உடல் பருமனால் 19 வகை புற்றுநோய் ஆபத்து: எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, உடல் பருமன் என்பது பல்வேறு கடுமையான நோய்களுக்கும், பெரும்பாலான புற்றுநோய்களுக்கும் முக்கிய காரணியாகவே இருக்கிறது.
Published : June 19, 2026 at 11:30 AM IST
இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய உணவுப் பழக்கவழக்கங்களும், அன்றாட வாழ்க்கை முறையும் முற்றிலும் மாறிவிட்டன. உடல் உழைப்பு குறைந்துபோன காரணத்தினால், நம்மில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான சவால் உடல் பருமன்.
பொதுவாக உடல் எடை அதிகரித்தால் சர்க்கரை நோய் அல்லது ரத்த அழுத்தம் தான் வரும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால், நம்முடைய உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையில் நாம் இருக்கிறோமா என்பதை கணக்கிடும் பிஎம்ஐ (BMI) அளவு அதிகரிக்கும் போது, அது புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான ஆபத்தையும் பல மடங்கு அதிகரிப்பதாக சமீபத்தில் வெளியான சர்வதேச ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
சுமார் 15 லட்சம் புற்றுநோய் பாதிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்த விரிவான ஆய்வு, அதிக உடல் எடைக்கும் 19 வகையான புற்றுநோய்களுக்கும் நேரடி தொடர்பு இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது. இது நம் ஆரோக்கியத்தின் மீது நாம் உடனடியாக கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.
பிஎம்ஐ (BMI) என்றால் என்ன?
உடல் நிறை குறியீட்டெண் (Body Mass Index) என்பது ஒருவருடைய உயரத்திற்கு ஏற்ற எடை இருக்கிறதா என்பதை கண்டறியும் ஒரு எளிய அளவீடு. இது உடலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவை நேரடியாக கணக்கிடாவிட்டாலும், ஒரு நபர் ஆரோக்கியமான எடையில் இருக்கிறாரா அல்லது அதிக எடையில் இருக்கிறாரா என்பதை துல்லியமாக காட்டும் ஒரு முக்கிய கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
எந்த புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்?
நேச்சர் மெட்டபாலிசம் (Nature Metabolism) என்ற மருத்துவ இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த புதிய ஆய்வானது, கடந்த சில தசாப்தங்களாக உலகம் முழுவதும் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை ஆய்வு செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 226 ஆய்வுகளின் முடிவுகளை தொகுத்து, சுமார் 15 லட்சம் புற்றுநோய் நோயாளிகளின் விபரங்களை ஆராய்ந்ததில், பிஎம்ஐ அளவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் தொடர்ந்து அதிகரிப்பது தெரியவந்துள்ளது.
குறிப்பாக, பிஎம்ஐ அளவில் ஒவ்வொரு 5 புள்ளிகள் அதிகரிக்கும் போதும், கருப்பை உட்புற சுவர் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆபத்து 58 சதவீதமும், உணவுக்குழாய் புற்றுநோய் வருவதற்கான ஆபத்து 47 சதவீதமும் உயர்கிறது என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
இதற்கு முன்பு அதிக கவனம் பெறாத சில புற்றுநோய் வகைகளும், அதிக உடல் எடையுடன் தொடர்புடையவை என்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. ரத்தப் புற்றுநோய், அல்லாத ஹாட்ஜ்கின் லிம்போமா (Non-Hodgkin lymphoma), சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோய் மற்றும் மூளைக்கட்டி போன்ற பாதிப்புகளும் அதிக பிஎம்ஐ அளவோடு தொடர்புடையவையாக தெரியவந்துள்ளது.
உடல் எடையால் புற்றுநோய் ஏன் ஏற்படுகிறது?
அதிகப்படியான உடல் எடை எவ்வாறு புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள பல உயிரியல் காரணங்களை மருத்துவர்கள் விளக்குகிறார்கள்,
- முதலாவதாக, உடலில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சேரும்போது, அது உறுப்புகளில் நாள்பட்ட வீக்கத்தை (Chronic inflammation) ஏற்படுத்துகிறது. இந்த வீக்கம் காலப்போக்கில் ஆரோக்கியமான செல்களை சேதப்படுத்துகிறது.
- இரண்டாவதாக, உடல் பருமன் காரணமாக உடலில் இன்சுலின் மற்றும் ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவு சீரற்றுப் போகிறது. இந்த ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, செல்கள் அசாதாரணமாகவும் கட்டுப்பாடின்றியும் வளர்வதற்கு காரணமாகிவிடுகிறது.
- மூன்றாவதாக, அதிகப்படியான கொழுப்பு திசுக்கள் உடலின் ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதித்து, புற்றுநோய் செல்கள் உருவாவதற்கான ஒரு சாதகமான சூழலை உடலுக்குள் உருவாக்கிவிடுகின்றன. மேலும், உடல் பருமன் சில உறுப்புகளின் அளவையும் செயல்பாட்டையும் பாதித்து, புற்றுநோயாக மாறக்கூடிய செல்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்கிறது.
மாறிவரும் முடிவுகள்:
அதே நேரத்தில், இந்த ஆய்வில் ஒரு சுவாரசியமான விஷயமும் தெரியவந்துள்ளது. அதிக பிஎம்ஐ அளவு கொண்ட பெண்களுக்கு, மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கு முந்தைய மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு சற்று குறைவாக இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
ஆனால், இதை கொண்டு அதிக உடல் எடை உடலுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். ஏனெனில் ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, உடல் பருமன் என்பது பல்வேறு கடுமையான நோய்களுக்கும், பெரும்பாலான புற்றுநோய்களுக்கும் முக்கிய காரணியாகவே இருக்கிறது.
மேலும், உடலின் கொழுப்பை கணக்கிட பிஎம்ஐ அளவோடு சேர்த்து இடுப்பு சுற்றளவையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தனர். இரண்டு அளவீடுகளுமே புற்றுநோய் ஆபத்தை கணிப்பதில் ஒரே மாதிரியான முடிவுகளையே தந்துள்ளன.
பொது சுகாதாரத்திற்கான முக்கியத்துவம்:
உலகம் முழுவதும் உடல் பருமன் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றன. ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம், வழக்கமான உடற்பயிற்சி மற்றும் முறையான வாழ்க்கை முறை மூலமாக உடல் எடையை சரியாக பராமரிப்பது மட்டுமே வருங்காலத்தில் புற்றுநோய் போன்ற பெரிய பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்து கொள்ள உதவும் சிறந்த வழியாகும்.
ஆய்வு:
https://www.nature.com/articles/s42255-026-01542-8