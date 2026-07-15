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காது இரைச்சலும் இதய ஆரோக்கியமும்: காதுக்குள் சத்தம் கேட்டால் அலட்சியம் வேண்டாம்!

உடலில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறைந்து, உடலின் பாகங்களுக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போதும் காதுகளில் சத்தம் கேட்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 15, 2026 at 11:13 AM IST

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இரவு நேரம் வந்தாலே சிலருக்கு ஒரு இனம் புரியாத பயம் தொற்றிக்கொள்கிறது. பகல் முழுக்க வேலை பளுவில் பெரியதாக தெரியாத ஒரு விஷயம், இரவு படுக்கைக்கு சென்றதும் தனிமையில் நம்மை வாட்ட தொடங்கிவிடும். சுற்றிலும் எந்த சத்தமும் இருக்காது, வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் நிம்மதியாக தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால், உங்கள் காதுக்குள் மட்டும் ஒரு மர்மமான சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்.

சிலருக்கு அது வண்டு ரீங்காரமிடுவது போலவும், சிலருக்கு குக்கர் விசில் சத்தம் போலவும், இன்னும் சிலருக்கு ஏதோ ஒரு இயந்திரம் ஓடிக்கொண்டே இருப்பது போலவும் இருக்கும். "வீடே இவ்வளவு அமைதியாக இருக்கும்போது நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி கேட்கிறது? காதில் ஏதும் அழுக்கு சேர்ந்துவிட்டதோ அல்லது சளி பிடித்துள்ளதோ" என்று நினைத்து பலரும் இதனை சாதாரணமாக கடந்து விடுகிறார்கள்.

ஆனால், இந்த மர்ம சத்தம் காது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல, உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடலின், குறிப்பாக இதய ஆரோக்கியத்தை காட்டும் ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கக்கூடும்.

காது இரைச்சல் என்றால் என்ன?

மருத்துவ உலகில் இந்த நிலையை 'டினிடஸ்' (Tinnitus) என்று அழைக்கிறார்கள். சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்தவொரு சத்தமும் இல்லாதபோதும், ஒரு நபர் தன் காதுகளுக்குள் ஏதோ ஒரு சத்தம் தொடர்ந்து அல்லது விட்டு விட்டு கேட்பதை உணர்வதே காது இரைச்சல். இதனை ஒரு தனிப்பட்ட நோய் என்று சொல்வதை விட, உடலில் ஏதோ ஒரு பாதிப்பு அல்லது மாற்றம் நடக்கிறது என்பதை காட்டும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

பொதுவாக, தொழிற்சாலைகளில் அதிக சத்தத்திற்கு மத்தியில் வேலை செய்பவர்களுக்கும், வயது முதிர்வின் காரணமாக கேட்கும் திறன் இயல்பாகவே குறைபவர்களுக்கும் இந்த காது இரைச்சல் ஏற்படுவது வழக்கம். ஆனால், தற்கால மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, இந்த காது இரைச்சலுக்கும் நம் உடலில் ஏற்படும் உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ரத்த ஓட்ட குறைபாடுகளுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

ரத்த அழுத்தத்திற்கும் காதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

நம் உடலில் ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, அது உடலின் அனைத்து பகுதியில் உள்ள ரத்த நாளங்களையும் பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, காதுகளுக்கு அருகில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் மிக மென்மையானவை மற்றும் நுட்பமானவை. ரத்தத்தின் வேகம் மற்றும் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது, இந்த சிறிய நரம்புகளில் ரத்தம் பாயும் வேகம் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு கூடுகிறது.

இவ்வாறு ரத்த ஓட்டம் மிக வேகமாக நடக்கும் போது, அது காதுகளுக்குள் ஒருவிதமான துடிப்பு அல்லது தாள லயத்துடன் கூடிய சத்தத்தை உருவாக்குகிறது. இதனை 'பல்சடைல் டினிடஸ்' (Pulsatile Tinnitus) என்று கூறுவார்கள். அதாவது, இந்த சத்தம் சாதாரண சத்தமாக இல்லாமல், நம் இதயத் துடிப்பின் வேகத்திற்கு ஏற்ப, லொப்-டொப் என்ற தாளத்துடன் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்.

