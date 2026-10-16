நமக்கு பிடித்த பாக்கெட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ஆபத்தா? குழப்பத்தை தீர்க்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
நாம் சாப்பிடும் அல்ட்ரா பிராசஸ்டு உணவுகளில் வெறும் 10 சதவீதத்தை குறைத்து, அதற்கு பதிலாக இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிடும்போது, பெருங்குடல் புற்றுநோய் வரும் அபாயம் 2 சதவீதம் குறைவதாக தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 11:19 AM IST
நாம் அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவை பற்றி யோசித்து பார்த்தால், காலை எழுந்தது முதல் இரவு தூங்கும் வரை ஏதோ ஒரு வகையில் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளையே அதிகம் பயன்படுத்துகிறோம். பிஸ்கட், இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ், பாட்டில் ஜூஸ், சிப்ஸ் என நமது அன்றாட உணவுப் பட்டியல் நீள்கிறது.
இத்தகைய 'அல்ட்ரா பிராசஸ்டு' (Ultra-Processed Foods) உணவுகள் உடல்நலத்திற்கு தீங்கானவை என்ற கருத்து பொதுவாக நிலவுகிறது. ஆனால், இவை அனைத்துமே பெருங்குடல் புற்றுநோயை (Bowel Cancer) ஏற்படுத்துமா என்றால், பதில் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. சமீபத்திய ஆய்வுகள் இதை பற்றி ஒரு புதிய பார்வையை கொடுக்கின்றன.
உணவுப் பழக்கவழக்கங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை புரிந்துகொள்வது இன்றைக்கு மிக அவசியமாக இருக்கிறது. பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட உணவு என்பதற்காகவே எல்லாவற்றையும் ஒரே தராசில் வைத்து பார்க்க முடியாது என்பதை அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு விரிவான ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
அல்ட்ரா பிராசஸ்டு உணவுகளில் 10 சதவீதத்தை குறைத்து, அதற்கு பதிலாக இயற்கை சார்ந்த அல்லது குறைந்த அளவே பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சேர்த்துக் கொண்டாலே பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயம் கணிசமாக குறைகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளுக்குள்ளும் நன்மை தரும் சில கூறுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன.
4,60,000 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட பிரம்மாண்ட ஆய்வு
அமெரிக்காவில் 50 முதல் 71 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 4,60,000 ஆரோக்கியமான மனிதர்களிடம் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அவர்கள் தினமும் என்னென்ன சாப்பிடுகிறார்கள், எவ்வளவு சாப்பிடுகிறார்கள், உடற்பயிற்சி செய்கிறார்களா, புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளதா என்பன போன்ற அனைத்து விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன.
இந்த 20 ஆண்டுகளில், ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 10,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பெருங்குடல் புற்றுநோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அவர்களின் உணவு முறைகளை ஆராய்ந்தபோது, சில சுவாரசியமான மற்றும் முக்கியமான தகவல்கள் வெளிவந்தன.
உணவு பொருட்கள் எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகின்றன?
தொழில்துறை ரீதியாக உணவுகள் எவ்வாறு பதப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து 'நோவா' (Nova classification) முறை உணவுகளை 4 வகைகளாகப் பிரிக்கிறது,
- இயற்கையான உணவுகள் (Group 1): காய்கறிகள், பழங்கள், நட்ஸ், பால், முட்டை மற்றும் பதப்படுத்தப்படாத இறைச்சி.
- சமையல் பொருட்கள் (Group 2): எண்ணெய், வெண்ணெய், சர்க்கரை மற்றும் உப்பு.
- பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் (Group 3): உப்பு நீரில் ஊறவைக்கப்பட்ட காய்கறிகள், பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட பழங்கள், வீட்டில் செய்யப்படும் ரொட்டி.
- அல்ட்ரா பிராசஸ்டு உணவுகள் (Group 4): செயற்கைச் சுவையூட்டிகள், நிறமிகள் மற்றும் இரசாயனங்கள் சேர்க்கப்பட்டு தொழிற்சாலைகளில் உருவாக்கப்படும் சிப்ஸ், கூல் டிரிங்க்ஸ், பாக்கெட் நூடுல்ஸ், ரெடி-டூ-ஈட் உணவுகள்.
ஆய்வில் கிடைத்த முக்கிய தகவல்கள்
10% மாற்றமும் 2% நன்மையும்: நாம் சாப்பிடும் அல்ட்ரா பிராசஸ்டு உணவுகளில் வெறும் 10 சதவீதத்தை குறைத்து, அதற்கு பதிலாக இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிடும்போது, பெருங்குடல் புற்றுநோய் வரும் அபாயம் 2 சதவீதம் குறைகிறது.
இறைச்சி தரும் ஆபத்து: ஹாட் டாக், பதப்படுத்தப்பட்ட கறி போன்ற 'ரீகன்ஸ்டிடியூட்டட்' (Reconstituted) இறைச்சி வகைகளை அதிகம் சாப்பிடுபவர்களுக்கு பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயம் அதிகமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எல்லா பிராசஸ்டு உணவுகளும் கெட்டவை அல்ல: பாக்கெட்டில் விற்கும் முழுதானிய உணவுகள் (Wholegrains), நார்ச்சத்துள்ள உணவுப் பொருட்கள், பால் சார்ந்த யோகர்ட் மற்றும் தயிர் போன்ற உறைவிக்கப்பட்ட டெசர்ட்டுகள் பெருங்குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
அல்ட்ரா பிராசஸ்டு என்ற ஒரே முத்திரையின் கீழ் எல்லா உணவுகளையும் ஒதுக்கி தள்ள வேண்டியதில்லை. உணவில் என்ன அடங்கியிருக்கிறது என்பதே முக்கியம். முழுதானியங்கள், நார்ச்சத்து, கால்சியம் நிறைந்த பொருட்கள் ஆகியவை எந்த வடிவில் இருந்தாலும் அவை உடலுக்கு நன்மை அளிக்கின்றன.
- தினமும் எடுக்கும் உணவில் பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழுதானியங்களை அதிகளவில் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது.
- பாக்கெட்டுகளில் வரும் பதப்படுத்தப்பட்ட கறி வகைகளையும், செயற்கை இறைச்சி பொருட்களையும் முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது.
- மதுப்பழக்கத்தை குறைப்பதும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுவதும் பெருங்குடல் புற்றுநோயில் இருந்து நம்மை காக்கும்.
ஆய்வு:
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1005251
https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-types/bowel-cancer/causes/#diet-and-lifestyle-causes-of-bowel-cancer