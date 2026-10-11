கர்ப்ப காலத்தில் உடற்பயிற்சி: எந்த மாதத்தில் என்ன பயிற்சி செய்ய வேண்டும்?
கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்றின் எடை முன்நோக்கி இழுப்பதால் முதுகு தண்டவடத்தின் வளைவு அதிகரிக்கும். 'பெல்விக் டிப்ட்' பயிற்சிகள் மூலம் வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்தி முதுகு வழியை குறைக்கலாம்.
Published : October 11, 2026 at 7:00 AM IST
கர்ப்ப காலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியமா என்ற விவாதம் எல்லாம் கடந்து, இன்று பெரும்பாலான கர்ப்பிணிகள் அதை தங்கள் அன்றாட வாழ்வின் ஒரு பகுதியாகவே மாற்ற தொடங்கிவிட்டார்கள். ஆனால், கர்ப்ப காலம் என்பது ஒன்பது மாதங்களும் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை.
உடலின் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், வயிற்றின் அளவு மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு மூன்று மாதக் காலத்தில் (Trimester) உடலின் தேவைகளும் தாங்கும் திறனும் மாறுபடுகின்றன. எனவே, அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான உடற்பயிற்சி முறைகள் பொருந்தாது.
கர்ப்பத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் ஏற்ப என்ன மாதிரியான பயிற்சிகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், எந்த பகுதிக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய விரிவான பார்வை இதோ.
முதல் மூன்று மாதம் : உடலை தயார்படுத்தும் ஆரம்ப கட்டம்
கர்ப்பத்தின் முதல் மூன்று மாதங்களில் வெளியில் பெரிய அளவில் உடல் மாற்றங்கள் தெரியாவிட்டாலும், உடலின் உட்புறத்தில் ஹார்மோன் மாறுதல்கள் தீவிரமாக இருக்கும். வாந்தி, மயக்கம், உடல் சோர்வு ஆகியவை அதிகமாக இருக்கும் காலம் இது.
இந்த ஆரம்பக் கட்டத்தில் புதிய கடினமான பயிற்சிகளை தொடங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். உடல் சோர்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து, மிதமான பயிற்சிகளை மட்டுமே செய்ய வேண்டும்.
ஏற்ற பயிற்சிகள்:
- மிதமான நடைப்பயிற்சி: தினமும் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் சமமான பாதையில் நடப்பது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கும்.
- மூச்சுப் பயிற்சிகள் : உடலுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜன் அளவை அதிகரித்து, ஆரம்பகால மன அழுத்தத்தையும் மயக்க உணர்வையும் குறைக்கும்.
- லேசான ஸ்ட்ரெச்சிங் : தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்து பகுதி தசைகளை தளர்த்தும் எளிய பயிற்சிகள்.
4 முதல் 6 மாதங்கள்: ஆற்றலும் நெகிழ்வுத்தன்மையும் கூடும் காலம்
பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஆரம்பகால வாந்தி மற்றும் சோர்வு குறைந்து, உடலில் புது தெம்பு பிறக்கும் காலம் இதுவே. வயிற்றின் அளவு மெதுவாக அதிகரிக்க தொடங்கும்.
'ரிலாக்ஸின்' எனும் ஹார்மோன் சுரப்பு அதிகரிப்பதால் உடலின் மூட்டுகள் மற்றும் தசைநார்கள் மிகவும் நெகிழ்வுத்தன்மை அடையும். இதனால் அதிகப்படியான தசை நீட்சி காயங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும், மல்லாந்து படுக்கும் பயிற்சிகளை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.
ஏற்ற பயிற்சிகள்:
- பிரசவகால யோகா (Prenatal Yoga): இடுப்பு எலும்பு மற்றும் தொடை தசைகளின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.
- நீச்சல் மற்றும் வாட்டர் ஏரோபிக்ஸ்: தண்ணீரின் மிதப்புத்தன்மை வயிற்றின் எடையை மூட்டுகளில் அழுத்தாமல் பார்த்துக்கொள்ளும்.
7 முதல் 9 மாதங்கள்: பிரசவத்திற்கான ஆயத்த கட்டம்
வயிற்றின் எடை முழுமையாக அதிகரிக்கும் காலம் இது. உடலின் ஈர்ப்பு மையம் மாறுவதால், நடக்கும் போதும் நிற்கும் போதும் சமநிலை மாறுபட வாய்ப்புள்ளது. இடுப்பு மற்றும் கீழ் முதுகு வலி அதிகமாக இருக்கும்.
உடலை அதிக சிரமத்திற்கு உள்ளாக்காமல், பிரசவத்திற்கு உதவும் இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளர்த்தும் பயிற்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
ஏற்ற பயிற்சிகள்:
- ஸ்குவாட்ஸ்: சுவர் அல்லது நாற்காலியின் உதவியோடு செய்யப்படும் அரை சாய்வு சம்மண பயிற்சிகள் இடுப்பு எலும்பு பாதையை விரிவடைய செய்து சுகப்பிரசவத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
- கேகல் பயிற்சிகள்: இடுப்பு பகுதி தசைகளை இறுக்கித் தளர்த்தும் இந்தப் பயிற்சி, பிரசவத்தின் போது தசை கிழிசல்கள் மற்றும் பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய சிறுநீர் கசிவுப் பிரச்சினையைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- கேட்-கவ் ஸ்ட்ரெச்: கை, கால்களை தரையில் ஊன்றி பூனை போல் முதுகை வளைத்து செய்யும் இந்த பயிற்சி, குழந்தையின் தலையைக் கீழ்நோக்கி (Anterior position) திருப்பவும், கீழ் முதுகு வலியை குறைக்கவும் உதவும்.
உடல் உறுப்புகளுக்கு ஏற்ற சிறப்புப் பயிற்சிகள்
- முதுகு மற்றும் இடுப்பு பகுதி: கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்றின் எடை முன்நோக்கி இழுப்பதால் முதுகு தண்டவடத்தின் வளைவு அதிகரிக்கும். 'பெல்விக் டிப்ட்' பயிற்சிகள் மூலம் வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்தி முதுகு வழியை குறைக்கலாம்.
- பாதங்கள் மற்றும் கணுக்கால்: ரத்த ஓட்டம் கீழே தேங்குவதால் கால்களில் வீக்கம் ஏற்படும். அமர்ந்த நிலையில் பாதங்களை வட்டமாக சுழற்றும் 'அங்கிள் ரொட்டேஷன்' பயிற்சிகள் வீக்கத்தைக் குறைக்கும்.
உடற்பயிற்சியின் போது தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்
அதிக வெப்பம்: பயிற்சிகளின் போது உடல் வெப்பநிலை அளவுக்கு அதிகமாக உயர்வது குழந்தையைப் பாதிக்கும். எனவே, காற்றோட்டமான இடத்தில் தளர்வான ஆடைகளை அணிந்து, போதிய அளவு தண்ணீர் பருக வேண்டும்.
மூச்சைப் பிடித்து வைத்தல்: எந்தவொரு பயிற்சியின் போதும் மூச்சை அடக்கக் கூடாது. சீரான மூச்சுக்காற்று மட்டுமே குழந்தைக்கு சரியான ஆக்ஸிஜனை வழங்கும்.
ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடல் அமைப்பும், கர்ப்பகால ஆரோக்கியமும் தனித்துவமானது. எனவே, உடற்பயிற்சி செய்ய நினைப்பவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி எந்தவொரு பயிற்சியையும் செய்யக்கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.