கருச்சிதைவுக்கு என்ன காரணம்? மீள்வது எப்படி? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்கம்!
50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஆரம்பக் கால கருச்சிதைவுகள் கருவில் ஏற்படும் குரோமோசோம் அல்லது மரபணு குறைபாடுகளாலேயே ஏற்படுகின்றன என்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர்.
Published : April 9, 2026 at 4:28 PM IST
தாய்மை என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும் மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம். ஆனால், அந்தப் பயணத்தில் எதிர்பாராமல் ஏற்படும் கருச்சிதைவு (Miscarriage) என்பது வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு பெரும் துயரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பொதுவாக இது ஏதோ ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே நடக்கும் அரிதான விஷயம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், உண்மையில் இது நாம் நினைப்பதை விட மிகச் சாதாரணமானது.
ஒரு பெண் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு முன்பே கூட பல நேரங்களில் இது நடந்துவிடுகிறது. இப்படி நடக்கும்போது அந்தப் பெண் தன்னை வருத்திக்கொள்வது, தான் ஏதோ தவறு செய்துவிட்டதாக நினைப்பதும் இங்கு வழக்கமாக இருக்கிறது. ஆனால், கருச்சிதைவு என்பது பெரும்பாலும் ஒரு பெண்ணின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத இயற்கை மாற்றங்களால் நடக்கிறது என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இது குறித்த சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாததுதான் தேவையற்ற பயத்திற்கும் மன உளைச்சலுக்கும் காரணமாகிறது என்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் RISAA IVF மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷி.
கருச்சிதைவு என்பது என்ன?
கருவுற்ற 20 வாரங்களுக்குள் எதிர்பாராமல் கரு கலைந்து போவதையே கருச்சிதைவு என்கிறோம். இதில் பெரும்பாலான பாதிப்புகள் முதல் 12 வாரங்களுக்குள்ளேயே நடந்துவிடுகின்றன. "பல நேரங்களில் பெண்களுக்குத் தாங்கள் கர்ப்பமாக இருப்பதே தெரியாத நிலையில் கூட இது நிகழலாம்.
கருவில் இருக்கும் குழந்தை சரியான முறையில் வளராத போதும் அல்லது இயற்கையாகவே மரபணு ரீதியாகச் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் போதும் உடல் அந்த பருவகாலத்தை நிறுத்தி விடுகிறது. இது பெரும்பாலும் நீங்கள் செய்த அல்லது செய்யாத எந்தச் செயலோடும் தொடர்புடையது அல்ல" என்கிறார் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷி.
கருச்சிதைவு ஏற்படுவது எவ்வளவு பொதுவானது?
நமக்கு தெரிந்தே நிகழும் கர்ப்பங்களில் 10 முதல் 20 சதவீதக் கர்ப்பங்கள் கருச்சிதைவில் முடிவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. பல நேரங்களில் மிகவும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே இது நடந்து விடுவதால், புள்ளிவிவரங்களில் சேராத பாதிப்புகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக முதல் 12 வாரங்கள் என்பது மிக முக்கியமான காலம். ஏனெனில் சுமார் 80 சதவீதக் கருச்சிதைவுகள் இந்த காலகட்டத்தில்தான் நடக்கின்றன.
கருச்சிதைவு காரணம் என்ன?
கருச்சிதைவு ஏற்படுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும், பெரும்பாலான நேரங்களில் இதற்கான துல்லியமான காரணத்தை கண்டறிவது கடினம். "50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஆரம்பக் கால கருச்சிதைவுகள் கருவில் ஏற்படும் குரோமோசோம் அல்லது மரபணு குறைபாடுகளாலேயே ஏற்படுகின்றன. அந்த கரு சரியான முறையில் வளர்ச்சி அடைய முடியாத சூழலில் இது நிகழ்கிறது" என்று குறிப்பிடுகிறார் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷி.
