மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கும் தமனிகளில் படியும் மைக்ரோபிளாஸ்டிக்: ஆண்களுக்கு தான் அதிக பாதிப்பு - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
மைக்ரோபிளாஸ்டிக் துகள்கள் மனித உடலுக்குள் ஊடுருவி இதய ஆரோக்கியத்திற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி வருகின்றன.
Published : December 31, 2025 at 10:52 AM IST
நவீன உலகில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நாம் உடுத்தும் உடைகள், பயன்படுத்தும் தண்ணீர் பாட்டில்கள் மற்றும் உணவுப் பொட்டலங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சிதையும் மிக நுணுக்கமான பிளாஸ்டிக் துகள்களே 'மைக்ரோபிளாஸ்டிக்' (Microplastics) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
இவை 5 மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவான அளவு கொண்டவை என்பதால், சாதாரண கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. இதுவரை பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சுற்றுப்புற சூழலை மட்டுமே பாதிப்பதாக கருதப்பட்டது. ஆனால், சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகள் இந்த நச்சுத் துகள்கள் நமது ரத்த நாளங்களுக்குள் நுழைந்து, இதய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
குறிப்பாக, ஆண்களின் தமனிகளில் இவை அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. இது வெறும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த ஒரு மிக முக்கியமான அபாய எச்சரிக்கையாகும். அந்த வகையில், பிளாஸ்டிக் எவ்வாறு நமது இதயத்தை மெல்ல பாதிக்கிறது என்பதை விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆய்வின் பின்னணி: சமீபத்தில் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி, அன்றாட வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் மைக்ரோபிளாஸ்டிக் துகள்கள் தமனிகளில் (Arteries) அடைப்பை ஏற்படுத்தி, இதய நோய் அபாயத்தை பெருமளவில் அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் 'Environment International' என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
ஆண்களுக்கு அதிக பாதிப்பு: இந்த ஆய்வில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால், மைக்ரோபிளாஸ்டிக் பாதிப்பு பெண்களை விட ஆண்களுக்கே அதிகம் ஏற்படுகிறது என்பதுதான். ஆய்வகச் சோதனையில், மைக்ரோபிளாஸ்டிக் துகள்களுக்கு ஆட்பட்ட ஆண் எலிகளின் ரத்த நாளங்களில் 'ஏதெரோஸ்கிளிரோசிஸ்' (Atherosclerosis) எனப்படும் தமனித் தடிப்பு நோய் 63% முதல் 600% வரை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், அதே அளவு பிளாஸ்டிக் துகள்களுக்கு ஆட்பட்ட பெண் எலிகளுக்கு இத்தகைய தீவிர பாதிப்புகள் ஏற்படவில்லை என்பது ஆச்சரியமான உண்மையாக உள்ளது.
பாதிப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? நமது ரத்த நாளங்களின் உட்புறச் சுவரில் 'எண்டோதீலியல் செல்கள்' (Endothelial cells) எனப்படும் மெல்லிய படலம் இருக்கும். இவைதான் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. மைக்ரோபிளாஸ்டிக் துகள்கள் இந்த செல்களை நேரடியாகத் தாக்கி சேதப்படுத்துகின்றன. இதனால் ரத்த நாளங்களில் வீக்கம் (Inflammation) ஏற்பட்டு, கொழுப்பு மற்றும் துகள்கள் எளிதாகப் படிந்து தமனிகளைத் தடிக்கச் செய்கின்றன. இதுவே காலப்போக்கில் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்பட முக்கியக் காரணமாகிறது.
உடல் பருமன் காரணம் அல்ல: இந்த ஆய்வில் கவனிக்கப்பட்ட மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், உடல் எடை அல்லது கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரிக்காமலேயே, பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நேரடியாக ரத்த நாளங்களை சிதைக்கின்றன.
பிளாஸ்டிக் வகைகள்: ஆய்வு மாதிரிகளில் பாலிஎதிலீன் (Polyethylene) மற்றும் பாலிவினைல் குளோரைடு (PVC) போன்ற பிளாஸ்டிக் துகள்கள் தமனிகளில் படிந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இவை பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் பைகள் மற்றும் பாட்டில்களில் பயன்படுத்தப்படுபவை.
அபாய அளவு: மனிதர்களிடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில், தமனிகளில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருப்பவர்களுக்கு, அவை இல்லாதவர்களை விட மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு 4.5 மடங்கு அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
தீர்வு என்ன? மைக்ரோபிளாஸ்டிக் துகள்கள் இன்று நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, குடிக்கும் தண்ணீர் மற்றும் உண்ணும் உணவிலும் கலந்துவிட்டன. இவற்றை முழுமையாகத் தவிர்ப்பது கடினம் என்றாலும், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் தண்ணீர் குடிப்பதை நிறுத்துதல், பிளாஸ்டிக் கவர்களில் சூடான உணவுகளைத் தவிர்த்தல் மற்றும் இயற்கை நூள் உடைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இதன் பாதிப்பை ஓரளவுக்குக் குறைக்க முடியும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
இந்த ஆய்வு, பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை அடிக்கோட்டிட்டு காட்டுகிறது. நமது வாழ்க்கை முறையில் சிறு மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் இந்த பிரச்சனைகளை தடுக்கலாம்.