பகலில் மற்ற வேலைகளில் கவனம் செலுத்தும்போது இந்த சத்தம் நமக்கு பெரிதாக தெரியாது. ஆனால், இரவு நேரத்தில் படுக்கும்போதோ அல்லது சுற்றிலும் அமைதியான சூழல் நிலவும்போதோ, இந்த சத்தம் காதுகளுக்குள் மிக தெளிவாகவும், பயமுறுத்தும் வகையிலும் கேட்க தொடங்கும். நீண்ட நாட்களாக ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைக்காமல் இருந்தால், அது காதுகளுக்கு செல்லும் ரத்த நாளங்களின் நெகிழ்வுத்தன்மையை குறைத்து, காது இரைச்சலை இன்னும் மோசமாக்கிவிடும்.

ரத்த ஓட்ட பிரச்சனை தான் காரணமா?

நம்முடைய உள் காதுகள் சரியாக வேலை செய்வதற்கும், நாம் கேட்பதை மூளைக்கு சரியாக கொண்டு சேர்ப்பதற்கும், ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தம் தடையின்றி தாராளமாக கிடைக்க வேண்டும். ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதேனும் தடங்கல்கள் ஏற்படும் போது, அது உடனடியாக காது கேளாமை மற்றும் காது இரைச்சலுக்கு வழிவகுக்கிறது.

  • தமனிகளில் கொழுப்பு படிதல்: ரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிந்து அவை குறுகலாக மாறும் போது, காதுகளுக்கு அருகில் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தில் பெரும் தடை ஏற்படுகிறது. குறுகலான பாதையில் ரத்தம் முட்டி மோதி செல்லும்போது, அது காதுக்குள் துடிப்பு சத்தம் கேட்க காரணமாகிறது.
  • ரத்த நாளங்களின் குறைபாடுகள்: தலை மற்றும் கழுத்து பகுதியில் உள்ள முக்கிய ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் உறைந்து போதல் அல்லது பிறப்பிலேயே ரத்த நாளங்களின் அமைப்பில் இருக்கும் சில குறைபாடுகளும் காது இரைச்சலை தூண்டும்.
  • ரத்த சோகை : உடலில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறைந்து, உடலின் பாகங்களுக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு குறையும் போதும் காதுகளில் சத்தம் கேட்கலாம்.
  • நீரிழிவு நோய் : சர்க்கரை நோய் மற்றும் பிற நரம்புப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்களுக்கும் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் இந்த பாதிப்பு தீவிரமடைகிறது.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

காதுக்குள் சத்தம் கேட்கிறது என்று உடனே தேவையற்ற பயமோ, பதற்றமோ கொள்ளத் தேவையில்லை. அதே நேரத்தில் அதனை அலட்சியமாக விட்டுவிட்டு காலம் கடத்தவும் கூடாது. இந்த சத்தம் திடீரெனத் தொடங்கி, நாளுக்கு நாள் அதன் தீவிரம் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்றால், அது உயர் ரத்த அழுத்தம், ரத்த நாளங்கள் தடிமனாவது போன்ற இதய நோய்களுக்கான ஆரம்பகால எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம்.

எனவே, காதில் சத்தம் கேட்கும் போது காது மருத்துவரை (ENT Specialist) அணுகுவதோடு மட்டுமல்லாமல், ஒரு பொது மருத்துவரிடமோ அல்லது இதய நிபுணரிடமோ சென்று உங்கள் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்தை முழுமையாக பரிசோதித்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.

ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், முறையான மருத்துவ வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் எளிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் இந்த காது இரைச்சலில் இருந்தும், வரவிருக்கும் பெரிய இதயப் பாதிப்புகளில் இருந்தும் நம்மை நாம் எளிதாக பாதுகாத்து கொள்ள முடியும்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5050200/

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23422-pulsatile-tinnitus

https://iamacf.org/can-hypertension-cause-tinnitus-signs-causes-and-remedies/

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TAGGED:

காது இரைச்சல்
TINNITUS SYMPTOMS
TINNITUS AND BLOOD CIRUCULATION
RINGING SOUND IN EAR REASON

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