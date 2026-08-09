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உங்க முகத்துல இந்த அறிகுறிகள் இருக்கா? அப்போ வைட்டமின் B12 குறைபாடாக இருக்கலாம்!

B12 பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது நாக்கில் வீக்கம் உண்டாகி, அதன் மேலிருக்கும் சின்ன சின்ன அரும்புகள் மறைந்துபோக தொடங்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 9, 2026 at 7:00 AM IST

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நமது உடல் எப்போதும் நம்மோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. உள்ளுறுப்புகளில் அல்லது ஊட்டச்சத்தில் ஏதேனும் சின்ன கோளாறு ஏற்பட்டால் கூட, அதை வெளியே தெரியப்படுத்த ஏதேனும் ஒரு வழியை கண்டுபிடித்துவிடும். ஆனால், அன்றாட ஓட்டத்தில் தோலில் தோன்றும் சிறு மாற்றங்களையும், வாயில் வரும் புண்களையும் நாம் பெரிதாக பொருட்படுத்துவதே இல்லை.

குறிப்பாக, உடலின் நரம்பு மண்டலத்தை சீராக வைத்திருப்பதிலும், புதிய ரத்த அணுக்களை உருவாக்குவதிலும் முதன்மை பங்கு வகிக்கும் வைட்டமின் B12 குறையும் போது, அது நம் கண்ணாடியில் பார்க்கும் முகத்திலேயே பல அறிகுறிகளை வெளிக்காட்ட தொடங்கிவிடும். இந்த சத்துக்களின் பற்றாக்குறையை ஆரம்பத்திலேயே கவனித்து சரி செய்யாவிட்டால், அது பின்னாளில் பெரிய நரம்பு பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுத்துவிடும்.

வெளிறி போகும் சருமம்

தினமும் காலையில் முகம் பார்க்கும்போது வழக்கமான பொலிவு குறைந்து, தோல் மிகவும் வெளுத்து போய் காணப்படுகிறதா? இது வெறும் சோர்வு மட்டுமல்ல, B12 குறைபாட்டின் முக்கிய அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். உடலில் இந்த வைட்டமின் குறையும் போது, ஆரோக்கியமான ரத்த சிவப்பு அணுக்களின் உற்பத்தி பெருமளவில் பாதையை மாற்றி கொள்கிறது.

உடலின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லும் ரத்த அணுக்கள் குறையும் போது, இயல்பான தோலின் நிறம் மாறி வெளிறிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. சில நேரங்களில் மருத்துவர்கள் கீழ் கண்ணிமையின் உட்பகுதியை இழுத்து பார்த்து, ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருக்கிறதா என ஆய்வு செய்வதும் இதற்காகத்தான்.

உதட்டின் ஓரங்களில் தோன்றும் காயங்கள்

சிலருக்கு உதட்டின் இரண்டு ஓரங்களிலும் தோல் வெடித்து, சிவந்து போய், கடுமையான எரிச்சலையும் வலியையும் உண்டாக்கும். உணவை மெல்லும் போதும், சத்தமாக பேசும் போதும் இந்த பகுதி மீண்டும் மீண்டும் பிளவுபட்டு அசெளகரியத்தை அதிகரிக்கும். பொதுவாக இதை ஏதோ உதடு வறட்சி என்று நினைத்து எண்ணெய் அல்லது கிரீம் தடவி விட்டுவிடுவோம். ஆனால், இது 'ஆங்குலர் சேலிடிஸ்' எனப்படும் B12 சத்துக் குறைபாட்டின் வெளிப்பாடாகவும் இருக்கக்கூடும்.

