ரத்த சோகையால் வயிற்றில் குழந்தை இறந்து பிறக்கும் அபாயம்: தி லான்செட் ஆய்வு எச்சரிக்கை!
பெண்கள் இரும்புச்சத்து நிறைந்த முருங்கைக்கீரை, பேரிச்சம்பழம், தானியங்கள், சுண்டல் மற்றும் காய்கறிகளை அன்றாட உணவில் தவறாமல் சேர்க்க வேண்டும்.
Published : August 6, 2026 at 10:48 AM IST
நமது நாட்டில் பெரும்பான்மையான பெண்கள் தங்களின் சொந்த ஆரோக்கியத்தில் காட்டும் அலட்சியமும், போதிய ஊட்டச்சத்து இல்லாத உணவுகளும் ரத்த சோகை என்ற பெரிய அமைதியான ஆபத்தை உண்டாக்குகின்றன. சிறுமிகள், திருமணமான பெண்கள், கர்ப்பிணிகள் என வயது வித்தியாசம் இன்றி அனைவரும் இந்த ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
சோர்வு, தலைசுற்றல், பலவீனம் என இதை ஒரு சாதாரண உடற்சோர்வாக மட்டுமே பார்த்துவிட்டு அன்றாட வேலைகளை தொடர்வது பலரின் வழக்கமாகிவிட்டது. ஆனால், இந்த ரத்த சோகை ஒரு பெண்ணின் கர்ப்ப காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை சர்வதேச ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
மருத்துவ இதழான 'தி லான்செட் ரீஜனல் ஹெல்த் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா' (The Lancet Regional Health Southeast Asia) இதழில் வெளியான புதிய ஆய்வு, பெண்களின் ரத்த சோகைக்கும், கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தை இறந்து பிறப்பதற்கும் இடையே உள்ள நேரடி தொடர்பை ஆதாரத்துடன் விவரித்துள்ளது. பெங்களூருவின் இந்திய பொது சுகாதார நிறுவனம், லண்டன் சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்த குழு இந்த ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.
2.14 லட்சம் பெண்களின் தரவுகளை வைத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வு
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) சேகரித்த தரவுகளின் அடிப்படையில், இந்தியாவின் 10 மாநிலங்களை சேர்ந்த 2,14,709 கர்ப்பிணிப் பெண்களின் மருத்துவ அறிக்கைகள் இந்த ஆய்விற்காக ஆராயப்பட்டன.
குழந்தை பிறப்பதில் ஆபத்தா?
- அதிர்ச்சி தரும் சதவீதம்: ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பெண்களில் 52 சதவீதம் பேருக்கு மிதமான அல்லது கடுமையான ரத்த சோகை இருப்பது தெரியவந்தது. அதாவது, அவர்களின் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு 10 கிராமுக்கும் (10 g/dL) குறைவாக இருந்தது.
- 27% கூடுதல் ஆபத்து: கர்ப்ப காலத்தில் எந்த கட்டத்திலாவது மிதமான அல்லது கடுமையான ரத்த சோகை இருந்தால், 28 வாரங்களுக்கு பிறகு வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை இறந்து பிறப்பதற்கான ஆபத்து 27 சதவீதம் அதிகரிக்கிறது.
- கடுமையான ரத்த சோகையின் ஆபத்து: சாதாரண ரத்த அளவு கொண்ட பெண்களோடு ஒப்பிடும்போது, கடுமையான ரத்த சோகை இருக்கும் பெண்களுக்கு குழந்தை இறந்து பிறக்கும் ஆபத்து 3 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. மிதமான ரத்த சோகை உள்ள பெண்களுக்கு இந்த ஆபத்து 1.2 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.
- வாரங்களின் வேறுபாடு: கடுமையான ரத்த சோகை உள்ள பெண்களுக்கு கர்ப்பத்தின் 29வது வாரத்திலேயே இது நடக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், சாதாரண உடல்நிலை கொண்ட பெண்களுக்கு இது 31-வது வாரத்தில்தான் நிகழ்கிறது. அதாவது, ரத்த சோகை அதிகரிக்கும் போது ஆபத்தும் முன்கூட்டியே நிகழ்கிறது.
ரத்த சோகை என்றால் என்ன? அது ஏன் ஆபத்தானது?
நமது ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் அல்லது ஹீமோகுளோபின் அளவு குறையும் போது ரத்த சோகை ஏற்படுகிறது. உடலின் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்வது இந்த ஹீமோகுளோபின் தான்.
பெண்களுக்கு ரத்த சோகை இருக்கும் போது, கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு செல்ல வேண்டிய ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு கணிசமாக குறைகிறது. இதன் காரணமாக குழந்தையின் வளர்ச்சியில் தடங்கல் ஏற்படுவதுடன், இதயக் கோளாறுகள் மற்றும் பிற பாதிப்புகள் உருவாகி, இறுதியில் குழந்தை உயிரின்றி பிறக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது.
பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன?
இந்தியாவில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ரத்த சோகையை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு தனிநபர் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது சமூகத்தின் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயம். ரத்த சோகையை தடுக்கவும் குணப்படுத்தவும் கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகள் அவசியம்.
திருமணத்திற்கு முன்பிருந்தே பெண்கள் தங்களின் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவைத் தவறாமல் பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இரும்புச்சத்து நிறைந்த முருங்கைக்கீரை, பேரிச்சம்பழம், தானியங்கள், சுண்டல் மற்றும் காய்கறிகளை அன்றாட உணவில் தவறாமல் சேர்க்க வேண்டும்.
குழந்தை இறந்து பிறப்பதை குறைப்பதற்கான அரசு திட்டங்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்களின் ரத்த சோகையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
பெண்களுக்கு ஏற்படும் ரத்த சோகை என்பது தகுந்த விழிப்புணர்வாலும், சரியான உணவாலும், எளிய மருத்துவப் பராமரிப்பாலும் முற்றிலுமாக சரிசெய்யக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான். பெண்கள் தங்களின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுவதும், தகுந்த நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதும் தாயையும் சேயையும் முழுமையாக பாதுகாக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(26)00110-1/fulltext