ETV Bharat / health

பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை காக்கும் 6 சூப்பர் பழங்கள்!

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 13, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஒரு வீட்டின் அச்சாணியாக இருப்பவர்கள் பெண்கள். காலையில் விழித்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை வீடு, அலுவலகம், குழந்தைகள், உறவுகள் என ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் எல்லோருடைய விருப்பங்களையும் ஆரோக்கியத்தையும் பார்த்து பார்த்து கவனிக்கும் பெண்கள், பல நேரங்களில் தங்களின் சொந்த உடல்நலத்தை கவனிக்க தவறிவிடுகிறார்கள்.

வயது ஏற ஏற பெண்களின் உடலில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. 20 வயதில் இருக்கும் வேகம் 30களில் குறைவது போலவும், 40களில் உடல் சோர்வு அதிகமாக தெரிவது போலவும் தோன்றும். இதற்கு முக்கியக் காரணம் நம் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியாக சென்றடையாததுதான்.

அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் இதழில் வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, வைட்டமின் சி மற்றும் நல்ல கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளும் பெண்களுக்கு சருமம் முதிர்ச்சியடைவது தள்ளிப்போகும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், பெண்கள் தங்களது அன்றாட வாழ்க்கையில் சில குறிப்பிட்ட பழங்களை சேர்த்து கொள்வதன் மூலம், இந்த சத்துக்களை மிக எளிதாக பெற முடியும்.

பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான 6 முக்கியமான பழங்கள்:

செர்ரி பழங்கள்: நடுத்தர வயதை எட்டும் பெண்களுக்கு பொதுவாக வரும் மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு செர்ரி பழங்கள் ஒரு சிறந்த மருந்தாக செயல்படுகின்றன. இதில் உள்ள ஆந்தோசயனின் என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் உடலுக்கு தேவையான புத்துணர்ச்சியை தருகிறது.

வாரத்திற்கு மூன்று அல்லது நான்கு முறை ஒரு கைப்பிடி அளவு செர்ரி பழங்களை சாப்பிடுவது நல்லது. குறிப்பாக இந்த பழங்களை தயிருடன் கலந்து சாப்பிடும்போது, அதில் உள்ள வைட்டமின்கள் நம் உடலில் முழுமையாக சேருவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

தக்காளி: தக்காளியை நாம் காய்கறியாக பயன்படுத்தினாலும், அது ஒரு சிறந்த பழ வகையை சார்ந்தது. இதில் உள்ள லைகோபீன் என்ற சத்து பெண்களை புற்றுநோய் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. குறிப்பாக நுரையீரல் மற்றும் வயிறு தொடர்பான புற்றுநோய்கள் வராமல் தடுக்க தக்காளி உதவுகிறது என்று நியூட்ரிஷன் இதழில் வெளியான ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

தக்காளியை அப்படியே பச்சையாக சாப்பிடுவதை விட, லேசாக சமைத்தோ அல்லது சூப் செய்தோ சாப்பிடும்போது அதில் உள்ள லைகோபீன் சத்து நம் உடலுக்கு அதிகப்படியாக கிடைக்கிறது. இது சருமத்தை இளமையாக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.

பப்பாளி: மிக குறைந்த விலையில் அதிக சத்துக்களை தரும் பழம் என்றால் அது பப்பாளிதான். இதில் வைட்டமின் ஏ, சி மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. செரிமான கோளாறு உள்ளவர்களுக்குப் பப்பாளி ஒரு வரப்பிரசாதம்.

இதில் உள்ள பாப்பைன் என்ற சத்து வயிற்று உபாதைகளை சரிசெய்கிறது. மேலும், சர்க்கரை நோய் மற்றும் இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கும், அடிக்கடி வயிறு உப்புசமாக உணருபவர்களுக்கும் பப்பாளி ஒரு சிறந்த தீர்வாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

கொய்யாப்பழம்: நம்மில் பலரும் கொய்யாப்பழத்தை சாதாரணமான ஒன்றாக நினைத்து தவிர்த்துவிடுகிறோம். ஆனால், 100 கிராம் கொய்யாப்பழத்தில் சுமார் 228 கிராம் வைட்டமின் சி உள்ளது. இது ஆரஞ்சுப் பழத்தை விடப் பல மடங்கு அதிகம்.

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை சீராக வைக்கவும், இன்சுலின் எதிர்ப்பு திறனை மேம்படுத்தவும் கொய்யா உதவுகிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் கடுமையான வயிற்று வலியை தணிக்க இது பெரிதும் உதவுகிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் துணைபுரிகின்றன.

ஆப்பிள்: ஆப்பிளில் உள்ள பெக்டின் நார்ச்சத்து நம் உடலில் தேவையற்ற கொழுப்புகள் சேர்வதை தடுக்கிறது. இதனை சாப்பிடும்போது வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் இருக்கும், இதனால் தேவையில்லாத நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடுவது குறையும்.

இது உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது. தினமும் ஆப்பிள் சாப்பிடும் பெண்களுக்கு இதய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு 13 முதல் 22 சதவீதம் வரை குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே, இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவதை வழக்கமாக்கி கொள்ளலாம்.

அவகேடோ: அவகேடோ பழத்தில் உள்ள நல்ல கொழுப்புகள் நம் ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதை தடுத்து, கெட்ட கொழுப்பை குறைக்கின்றன. மதிய உணவின் போது ஒரு பாதி அவகேடோ பழத்தை சாப்பிட்டால், அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு பசி எடுக்காது என்று நியூட்ரிஷன் ஜர்னல் ஆய்வு கூறுகிறது. இது உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கவும், மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (GETTY IMAGES)

பழம் வாங்கும் போது கவனம்:

மேற்கூறிய பழங்கள் அனைத்தும் பெண்களின் பல்வேறு வயதுக் காலங்களில் ஏற்படும் சத்துக் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியவை. கடைகளில் பழங்களை வாங்கும்போது அவை பளபளப்பாகத் தெரிவதற்காக மெழுகு பூசப்பட்டிருக்கலாம்.

எனவே, பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு முன்பு அவற்றை நன்றாக கழுவிப் பயன்படுத்துவது அவசியம். சரியான உணவுப் பழக்கமும், சீரான ஓய்வும் இருந்தால் எந்த வயதிலும் பெண்கள் தங்களின் ஆரோக்கியத்தையும் அழகையும் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும்.

இதையும் படிங்க: சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு உப்புசமா? உடனடி நிவாரணம் தரும் வீட்டு வைத்தியம்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

HEALTHIEST FRUIT TO EAT
WOMEN HEALTH
பெண்கள் நலன்
MUST HAVE FRUITS FOR WOMEN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.