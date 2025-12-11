இந்தியர்களின் உணவில் தரமான புரதம் இல்லை! ஆய்வு பரிந்துரைக்கும் உணவுகள் என்ன?
உயர்தரப் புரதத்தில் காணப்படும் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் (Essential Amino Acids) தானியங்களில் குறைவு.
நம்முடைய உடல் வளர்ச்சிக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும், தினசரி செயல்பாடுகளுக்கும் அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்து தான் 'புரதம்'. ஆனால், நாம் போதுமான அளவு புரதத்தை உட்கொண்டாலும், அந்தப் புரதத்தின் தரம் எப்படி இருக்கிறது என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா?
சமீபத்தில் வெளியான ஆய்வு முடிவுகள், இந்தியர்கள் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 55.6 கிராம் புரதத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும், இது உண்மையில் ஒரு "மறைந்திருக்கும் ஆரோக்கிய நெருக்கடியை" உருவாக்கிக்கொண்டிருக்கிறது என்று எச்சரிக்கின்றன. நமது உணவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தரம் சார்ந்த புரதப் பற்றாக்குறையின் ஆழத்தையும், அதன் பின்விளைவுகளையும் இந்த செய்தி தொகுப்பின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தானியங்களை நம்பியிருக்கும் நமது உணவு முறை! புதிய CEEW (Council on Energy, Environment and Water) ஆய்வின்படி, வீடுகளில் இந்தியர்கள் உட்கொள்ளும் மொத்த புரதத்தில் சுமார் 50%-க்கும் மேல் அரிசி, கோதுமை, ரவை மற்றும் மைதா போன்ற தானியங்களில் இருந்துதான் கிடைக்கிறது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR-NIN) பரிந்துரைத்துள்ள அளவை விட இது மிக அதிகம்.
தானியங்கள் புரதத்தைக் கொடுத்தாலும், அவற்றின் தரமோ மிகக் குறைவு. உயர்தரப் புரதத்தில் காணப்படும் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்கள் (Essential Amino Acids) தானியங்களில் குறைவு. மேலும், தானியப் புரதத்தை நம் உடலால் முழுமையாக உறிஞ்சி செரிக்க முடிவதில்லை. எனவே, நாம் அளவைப் பூர்த்தி செய்தாலும், உடலின் தேவைக்கான தரமான கட்டுமானம் கிடைக்காமல் போகிறது.
ஆரோக்கியமான உணவுகளைத் தவிர்ப்பது ஏன்? தரமற்ற தானியச் சார்புநிலை காரணமாக, உயர்தரப் புரத மூலங்களான பருப்பு வகைகள், பால், முட்டை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளின் நுகர்வு வெகுவாகக் குறைந்துவிட்டது. இந்தியர்களுக்குப் புரதத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக விளங்கிய பருப்பு வகைகள், இன்று மொத்த புரத உட்கொள்ளலில் வெறும் 11% மட்டுமே பங்களிக்கின்றன. இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட 19%-ஐ விடக் குறைவாகும்.
மேலும் கம்பு, கேழ்வரகு, தினை போன்ற ஆரோக்கியமான சிறுதானியங்களின் நுகர்வு கடந்த பத்தாண்டுகளில் சுமார் 40% சரிந்துள்ளது. அதே சமயம், சமையல் எண்ணெய்கள், சர்க்கரை மற்றும் உப்பின் நுகர்வு அதிகரித்து, நமது உணவில் தேவையற்ற கொழுப்புச் சத்தும் கலோரிகளும் நிரம்பிவிட்டன.
வெவ்வேறு பிரிவினரிடையே நிலவும் இடைவெளி! இந்தச் சராசரி புள்ளிவிவரங்கள், சமூகத்தின் வெவ்வேறு பிரிவினரிடையே நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை மறைக்கின்றன. இந்தியாவின் செல்வச் செழிப்பு மிக்க 10% மக்கள், ஏழ்மையான 10% மக்களைவிட 1.5 மடங்கு அதிகமான புரதத்தை உட்கொள்கின்றனர்.
குறிப்பாக, பால், முட்டை, மீன் மற்றும் இறைச்சி போன்ற உயர்தரப் புரத ஆதாரங்களை அணுகுவதில் இந்த வேறுபாடு தெளிவாகிறது. ஏழை மக்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் 38% மட்டுமே அசைவ உணவுகளைச் சென்றடையும் நிலையில், பணக்காரர்கள் 123%-ஐத் தாண்டி நுகர்கின்றனர். இது, சத்தான உணவு என்பது இன்னும் விலை உயர்ந்ததாகவே உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.
இந்தத் தரமற்ற புரதச் சிக்கல் என்பது, குழந்தைகள் வளர்ச்சி குறைபாடு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல் மற்றும் பல்வேறு நீடித்த நோய்கள் போன்ற நீண்ட கால ஆரோக்கியச் சவால்களுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு "மௌன நெருக்கடி" ஆகும்.
இந்த நிலையை மாற்ற, அரசாங்கத்தின் பொது விநியோகத் திட்டம் (PDS) போன்ற திட்டங்கள், வெறும் அரிசி மற்றும் கோதுமையை மட்டும் வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டு, பருப்பு வகைகள், பால், முட்டை, சிறுதானியங்கள் மற்றும் பழங்கள் போன்ற பலதரப்பட்ட, தரமான ஊட்டச்சத்து மூலங்களைச் சேர்ப்பதற்கு மாற வேண்டும்.
