டைப் 2 நீரிழிவு மருந்து மூலம் பரம்பரை இதய செயலிழப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி: புதிய ஆய்வில் தகவல்!
டைப் 2 நீரிழிவு நோய்க்காக பயன்படுத்தப்படும் 'டபாக்ளிஃப்ளோசின்' என்ற மருந்து, பரம்பரை மரபணு குறைபாட்டால் இதய செயலிழப்பு அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பலன் அளிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
Published : June 15, 2026 at 5:14 PM IST
நம் குடும்பத்தில் யாருக்காவது சர்க்கரை நோய் அல்லது இதய நோய் இருந்தால், "நமக்கும் அது வந்துவிடுமோ?" என்ற பயம் நம்மில் பலருக்கும் இயல்பாகவே இருக்கும். குறிப்பாக, மரபணு ரீதியாக கடத்தப்படும் இதய தசை நோய்கள் (Cardiomyopathy) உள்ளவர்களுக்கு, பிற்காலத்தில் இதய செயலிழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம்.
இதுவரை, மரபணு குறைபாடு இருப்பதை முன்கூட்டியே கண்டறிந்தாலும், அதை தடுப்பதற்கான மருத்துவ வழிமுறைகள் பெரிய அளவில் இல்லை. இப்படியிருக்க, 'நேச்சர் மெடிசின்' (Nature Medicine) இதழில் வெளியிடப்பட்ட புதிய ஆய்வின்படி, டைப் 2 நீரிழிவு நோய்க்காக பயன்படுத்தப்படும் 'டபாக்ளிஃப்ளோசின்' (Dapagliflozin) என்ற மருந்து, பரம்பரை மரபணு குறைபாட்டால் இதய செயலிழப்பு அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பலன் அளிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.
இந்த ஆய்வு, வெறும் சர்க்கரை நோய் சிகிச்சையோடு நின்றுவிடாமல், வருங்காலத்தில் மரபணு சோதனைகள் மூலம் இதய நோய் வராமல் தடுக்கும் புதிய மருத்துவ முறைக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
ஏன் இந்த ஆய்வு?
நம் அன்றாட வாழ்வில், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இதய நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பதை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதயம் பலவீனமடைவதற்கு பின்னால், தலைமுறை தலைமுறையாக தொடரும் சில அரிய மரபணு மாற்றங்களும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றன.
இந்த நிலையில், மாஸ் ஜெனரல் பிரிகாம் மற்றும் எம்.ஐ.டி - ஹார்வர்டின் பிராட் நிறுவனம் (Broad Institute of MIT and Harvard) ஆகியவை இணைந்து இந்த புதிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டுள்ளன. இதய செயலிழப்பு அபாயம் அதிகம் உள்ளவர்களை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு இந்த மருந்தை வழங்குவதன் மூலம், நோய் தீவிரமடைவதற்கு முன்பே அவர்களை பாதுகாக்க முடியும் என்பதை இந்த ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.
மருந்து எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
பொதுவாக, டபாக்ளிஃப்ளோசின் (Dapagliflozin) என்ற மருந்து உடலில் உள்ள அதிகப்படியான சர்க்கரையையும் சோடியத்தையும் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற பயன்படுகிறது. இந்த செயல்முறை சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவதுடன், இதயத்தின் வேலை பழுவை குறைத்து, அதை மிகவும் திறம்பட செயல்பட வைக்கிறது.
ஏற்கனவே இதய நோய் உள்ளவர்களுக்கும், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் இந்த மருந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது தெரிந்ததே. ஆனால், மரபணு ரீதியாக இதயம் பலவீனமடையும் ஆபத்து உள்ளவர்களிடமும் இது வேலை செய்யுமா? என்ற கேள்விக்கு இந்த ஆய்வு உறுதியான பதிலை அளித்துள்ளது.
நோய் வரும் அபாயம் என்ன?
ஆராய்ச்சியாளர்கள் 'DECLARE-TIMI 58' என்ற மூன்றாம் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் பங்கேற்ற 12,685 டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகளின் மரபணு வரிசைமுறை (Genome Sequencing) தரவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், 121 பேருக்கு பரம்பரை இதய தசை நோய் உண்டாக்கக்கூடிய மரபணு குறைபாடு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. சுமார் 4.2 ஆண்டுகள் இவர்களை தொடர்ந்து கண்காணித்ததில் கிடைத்த முடிவுகள் பின்வருமாரு...
- மரபணு குறைபாடு இருந்து, இந்த மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் சாதாரண (Placebo) மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொண்டவர்களில் 16% பேர் இதய செயலிழப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
- அதே மரபணு குறைபாடு இருந்து, 'டபாக்ளிஃப்ளோசின்' மருந்தை எடுத்துக்கொண்டவர்களில் வெறும் 3% பேர் மட்டுமே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
- அதாவது, மரபணு குறைபாடு இல்லாத சாதாரண மக்களுக்கு இந்த மருந்து 32% வரை பாதுகாப்பை தந்த நிலையில், மரபணு ரீதியாக இதய நோய் ஆபத்து உள்ளவர்களுக்கு 82% வரை அபாயத்தை குறைத்துள்ளது.
அன்றாட வாழ்விற்கான பாடம்
"கடந்த காலங்களில், ஒரு நோயாளிக்கு பரம்பரை இதய நோய் ஆபத்து இருக்கிறது என்று தெரிந்தால், அவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க சொல்வதை தவிர எங்களிடம் குறிப்பிட்ட தடுப்பு மருந்துகள் எதுவும் இல்லை. ஆனால், இப்போது நம்மிடம் அதற்கான தீர்வு இருக்கிறது என்பதை இந்த தரவுகள் காட்டுகின்றன," என்று இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஆசிரியர் டாக்டர் ஷின்வான் கானி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், மற்றொரு இதய நிபுணரான டாக்டர் கிறிஸ்டியன் டி. ரஃப் கூறுகையில், "இதய நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றுவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பே, மரபணு பரிசோதனை மூலம் ஆபத்தில் இருக்கும் நோயாளிகளை கண்டறிந்து, இந்த சிகிச்சையை தொடங்குவதன் மூலம் அவர்களின் உயிரை பாதுகாக்க முடியும்," என்கிறார்.
அடுத்தகட்ட சவால்கள்
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற அனைவரும் டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகள் என்பதால், சர்க்கரை நோய் இல்லாத, ஆனால் பரம்பரை இதய நோய் ஆபத்து மட்டும் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த மருந்து இதேபோல் வேலை செய்யுமா என்பதை உறுதிப்படுத்த அடுத்தகட்ட ஆராய்ச்சிகள் தேவைப்படுகின்றன.
இருப்பினும், இந்த கண்டுபிடிப்பு நம் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதில் புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது. குடும்பப் பின்னணியில் இதய நோய் உள்ளவர்கள், வருங்காலத்தில் தங்களின் மரபணு நிலையை அறிந்து, முறையான மருத்துவ ஆலோசனையுடன் முன்கூட்டியே தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த ஆய்வு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது.
ஆய்வு: