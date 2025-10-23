ETV Bharat / health

சாதம் Vs சப்பாத்தி: இரண்டில் உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிப்பது எது? ஆய்வு சொல்வது இதுதான்!

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
இந்திய உணவுப் பழக்கத்தில் அரிசி சாதம் மற்றும் கோதுமை சப்பாத்தி ஆகியவை முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவில் சாதம் பிரதான உணவாக இருக்க, வட இந்தியாவில் சப்பாத்தி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. இவை இரண்டுமே உடலுக்குத் தேவையான கார்போஹைட்ரேட்டுகளை வழங்கினாலும், ஆரோக்கியம் மற்றும் எடை மேலாண்மை என்று வரும்போது, எது சிறந்தது? என்ற கேள்வி எப்போதும் எழுவதுண்டு.

இரண்டிற்கும் இடையேயான ஊட்டச்சத்து வேறுபாடுகள், அவற்றின் செரிமான வேகம் மற்றும் உடலில் அவை ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொண்டால், நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க ஏற்ற சரியான தேர்வை நாம் எளிதில் எடுக்கலாம். அந்த வகையில், இரண்டில் எது சிறந்தது என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சாதம் vs சப்பாத்தி: சாதம் மற்றும் சப்பாத்தி ஆகியவை கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவு கலோரிகளைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை தயாரிக்கப்படும் விதம் மற்றும் அவற்றில் உள்ள சத்துக்களின் அளவில் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன என்கிறது NCBI ஆய்வு.

ஊட்டச்சத்துக்கள்சப்பாத்தி (1 மீடியம், 60 கி கோதுமை)சாதம் (1 கப், 150 கி)
நார்ச்சத்து அதிகம் (சுமார் 2 கிராம்)குறைவு (சுமார் 0.5 கிராம்)
புரதம் அதிகம் (சுமார் 4 கிராம்)குறைவு (சுமார் 3 கிராம்)
சோடியம் மிகக் குறைவுமிகக் குறைவு
பொட்டாசியம்அதிகம்குறைவு
கிளைசெமிக் இன்டெக்ஸ் (GI)மிதமானதுஅதிகம்

நார்ச்சத்து மற்றும் செரிமானம்: சப்பாத்தி, முழு கோதுமை மாவில் தயாரிக்கப்படுவதால், அரிசி சாதத்தை விட இதில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் செரிமானத்தை மெதுவாக்குகின்றன, இதனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை உடனடியாக உயர்வது தடுக்கப்படுகிறது. இது நீண்ட நேரத்திற்கு வயிற்றை நிறைவாக உணர வைப்பதால், எடை குறைப்புக்கு உதவுகிறது. ஆனால் வெள்ளைச் சாதத்தில் நார்ச்சத்து குறைவாக இருப்பதால், அது எளிதில் செரிமானமாகி, சர்க்கரை அளவை வேகமாக அதிகரிக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ்: கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் என்பது ஒரு உணவு ரத்த சர்க்கரை அளவை எவ்வளவு வேகமாக உயர்த்துகிறது என்பதற்கான அளவீடு. வெள்ளை அரிசி சாதத்தில் GI மதிப்பு அதிகம். இது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. இதுவே, சப்பாத்தியில் GI மதிப்பு சாதத்தை விட குறைவானது. இதனால், சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டிற்கு சப்பாத்தி ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்: சப்பாத்தியில் இரும்புச்சத்து, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசியத் தாதுக்கள் சற்று அதிகமாக உள்ளன. கோதுமையில் உள்ள இந்த நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தசை ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன.

எடை அதிகரிப்புக்கு காரணம்? சாதம் மற்றும் சப்பாத்தி இரண்டில் எது உடல் எடையை அதிகரிக்கும் என்பது பெரும்பாலும் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பை விட, நாம் உட்கொள்ளும் அளவையும் (Portion Size), அவற்றை எவ்வாறு சாப்பிடுகிறோம் என்பதையும் பொறுத்தது. ஒரு வேளை உணவிற்கு நான்கு, ஐந்து சப்பாத்தி சாப்பிடுவதும் ஒரு கப் சாதம் சாப்பிடுவதும் சமமே.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சாதம், சப்பாத்தி எடுத்துக்கொள்ளும் போது, இவற்றுடன் கீரை, காய்கறி, சாலட், நார்ச்சத்து மற்றும் போதிய புரோட்டீன் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவற்றை சாதம் அல்லது சப்பாத்தியுடன் உண்பது குளுக்கோஸ் மெதுவாக வெளியேறி பசி குறையும் என்று கூறப்படுகிறது. ஒருபுறம், உடலுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்போது உடல் உழைப்பு இருக்க வேண்டும். சப்பாத்தி, சாதம் என எதையுமே அளவோடு தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறது NCBI ஆய்வு.

ஊட்டச்சத்துக்களின் அடிப்படையில் சப்பாத்தியே சிறந்தது. காரணம், அதிக நார்ச்சத்து, அதிக புரதம் மற்றும் குறைந்த கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ். இருப்பினும், சத்து மிகுந்த சாதமும் உள்ளது. கைக்குத்தல் அரிசி அல்லது பழுப்பு அரிசி (Brown Rice) போன்றவற்றில் நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் அதிகமாக இருப்பதால், அது வெள்ளைச் சாதத்தை விட ஆரோக்கியமான தேர்வாகும். முக்கியமாக, நாம் உண்ணும் அளவையும், அதனுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடும் காய்கறிகளின் அளவையும் பொறுத்தே அதன் ஆரோக்கிய மதிப்பு அமைகிறது. ஆரோக்கியமான உணவில் சமநிலை மிக அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

