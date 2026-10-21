8 மணிநேர தூக்கம் இருந்தும் உடல் சோர்வாக உள்ளதா? எச்சரிக்கும் மூச்சுத்திணறல் கோளாறு!
உடல் எடை அதிகமாக இருப்பது, வயது முதிர்வு, இயற்கையாகவே குறுகலான சுவாசப்பாதை அமைந்திருப்பது போன்ற பல காரணங்களால் இந்த பிரச்சனை வரலாம்.
Published : October 21, 2026 at 7:00 AM IST
எவ்வளவு நேரம் தூங்கினோம் என்பதைவிட, அந்த தூக்கம் எந்த அளவுக்கு நிம்மதியாகவும் தரமாகவும் இருந்தது என்பதுதான் நமது உடல் நலத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. பல மணி நேரம் கட்டிலில் படுத்திருந்துவிட்டு, காலையில் எழும்போது உடலில் சோர்வு நீடித்தால், நாம் எங்கே தவறு செய்கிறோம் என்று யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது.
இரவு முழுவதும் தூங்கினாலும் பகலில் தூக்கம் வருவது, வேலையில் கவனத்தை செலுத்த முடியாமல் திணர்வது போன்றவற்றுக்கு மூச்சு தொடர்பான ஒரு முக்கிய மருத்துவ காரணமே அடிப்படையாக இருக்கலாம். அது பலரால் எளிதில் கண்டறியப்படாத 'அப்னியா' (Sleep Apnea) எனப்படும் தூக்க மூச்சுத்திணறல் பிரச்சனையாகும்.
தூக்க மூச்சுத்திணறல் என்றால் என்ன?
இந்த உடல்நல பிரச்சனை குறித்து கொல்கத்தா சி.கே. பிர்லா மருத்துவமனையின் மூத்த நுரையீரல் மருத்துவ நிபுணர் அருப் ஹல்தர் கூறுகையில், "மனிதன் தூங்கும்போது தொண்டையில் உள்ள தசைகள் இயல்பாகவே தளர்வடைகின்றன.
ஆனால் இந்த தூக்க கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு, அந்த தசைகள் அளவுக்கு அதிகமாக தளர்வடைந்து மேல் சுவாசப்பாதையை தொடர்ந்து சுருக்கிவிடுகின்றன அல்லது முழுமையாக அடைத்துக்கொள்கின்றன" என்று குறிப்பிடுகிறார்.
இவ்வாறு காற்றுப் பாதை அடைபடும்போது இயல்பான சுவாசம் தற்காலிகமாக தடைபடுகிறது. சில சமயங்களில் சில விநாடிகளுக்கு மூச்சுவிட முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. உடலின் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறையும்போது, மூளை உடனடியாக விழித்துக்கொண்டு மீண்டும் சுவாசத்தை சீரமைக்கிறது. இந்த செயல் இரவு முழுவதும் பல முறை நடந்தாலும், அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திருக்கும்போது நமக்கு அது நினைவில் இருப்பதில்லை. இதனால் உடலும் மூளையும் முழுமையான ஓய்வை பெற முடியாமல் தவிக்கின்றன.
வெளிப்படும் அறிகுறிகள் என்னென்ன?
இதன் மிக முக்கிய அறிகுறியாக இரவில் சத்தமாக குறட்டை விடுவதை கூறலாம். அதுவும் குறட்டை விடும்போது திடீரென மூச்சு திணறுவது போலோ அல்லது மூச்சு அடைப்பது போலோ சத்தம் வருவது இதற்கான தெளிவான அடையாளமாகும். இது தவிர வேறு சில அறிகுறிகளையும் மருத்துவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
- காலையில் எழுந்தவுடன் வாயில் கடுமையான உலர்வு அல்லது தலைவலி ஏற்படுவது.
- எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போவது மற்றும் காரணமின்றி எரிச்சலடைவது.
- பகல் நேரங்களில் தொடர்ந்து உடல் சோர்வும் தூக்கக் கலக்கமும் இருப்பது.
எனினும், இந்த தொந்தரவு உள்ள அனைவரும் சத்தமாக குறட்டை விடுவார்கள் என்று கூற முடியாது. நபருக்கு நபர் இதன் அறிகுறிகள் மாறுபடலாம்.
இந்த பிரச்சனை எதனால் ஏற்படுகிறது?
உடல் எடை அதிகமாக இருப்பது, வயது முதிர்வு, இயற்கையாகவே குறுகலான சுவாசப்பாதை அமைந்திருப்பது மற்றும் பரம்பரையாக குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் இந்த தூக்க கோளாறு இருந்திருப்பது போன்ற பல காரணங்களால் இந்த பிரச்சனை வரலாம். இது குறிப்பிட்ட வயதுடையவர்களை மட்டுமே தாக்கும் என்று சொல்ல முடியாது.
எந்த வயதினருக்கும், எந்த உடல்வாகு கொண்டவர்களுக்கும் இது வரக்கூடும். எனவே, வழக்கமான தோற்றம் தனக்கு இல்லை என்ற காரணத்திற்காக தொடர்ந்து இருக்கும் உடல் அறிகுறிகளை எப்போதுமே அலட்சியப்படுத்த கூடாது.
கண்டறிவதற்கான வழிகளும் சிகிச்சையும்
நுரையீரல் நிபுணர் டாக்டர் அருப் ஹல்தர், இந்த தூக்கக் கோளாறு வெறுமனே பகல் நேர சோர்வோடு மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை என்பதை எச்சரிக்கிறார். தொடர்ந்து ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைவதும் தரமற்ற தூக்கமும் உடலுக்குப் பல சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும்:
- ரத்த அழுத்தம் உயர்வதுடன் இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
- பகல் நேரத்து சோர்வு காரணமாக வேலைகளில் கவனம் குறையலாம், வாகனங்களை ஓட்டும்போது ஆபத்துகள் நேரிடலாம்.
மருத்துவர்கள் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைகள் மூலமாகவே இதனை ஆரம்பத்தில் மதிப்பிடுகின்றனர். தேவைப்பட்டால் 'ஸ்லீப் ஸ்டடி' (Sleep Study) எனப்படும் பிரத்யேக தூக்கப் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. இது தூங்கும் போது சுவாசத்தின் வேகம், ரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவு மற்றும் உடல் இயக்கங்களை முழுமையாக கண்காணித்து துல்லியமான விடையை தரும்.
இதற்கான சிகிச்சை முறையானது பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து மாறுபடும். உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைப்பது, தூங்கும் நிலையை மாற்றிக்கொள்வது, தாடையில் அணியும் பிரத்யேக கருவிகள் அல்லது சி.பி.ஏ.பி (CPAP) இயந்திர பொருத்துதல் போன்ற சிகிச்சைகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.