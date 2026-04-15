உடல் எடையை ஈஸியாக குறைக்க உதவும் இரண்டு பழக்கங்கள் - புதிய ஆய்வு சொல்வது என்ன?
காலை உணவை தவிர்க்கும் போது உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் கிடைக்காமல் போகின்றன.
Published : April 15, 2026 at 4:06 PM IST
நம்மில் பலருக்கு உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும். அதற்காக என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடலாம், எதையெல்லாம் தவிர்க்கலாம் என்று தேடுவோம். ஆனால், சமீபத்திய ஆய்வு ஒரு சுவாரசியமான விஷயத்தைக் கூறுகின்றன. நாம் எதை சாப்பிடுகிறோம் என்பதை விட, எந்த நேரத்தில் சாப்பிடுகிறோம் என்பது நமது உடல் எடையை நிர்ணயிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது என்கிறது.
பார்சிலோனா உலகளாவிய சுகாதார நிறுவனம் (ISGlobal) சுமார் 7,000 பெரியவர்களிடம் ஐந்து ஆண்டுகளாக நடத்திய ஆய்வில், சாப்பிடும் நேரத்தை சரியாகப் பராமரிப்பவர்களுக்கு உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI) குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, கடுமையான உணவுக்கட்டுப்பாடு இல்லாமலேயே, சாப்பிடும் நேரத்தை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் எடையை ஆரோக்கியமாகப் பராமரிக்க முடியும் என்று இந்த ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது. இந்த ஆய்வு உடல் எடையை குறைக்க நமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய இரண்டு எளிய மாற்றங்களை கூறுகிறது. அவை என்ன? எப்படி வேலை செய்கிறது? என்பதை பார்க்கலாம்.
எடையைக் குறைக்கும் அந்த இரண்டு ரகசியங்கள்
இந்த ஆய்வின் முடிவில் இரண்டு முக்கியமான உணவு பழக்கங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. முதலாவது, இரவு உணவிற்கும் அடுத்த நாள் காலை உணவிற்கும் இடையே நீண்ட இடைவெளி விடுவது. அதாவது இரவு சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுவிட்டு, மறுநாள் காலை வரை உடலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது. இரண்டாவது, காலை உணவை அதிகாலையிலேயே அல்லது சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவது.
இந்த இரண்டு பழக்கங்களையும் தனித்தனியாக செய்வதை விட, இரண்டையும் இணைத்து செய்யும்போது நீண்ட கால அடிப்படையில் உடல் எடை குறைய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இரவு உணவை செரிமானம் செய்ய உடலுக்கு போதிய கால அவகாசம் கொடுக்கும்போது, தேவையற்ற கொழுப்புகள் சேர்வது தடுக்கப்படுகிறது. அதேபோல், காலையில் சரியான நேரத்தில் சத்தான உணவை உட்கொள்வது அன்றைய நாள் முழுவதும் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது.
5 ஆண்டுகளாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வு:
இந்த ஆய்வு 40 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 7,000 நபர்களிடம் நடத்தப்பட்டது. அவர்களின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்பட்டன. பின்னர் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து 2023 ஆம் ஆண்டில் அவர்களின் உடல் எடை மற்றும் பி.எம்.ஐ (BMI) அளவுகள் சரிபார்க்கப்பட்டன.
நீண்ட கால அடிப்படையில் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டதால், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் மிகவும் நம்பகமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. உணவு நேரத்திற்கும் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் இடையே உள்ள நேரடி தொடர்பை இந்த ஐந்து ஆண்டுகாலத் தரவுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
உடல் கடிகாரமும் உணவு நேரமும்
நமது உடல் இயற்கையாகவே ஒரு கால நேரத்தை பின்பற்றும் தன்மையை கொண்டது. இதை 'சர்க்காடியன் ரிதம்' (Circadian Rhythm) என்று அழைப்பார்கள். நாம் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடும்போது, அது நமது உடலின் உள் கடிகாரத்துடன் ஒத்துப்போகிறது. இதனால் நாம் உட்கொள்ளும் கலோரிகள் எளிதாக எரிக்கப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் தாமதமாக சாப்பிடும்போது, செரிமான மண்டலம் அதிக வேலைப்பளுவுக்கு உள்ளாகிறது. இது நமது தூக்கத்தை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மூளையில் உள்ள நச்சு கழிவுகளை வெளியேற்றும் பணியையும் தாமதப்படுத்துகிறது. இதனால் தான் இரவு உணவை சீக்கிரம் முடித்துவிட்டு, நீண்ட நேரம் உடலை விரத நிலையில் (Overnight Fasting) வைத்திருப்பது ஆரோக்கியமானது என்று கூறப்படுகிறது. இது பசியைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.
காலை உணவை தவிர்க்கலாமா?
பலரும் உடல் எடையை குறைக்க காலை உணவை தவிர்த்து விடுவார்கள். ஆனால் இந்த ஆய்வு அதை தவறு என்று கூறுகிறது. காலை உணவை தவிர்ப்பது என்பது இடைப்பட்ட கால விரதம் (Intermittent Fasting) போன்றது அல்ல. காலை உணவை தவிர்க்கும் போது உடலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் கிடைக்காமல் போகின்றன.
இது காலப்போக்கில் உடல் நலத்தை பாதிக்கும். காலை உணவை தாமதமாக சாப்பிடுபவர்கள் மற்ற ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் வாய்ப்புள்ளதாக Importance of not skipping breakfast என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. எனவே எப்போது சாப்பிடுகிறோம் என்பதுடன் சேர்த்து, காலை உணவை தகுந்த நேரத்தில் சாப்பிடுவதும் மிக முக்கியம்.
நடைமுறை மாற்றங்களும் கவனிக்க வேண்டியவையும்
இந்த ஆய்வில் பெண்களின் உடல் எடை ஆண்களை விடக் குறைவாக இருப்பதும், அதற்கு அவர்களின் உணவு முறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களே காரணம் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக மத்திய தரைக்கடல் பகுதி உணவுகள் (Mediterranean-style diets) மற்றும் மது அருந்தாத பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த நேர மேலாண்மை இன்னும் சிறப்பான பலன்களைக் கொடுத்துள்ளது.
நடைமுறையில் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமான ஒன்றுதான். கடுமையான டயட் முறையில் இறங்குவதற்கு முன்பு, நமது உணவு நேரத்தை சீரமைப்பது நிலையான மாற்றத்தை கொடுக்கும். எதையும் திடீரென மாற்றாமல் படிப்படியாக உங்கள் உணவு நேரத்தை முறைப்படுத்துவது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.