இது தவிர வேறு சில காரணங்களையும் அவர் பட்டியலிடுகிறார்,
- சர்க்கரை நோய், தைராய்டு அல்லது ஹார்மோன் குறைபாடுகள்.
- கருப்பை அல்லது கருப்பை வாய் சார்ந்த பிரச்சனைகள்.
- நச்சுக்கொடி (Placenta) வளர்ச்சியில் ஏற்படும் சிக்கல்கள்.
- ரத்த உறைதல் தொடர்பான குறைபாடுகள்.
- வயது அதிகரிப்பதன் காரணமாக முட்டை மற்றும் விந்தணுக்களின் தரம் பாதிக்கப்படுதல்.
கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்
கருச்சிதைவின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாறுபடலாம். சிலருக்குத் தெளிவான அறிகுறிகள் தெரியும், சிலருக்கு எந்த மாற்றமும் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். யோனி வழியாக ரத்தம் வெளியேறுவது இதன் முக்கிய அறிகுறியாகும். "இது லேசான புள்ளிகளாகவோ அல்லது ரத்தக் கட்டிகளுடன் கூடிய அதிகப்படியான ரத்தப் போக்காகவோ இருக்கலாம். இருப்பினும், கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் எல்லா ரத்தப்போக்கும் கருச்சிதைவு என்று அர்த்தமல்ல" எனத் தெளிவுபடுத்துகிறார் மருத்துவர்.
அடிவயிறு அல்லது முதுகுப் பகுதியில் ஏற்படும் கடுமையான வலி, யோனி வழியாகத் திரவம் அல்லது திசுக்கள் வெளியேறுவது, மார்பக மென்மை அல்லது வாந்தி போன்ற கர்ப்பகால அறிகுறிகள் திடீரென மறைவது போன்றவை இதற்கான பிற எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாகக் கருதப்படுகிறது. லேசான ரத்தப்போக்கு ஆரம்பக் காலத்தில் சிலருக்கு இயல்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அதிக வலி அல்லது ரத்தக் கட்டிகள் வெளியேறினால் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
தடுக்க முடியுமா?
பெரும்பாலான கருச்சிதைவுகள் மரபணு மாற்றங்களால் தானாகவே நடப்பவை என்பதால் அவற்றைத் தடுப்பது நம் கையில் இல்லை. இருப்பினும், ஒரு ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்தைத் தொடரச் சில வாழ்வியல் மாற்றங்கள் உதவலாம். சத்தான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை அவசியம். புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ஃபோலிக் அமிலம் போன்ற வைட்டமின்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சர்க்கரை நோய் அல்லது தைராய்டு இருப்பின் அதைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது பாதிப்பைக் குறைக்க உதவும்.
மீண்டும் எப்போது முயற்சி செய்யலாம்?
"ஒருமுறை கருச்சிதைவு ஏற்பட்ட பிறகு, உடல் ரீதியாகத் தேறுவதற்கு ஒரு மாதவிடாய் காலம் வரை காத்திருப்பது நல்லது. உடல் விரைவில் குணமடைந்துவிடும் என்றாலும், ஒரு மாதம் காத்திருப்பது பிரசவ தேதியைக் கணக்கிடவும் உடலுக்குத் தேவையான ஓய்வு கிடைக்கவும் உதவும்" என்கிறார் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷி. உடல் ரீதியாக தயாராவதை விடவும், மனதளவில் நீங்கள் எப்போது தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதே மிக முக்கியம்.
கருச்சிதைவு என்பது ஒரு கடினமான அனுபவம் என்றாலும், அது உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். "உங்களை நீங்களே வருத்திக்கொள்ளாமல், முறையான வழிகாட்டுதலும் விழிப்புணர்வும் இருந்தால் மீண்டும் ஒரு வெற்றிகரமான ஆரோக்கியமான பிரசவத்தைப் பெறுவது நிச்சயம் சாத்தியம்" என்கிறார் டாக்டர் ரீட்டா பக்ஷி.