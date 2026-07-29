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இளமை முதல் முதுமை வரை: பெண்களின் ஆரோக்கிய ரகசியம் இந்த உடற்பயிற்சிதான்!

மாதவிடாய் முற்றிலும் நிற்கும் மெனோபாஸ் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைவதால் தசை பலமும் எலும்பின் அடர்த்தியும் வேகமாக குறையும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 12:14 PM IST

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30 வயதை தாண்டியதும் பல பெண்களுக்கு உடல் சீக்கிரமே சோர்வடைந்துவிடும். "கொஞ்ச நேரம் நின்னாலே கால் வலிக்குது", "முன்பு போல சுறுசுறுப்பா வேலை செய்ய முடியல" என்று பலரும் சொல்வதை நாம் கேட்டிருப்போம். வயதாக ஆக இது இயல்புதானே என்று நாமும் நினைத்து கொள்கிறோம்.

ஆனால், இதற்கு பின்னால் ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது. உடற்பயிற்சியோ அல்லது முறையான உடல் உழைப்போ இல்லாத பெண்களுக்கு 30 வயதிற்கு பிறகு ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கும் தசை பலம் 10 சதவீதம் வரை குறைகிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

தசை என்றதும் ஏதோ ஆண்களுக்கான விஷயம், அல்லது ஜிம்மிற்கு சென்று உடம்பை ஏற்றிக்கொள்வது என்று நினைக்க வேண்டியதில்லை. பெண்களுக்கு தசை என்பது அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கும், எலும்புகளை பாதுகாப்பதற்கும், ஹார்மோன்களை சீராக வைப்பதற்கும் மிகவும் அவசியம். பெண்கள் தங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஆரோக்கியமாக இருக்க இந்த வலிமை பயிற்சி (Strength training) எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

20 முதல் 30 வயதிற்குள்: எதிர்காலத்திற்கான அடித்தளம்

இளமைப் பருவத்தில் நாம் உடலை எப்படி வைத்துக்கொள்கிறோமோ அதுதான் நாற்பது, ஐம்பது வயதில் கை கொடுக்கும். இந்த வயதில் செய்யும் எளிய பயிற்சிகள் எலும்புகளையும் தசைகளையும் வலுவாக்கும். மேலும், உடற்பயிற்சி செய்யும்போது உடலின் ரத்த ஓட்டம் சீராகி மன அழுத்தம் குறையும்.

இது மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வயிற்று வலி மற்றும் அசௌகரியங்களை குறைக்க உதவுகிறது. வலி அதிகமாக இருக்கும் நாட்களில் கடினமான பயிற்சிகளை தவிர்த்து, லேசான உடற்பயிற்சிகளை மட்டும் செய்தாலே போதுமானது.

கர்ப்பகாலமும் பிரசவத்திற்கு பிந்தைய காலமும்

கர்ப்ப காலத்தில் உடலை வருத்திக்கொண்டு கடினமான பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டியதில்லை. மாறாக, மாறும் உடலுக்கு தேவையான தாங்குதிறனை கொடுப்பதே முக்கியம். மருத்துவர் மற்றும் நிபுணர்களின் ஆலோசனையோடு செய்யப்படும் எளிய பயிற்சிகள் இடுப்பு பகுதியை வலுவாக்கும். இது பிரசவ நேரத்தை எளிதாக்குவதுடன், கர்ப்பகாலத்தில் வரக்கூடிய நீரிழிவு மற்றும் ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கவும் உதவுகிறது.

பிரசவத்திற்கு பிறகு குழந்தையை தூக்குவது, தூக்கமில்லாத இரவுகளுக்கு நடுவே வேலைகளை பார்ப்பது என அனைத்திற்கும் உடலுக்கு பலம் தேவை. எனவே பிரசவத்திற்கு பின் மெதுவாக உடலை தயார்படுத்தி பயிற்சிகளை செய்யும்போது அன்றாட வேலைகளை சோர்வின்றி செய்ய முடியும்.

40 முதல் 50 வயதிற்குள் (மெனோபாஸ் காலம்)

மாதவிடாய் முற்றிலும் நிற்கும் மெனோபாஸ் காலத்தில் பெண்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைவதால் தசை பலமும் எலும்பின் அடர்த்தியும் வேகமாக குறையும். இதனால் லேசாக கீழே விழுந்தாலும்கூட எலும்பு முறிவு ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது.

இந்த வயதில் எடைகளை தூக்கி செய்யும் எளிய பயிற்சிகள் எலும்பு தேய்மானத்தை தடுக்கும். அதோடு, இந்த காலத்தில் வரக்கூடிய மனநிலை மாற்றங்கள், தூக்கமின்மை மற்றும் மூட்டு வலிகளை கட்டுப்படுத்தவும் இது உதவுகிறது.

60 வயதிற்கு மேல்: யாரையும் எதிர்பார்க்காத வாழ்க்கை

வயதாக ஆக உடலில் சமநிலை குறைவதும், தசை பலமிழப்பதும் இயல்பு. இதனால் தவறி விழுந்து காயம்படும் ஆபத்து அதிகம். ஆனால், லேசான உடற்பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வரும் வயதான பெண்கள், 60 அல்லது 70 வயதிலும் யாருடைய உதவியும் இன்றி தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்துகொள்ள முடிகிறது. கடைகளுக்கு சென்று பொருள்கள் வாங்கி வருவது, குழந்தைகளுடன் விளையாடுவது என நிம்மதியாக வாழ இந்த உடல் பலம் உதவுகிறது.

இதை எப்படி தொடங்குவது?

வலிமைப் பயிற்சி செய்வதற்கு ஜிம்மிற்குத்தான் போக வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. வீட்டில் இருந்தபடியே எளிதாகத் தொடங்கலாம்.

  • வீட்டிலுள்ள பொருள்கள்: தண்ணீர் பாட்டில்கள் அல்லது சிறிய எடைகளைப் பயன்படுத்திப் பயிற்சிகளை செய்யலாம்.
  • சொந்த உடல் எடை: ஆரம்பத்தில் 'ஸ்குவாட்' (உட்கார்ந்து எழும் பயிற்சி) போன்ற பயிற்சிகளை சொந்த உடல் எடையை பயன்படுத்தியே செய்யலாம்.
  • சிறிய இடைவெளிகள்: ஒரே நேரத்தில் அரை மணி நேரம் செய்ய முடியாவிட்டால், நாள் முழுவதும் ஆங்காங்கே 2 அல்லது 3 நிமிடங்கள் மட்டும் எளிய பயிற்சிகளை செய்யலாம்.

ஆரம்பத்திலேயே பெரிய எடைகளை தூக்க வேண்டியதில்லை. வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள், நமக்கு வசதியான நேரத்தில் எளிய முறையில் தொடங்கிப் படிப்படியாக உயர்த்தினாலே போதுமானது.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6202460/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4354895/

https://bjsm.bmj.com/content/59/16/1173

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