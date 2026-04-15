குழந்தை அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறதா? இது ஊட்டச்சத்து குறைபாடாக இருக்கலாம்!

குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் என்பது அதிகப்படியான சத்துக்களால் ஏற்படுவது என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் உடல் பருமனுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது.

வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தாலே அந்த இடமே தனி உயிரோட்டத்துடன் இருக்கும். அவர்கள் அங்குமிங்கும் ஓடிப் பிடித்து விளையாடுவதையும், ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே இருப்பதையும் பார்ப்பதே ஒரு நிம்மதி. ஆனால், சில நாட்களாக உங்கள் குழந்தை முன்பை போல சுறுசுறுப்பாக இல்லையோ என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதா?

எப்போதும் விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருக்கும் பிள்ளை, இப்போது சீக்கிரம் சோர்ந்து போய் அமர்ந்து விடுகிறாரா? அல்லது நன்றாக சாப்பிட்ட குழந்தை இப்போது உணவை கண்டாலே அடம் பிடிக்கிறாரா? பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகளின் ஒவ்வொரு அசைவும் அத்துபடி. அவர்களின் முகவாட்டத்தை வைத்தே அவர்களுக்குள் மாற்றம் நடப்பதை உணர்ந்துவிடுவார்கள்.

சில நேரங்களில் அவர்கள் சரியாக சாப்பிடாதபோது "அப்புறம் பசி எடுக்கும்" என்று நாம் விட்டுவிடுவோம். ஆனால், இந்த சின்னச் சின்ன மாற்றங்கள் அவர்களின் உடலில் ஏதோ ஒரு சத்து குறைவதை காட்டும் எச்சரிக்கை மணியாகவும் இருக்கலாம். தட்டில் வைக்கும் உணவின் அளவை விட, அந்த உணவு அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்கிறதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.

குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் நாம் காட்டும் சிறு அக்கறை, அவர்களை எதிர்காலத்தில் வலிமையானவர்களாக மாற்றும். அந்த வகையில், குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருந்தால் காட்டும் அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

மனநிலை மாற்றமும் மனச்சோர்வும்

குழந்தைகள் எப்போதும் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைப்போம். ஆனால், தற்போதைய சூழலில் சிறிய வயது குழந்தைகளிடமும் கூட அதிகப்படியான கவலை அல்லது மனச்சோர்வு போன்ற அறிகுறிகள் தென்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதற்கு பின்னால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள புரதச்சத்துக்கள் மூளையின் செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. குழந்தைகளின் உணவில் புரதம் போதுமான அளவு இல்லாதபோது, அவர்களுக்கு பதற்றம் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, குழந்தைகளுக்கு அன்றாடம் கொடுக்கும் உணவில் பருப்பு வகைகள், முட்டை அல்லது பால் போன்ற புரதம் நிறைந்த பொருட்களை சேர்த்துக்கொள்வது அவர்களின் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

சுறுசுறுப்பின்மை மற்றும் செரிமான கோளாறுகள்

பொதுவாக குழந்தைகள் எவ்வளவு விளையாடினாலும் சோர்வடைய மாட்டார்கள். ஆனால், சில குழந்தைகள் உணவை சரியாக சாப்பிடாமல் இருப்பதோடு, விளையாடுவதிலும் ஆர்வம் காட்டாமல் இருப்பார்கள். இவர்களுக்கு செரிமானப் பிரச்சனைகள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. நாம் கொடுக்கும் உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் சரியாக உறிஞ்சாததே இதற்கு முதன்மை காரணம்.

குறிப்பாக, இன்றைய காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் அதிகம் விரும்பும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ், பாஸ்ட் ஃபுட் மற்றும் செயற்கை நிறமூட்டிகள் சேர்க்கப்பட்ட உணவுகள் குடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கின்றன. இதனால் குழந்தைகளின் உடலில் சத்துக்கள் சேருவது தடைபடுகிறது. இதை தவிர்க்க, தயிர், மோர் மற்றும் பப்பாளி போன்ற இயற்கையான உணவுகளை குழந்தைகளுக்கு அதிகம் கொடுக்க வேண்டும். இது செரிமானத்தை எளிதாக்கி, உடல் சத்துக்களை கிரகிக்க உதவும்.

அடிக்கடி ஏற்படும் சளி மற்றும் காய்ச்சல்

சில குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்துவிடும். இதனால் அவர்கள் அடிக்கடி சளி, காய்ச்சல் போன்ற வைரஸ் தொற்றுகளால் பாதிக்கப்படுவார்கள். ஒருமுறை உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனால், அதிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வர நீண்ட காலம் எடுத்து கொள்வார்கள். இதற்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் என்று ஆய்வு குறிப்பிடுகின்றன.

குறிப்பாக, வெளி உணவுகளை தவிர்த்து வீட்டில் சமைத்த ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுப்பதன் மூலம் குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க முடியும். சரியான ஊட்டச்சத்து கிடைக்காத நிலையில், குழந்தைகளின் உடல் பலவீனமடைந்து தொற்று நோய்களை எதிர்க்கும் திறனை இழக்கின்றனர் என்கிறது NIH ஆய்வு.

உடல் பருமன் - எச்சரிக்கை

உடல் பருமன் என்பது அதிகப்படியான சத்துக்களால் ஏற்படுவது என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் உடல் பருமனுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது. உடலில் தேவையான நுண் ஊட்டச்சத்துக்கள் (Micro Nutrients) குறையும் போது, குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி பசி எடுக்கும் உணர்வு ஏற்படும். இதனால் அவர்கள் ஏதாவது ஒன்றைச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள்.

இது தேவையற்ற உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கிறது. ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் உடல் பருமன், எதிர்பாராத எடை குறைவு அல்லது உணவின் மீது விருப்பமில்லாமல் போவது போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும் என்று மருத்துவ ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே, குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும் உணவு அளவானதாக மட்டுமல்லாமல், அனைத்து் சத்துக்களும் நிறைந்ததாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

எலும்பு வலி மற்றும் உடல் சோர்வு

குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு வைட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் மிக முக்கியமானவை. இவை குறைவாக இருக்கும்போது, குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி கால் வலி, தசை பிடிப்பு அல்லது எலும்புகள் பலவீனமடைவது போன்ற பிரச்சனைகள் வரும். சிறிய வேலை செய்தாலே அவர்கள் சீக்கிரம் சோர்ந்து போவார்கள். வைட்டமின் டி சத்து உணவுகளை விடச் சூரிய ஒளியின் மூலமே உடலுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். வளர்ந்து வரும் குழந்தைகளுக்கு இது மிகவும் அத்தியாவசியமானது.

வைட்டமின் டி குறைபாட்டை தவிர்க்கவும் சிகிச்சையளிக்கவும், ஒரு நாளைக்கு 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை சூரிய ஒளியில் இருப்பது சிறந்தது என்கிறது NIH ஆய்வு. இது குழந்தைகளின் எலும்புகளை வலுவாக்கி, அவர்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