மாறிப்போகும் நாக்கின் தன்மை

வாய் பகுதி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா என்பதை நாக்கை வைத்தே சொல்லிவிடலாம். B12 பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது நாக்கில் வீக்கம் உண்டாகி, அதன் மேலிருக்கும் சின்ன சின்ன அரும்புகள் மறைந்துபோக தொடங்கும். இதனால் நாக்கு வழக்கத்திற்கு மாறாக மிகவும் வழுவழுப்பாகவும், பளபளப்பாகவும் மாறும். அடர்ந்த சிவப்பு நிறத்திற்கு மாறும் நாக்கில் காரமான உணவுகளை சாப்பிடவே முடியாது. பயங்கரமான எரிச்சலும் வலியும் இருக்கும். சுவையை உணரும் திறனும் கூட இதில் பெருமளவில் மாறிப்போகக் கூடும்.

ஆறாத வாய் புண்கள்

கன்னத்தின் உட்பகுதி, ஈறுகள் அல்லது நாக்கின் அடியில் அடிக்கடி தோன்றும் வாய் புண்களும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான். ஏதோ சூடான உணவை சாப்பிட்டதால் வந்த புண் என்று இதை கடந்து செல்ல முடியாது. B12 குறைபாட்டினால் வரும் புண்கள் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ஆறாது. மீண்டும் மீண்டும் வந்து தொந்தரவு கொடுத்துக்கொண்டே இருக்கும்.

கண்களில் லேசான மஞ்சள் நிறம்

சிலருக்கு முகத்தின் நிறம் வெளுப்பதுடன், கண்களின் வெள்ளை பகுதி லேசாக மஞ்சள் நிறமாக மாற தொடங்கும். B12 பற்றாக்குறையால் உருவாகும் பலவீனமான இரத்தச் சிவப்பு அணுக்கள் உடலில் மிக விரைவாகச் சிதைவடைவதே இதற்குக் காரணம். இந்தச் சிதைவின் போது இரத்தத்தில் 'பிலிரூபின்' என்ற நிறமியின் அளவு அதிகரித்து, கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் லேசான மஞ்சள் காமாலை போன்ற தோற்றத்தைக் கொண்டுவந்துவிடும்.

பார்வையில் ஏற்படும் மங்கல்

இந்த குறைபாட்டை நீண்ட நாட்களாக கவனிக்காமல் விடும்போது, அது கண்களையும் விட்டு வைப்பதில்லை. மூளைக்கு காட்சி தகவல்களை எடுத்து செல்லும் 'ஆப்டிக் நரம்புகளை' இது நேரடியாகப பாதிக்கத் தொடங்கும். இதன் விளைவாக பார்வை மங்குதல், வண்ணங்களை சரியாக அடையாளம் காண முடியாமை போன்ற பிரச்சனைகள் தோன்றும். ஆரம்பத்திலேயே இதற்கு சிகிச்சை பெறாவிட்டால், நரம்பு பாதிப்பு நிரந்தர கண் பார்வை குறைபாடாக மாறவும் வாய்ப்புள்ளது.

இந்த அறிகுறி இருந்தால் எச்சரிக்கை:

முகத்திலும் வாயிலும் தோன்றும் இந்த மாற்றங்களோடு சேர்த்து, காரணமே இல்லாமல் உடல் எப்போதும் சோர்வாக இருப்பது, கை கால்களில் ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு ஏற்படுவது, ஞாபக மறதி மற்றும் நடக்கும்போது நிலைதடுமாறுவது போன்ற நரம்பு சார்ந்த அறிகுறிகளும் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. ஒரு எளிய ரத்த பரிசோதனை மூலமே B12 அளவை துல்லியமாக கண்டறிந்து, உரிய மாத்திரைகள் அல்லது உணவு மாற்றங்கள் மூலம் இதை எளிதாக குணப்படுத்திவிட முடியும்.

ஆய்வு:

https://www.health.harvard.edu/preventive-care/vitamin-b12-deficiency-a-to-z

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11254220/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523238460

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TAGGED:

VITAMIN B12 DEFICIENCY
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு
VITAMIN B12 DEFICIENCY SYMPTOMS

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