்கும் நமது கண்பார்வைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக கூறுகிறது. குறிப்பாக, தூங்கும் போது தலை இருக்கும் விதம் கண்ணின் அழுத்தத்தை மாற்றி, பார்வை இழப்பு வரை கொண்டு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக அந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
கண் அழுத்தமும் குளுக்கோமாவும்:
இந்த ஆய்வின் மையப்புள்ளி 'குளுக்கோமா' (Glaucoma) எனப்படும் கண் நீர் அழுத்த நோய். நம் கண்களுக்குள் இயற்கையாகவே ஒரு திரவம் சுரந்து வெளியேறிக் கொண்டிருக்கும். ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இந்தத் திரவம் வெளியேறுவதில் தடை ஏற்பட்டால், கண்ணுக்குள் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
இந்த அழுத்தம் கண்களையும் மூளையையும் இணைக்கும் பார்வை நரம்புகளைப் பாதிக்கும். இதைத்தான் குளுக்கோமா என்கிறோம். இது ஆரம்பத்தில் தெரியாது, ஆனால் கவனிக்காமல் விட்டால் நிரந்தரப் பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். உலகளவில் பார்வை இழப்பு ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது.
தூக்க நிலை எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது?
தூங்கும் போது தலையை உயரமாக வைத்து கொள்வதற்கும் கண்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற கேள்வி நமக்கு எழலாம். நாம் இரண்டு தலையணைகளை வைத்து உயரமாகப் படுக்கும் போது, நமது கழுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் வளைகிறது. இந்த வளைவு, கழுத்து பகுதியில் இருக்கும் ரத்த நாளங்களை (Jugular veins) லேசாக அழுத்துகிறது.
இந்த ரத்த நாளங்கள் தான் தலையிலிருந்து ரத்தத்தை இதயத்திற்கு திரும்பக் கொண்டு செல்பவை. இதில் அழுத்தம் ஏற்படும் போது, கண்களில் உள்ள திரவம் சீராக வெளியேற முடியாமல் தேங்க தொடங்குகிறது. இதனால் கண்ணுக்குள் இருக்கும் அழுத்தம் (Intraocular Pressure) இயல்பை விட அதிகரிக்கிறது.
ஆய்வு பின்னணி:
சுமார் 144 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், அவர்கள் வெவ்வேறு நிலைகளில் படுக்கும் போது கண் அழுத்தம் எப்படி மாறுகிறது என்று கணக்கிடப்பட்டது. தலையணை இல்லாமல் தட்டையாகப் படுத்திருந்த போது இருந்த அழுத்தத்தை விட, இரண்டு தலையணைகளை வைத்துத் தலை உயர்த்திப் படுத்த போது 67 சதவீதத்தினருக்கு கண் அழுத்தம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரித்தது.
சராசரியாக 1.61 mm Hg அளவு அழுத்தம் கூடியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. சாதாரண மனிதர்களுக்கு இது பெரிய பாதிப்பாக தெரியாவிட்டாலும், ஏற்கனவே கண் அழுத்த நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது ஆபத்தானது. மேலும், இவ்வாறு தலை உயர்த்தி படுக்கும் போது கண்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்து, கண்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைப்பதிலும் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது.
என்ன செய்வது?
இந்த ஆய்வுக்காக தலையணைப் பயன்பாட்டை முழுமையாக நிறுத்திவிட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில், தலையணை இல்லாமல் படுப்பது சிலருக்கு கழுத்து வலி அல்லது முதுகு தண்டுவடப் பிரச்சனைகளை தரலாம். எனவே, கழுத்து அளவுக்கு அதிகமாக வளையாதவாறு, நேர்க்கோட்டில் இருக்கும்படி ஒரு மிதமான உயரமுள்ள தலையணையைப் பயன்படுத்துவதே சிறந்தது என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள்.
நமது வசதிக்காக நாம் செய்யும் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கூட நீண்ட கால அடிப்படையில் நம் ஆரோக்கியத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இந்த ஆய்வு ஒரு உதாரணம். குறிப்பாக குளுக்கோமா பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அல்லது கண் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்கள், தங்களது தூக்க முறையைப் பற்றி மருத்துவரிடம் ஆலோசிப்பது அவசியம். தூக்கம் என்பது உடலுக்கு ஓய்வு தரும் நேரம் மட்டுமல்ல, அது நம் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கும் நேரமாககும்.
ஆய்வு: Association of high-pillow sleeping posture with intraocular pressure in patients with glaucoma
