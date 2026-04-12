"திருமணமானவர்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு குறைவு"..தனிமைக்கும் புற்றுநோய்க்கும் என்ன தொடர்பு?
சில நேரங்களில் நமது மருத்துவ முறைகளே கூட திருமணமானவர்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Published : April 12, 2026 at 12:44 PM IST
நாம் நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதற்காகத் தினமும் எவ்வளவோ விஷயங்களை செய்கிறோம். உடற்பயிற்சி செய்வது, சத்தான உணவுகளை தேடி உண்பது எனப் பல முயற்சிகளை எடுக்கிறோம். ஆனால், நம்முடன் இருப்பவர்கள் மற்றும் நமது உறவுகள் எப்படிப்பட்டவை என்பது நமது உடல்நலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா?
மியாமி பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் பவுலோ எஸ். பின்ஹீரோ தலைமையிலான குழு அண்மையில் மேற்கொண்ட ஒரு விரிவான ஆய்வு, திருமணம் மற்றும் உறவுகள் ஒருவரது புற்றுநோய் அபாயத்தை எப்படிக் குறைக்கின்றன என்பதை ஆதாரங்களுடன் விளக்கியுள்ளது.
இந்த ஆய்வு, மாரடைப்பு அல்லது சர்க்கரை நோயைப் போலவே, புற்றுநோய் பாதிப்பிலும் ஒருவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை மற்றும் சமூக ஆதரவு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை காட்டுகிறது.
திருமணமும் புற்றுநோய் பாதிப்பும்: ஆய்வு சொல்லும் தகவல்கள்
கோன்சர் ரிசர்ச் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (Cancer Research Communications) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியான இந்த ஆய்வின்படி, திருமணம் செய்துகொள்ளாத நபர்களுக்கு புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு மற்றவர்களை விட அதிகமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ஒருபோதும் திருமணம் செய்துகொள்ளாத ஆண்களுக்கு, திருமணமான ஆண்களை விட புற்றுநோய் பாதிப்பு 68 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. பெண்களைப் பொறுத்தவரை இந்த இடைவெளி இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறது. திருமணம் செய்யாத பெண்களுக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு 83 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கிறது.
இந்த ஆய்வில் திருமணமானவர்கள் என்று சொல்லும்போது, தற்போது திருமணமானவர்கள் மட்டுமல்லாமல், விவாகரத்து பெற்றவர்கள் மற்றும் துணையை இழந்தவர்களையும் ஆய்வாளர்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்த்துள்ளனர். இதில் ஒருமுறை திருமண பந்தத்தில் இணைந்தவர்களுக்குக் கூட, வாழ்நாள் முழுமைக்குமான சில ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைப்பதை கவனித்துள்ளனர். வயது கூடக் கூட, துணையுடன் இருப்பவர்களுக்குக் கிடைக்கும் இந்த ஆரோக்கிய பாதுகாப்பு இன்னும் வலுவடைவதையும் இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஏன் இந்த வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது?
திருமணம் எப்படி புற்றுநோயை தடுக்க முடியும் என்ற கேள்வி நமக்கு எழலாம். இதற்கு நேரடி மருத்துவக் காரணங்களை விட, ஒருவரது வாழ்க்கை முறையில் ஏற்படும் நேர்மறையான மாற்றங்களே முக்கியக் காரணமாக இருக்கின்றன என்கிறது ஆய்வு.
முதலாவதாக, ஒரு துணை இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும் சமூக மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவு மிக முக்கியமானது. உடலில் ஒரு சிறிய மாற்றம் தெரிந்தாலோ அல்லது நீண்ட நாள் சோர்வு இருந்தாலோ, அதனை கவனித்து "உடனே டாக்டரைப் போய் பாருங்கள்" என்று சொல்லும் ஒரு நபர் வீட்டில் இருப்பது நோயை ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே கண்டறிய உதவுகிறது.
இரண்டாவதாக, தனிமையில் இருப்பவர்களை விட திருமணமானவர்கள் பொதுவாக பாதுகாப்பான வாழ்க்கை முறையை கொண்டிருக்கிறார்கள். புகைப்பிடித்தல், அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்துதல் போன்ற தேவையற்றப் பழக்கவழக்கங்களில் இவர்கள் ஈடுபடுவது குறைவாக இருக்கிறது.
ஒரு குடும்பமாக வாழும்போது ஏற்படும் பொறுப்புணர்வு, அவர்களை தற்காத்து கொள்ள தூண்டுகிறது. இது நுரையீரல் மற்றும் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் போன்ற பாதிப்புகளிலிருந்து அவர்களைக் காப்பாற்றுகிறது.
பெண்களுக்கு ஏன் பாதிப்பு அதிகம்?
இந்த ஆய்வில் பெண்களுக்கான புற்றுநோய் அபாயம் மிக அதிகமாக தெரிவதற்கு சில உயிரியல் காரணங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளாத பெண்களுக்கு கருப்பை மற்றும் கருப்பை சார்ந்த சில புற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு சற்று அதிகமாக உள்ளது.
இருப்பினும், வெறும் உடல் சார்ந்த காரணங்களை மட்டும் ஆய்வாளர்கள் முன்னிறுத்தவில்லை. தங்களது வாழ்க்கையை தாங்களே கவனித்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் உள்ள பெண்களுக்கு, சமூகம் மற்றும் மருத்துவத்துறையில் கிடைக்கும் ஆதரவு குறைவாக இருப்பதும் ஒரு முக்கிய காரணியாகக் கருதப்படுகிறது.
மருத்துவக் கட்டமைப்பின் மறைமுகப் பங்கு
சில நேரங்களில் நமது மருத்துவ முறைகளே கூட திருமணமானவர்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதை இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. உதாரணமாக,
- திருமணமானவர்களுக்கு எளிதில் மருத்துவக் காப்பீடு கிடைப்பதும், அதன் மூலம் தரமான சிகிச்சையைப் பெறுவதும் சுலபமாக இருக்கிறது.
- நோயாளிக்கு வீட்டில் கவனித்துக் கொள்ள ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை உறுதி செய்த பிறகே மருத்துவர்கள் தீவிரமான சிகிச்சைகளை தொடங்குகிறார்கள்.
- தனிமையில் இருக்கும் நோயாளிகள் சில நேரங்களில் தகுந்த கவனிப்பு இன்றி சிகிச்சையைத் தொடர முடியாமல் போகும் சூழலும் நிலவுகிறது.
நாம் கவனிக்க வேண்டியவை
திருமணம் செய்துகொண்டால் மட்டுமே புற்றுநோய் வராது என ஆய்வு சொல்லவில்லை. மாறாக, நம்மைச் சுற்றி ஒரு வலுவான ஆதரவு வட்டத்தை (Support System) உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதே இந்த ஆய்வின் மையக்கருத்து. திருமணம் செய்யாதவர்கள் அல்லது தனித்து வாழ்பவர்கள் தங்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க சில எளிய முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் எப்போதும் தொடர்பில் இருப்பதும், வாரயிறுதிகளில் மற்றவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதும் மன அழுத்தத்தை குறைத்து உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அதேபோல, எந்த நோய்க்கான அறிகுறியும் இல்லாவிட்டாலும், முறையான மருத்துவ பரிசோதனைகளை சீரான இடைவெளியில் செய்துகொள்வதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்.
